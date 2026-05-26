पेपर फुटीच्या तपासाची व्याप्ती वाढली! लातूरमधील डॉक्टरानंतर मोटेगावकर क्लासेसचे विद्यार्थीही सीबीआयच्या रडारवर

नीट पेपर फुटीच्या प्रकरणात लातूरमधील डॉक्टरांच्या चौकशीनंतर सीबीआयनं विद्यार्थ्यांकडं 'मोर्चा' वळविला आहे. सीबीआयकडून मोटेगावकरच्या स्पेशल बॅचच्या विद्यार्थ्यांची चौकशी सुरू आहे.

Motegaonkar Classes
संग्रहित - अटकेतील मोटेगावकर क्लासेस (NEET paper leak case)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 26, 2026 at 8:22 PM IST

लातूर : - नीट पेपर फुटी प्रकरणात सीबीआयचे पथक दहा दिवसांपासून लातूरमध्ये तळ ठोकून असल्याचं पहायला मिळत आहे. या गैरव्यवहार प्रकरणी तपास वेगानं सुरू आहे. पेपर फुटी प्रकरणातील अटकतेली आरोपी शिवराज मोटेगावकरच्या स्पेशल बॅचचे विद्यार्थी आता सीबीआयच्या रडारवर आले आहेत. या स्पेशल बॅचमधील विद्यार्थ्यांची कसून चौकशी केली जात आहे.

अकोल्याहून नीट क्लाससाठी लातूरला आलेल्या विद्यार्थ्याची चौकशी केली जात आहे. त्याची प्रश्नपत्रिका आणि हस्तलिखीत नोट्स सीबीआयनं तपासल्याची माहिती समोर येत आहे. तसेच या प्रकरणात लातूर शहरातील पाचव्या डॉक्टरची चौकशी केल्याची माहिती समोर आली आहे. सोमवारी दुपारनंतर मोटेगावकर क्लासच्या कार्यालयातील रेकॉर्डची तपासणी केल्यानंतर या कार्यालयाच्या मागच्या बाजूला सिताराम नगरमधील एका खासगी वस्तीगृहात सीबीआयचे पथक गेले. सीबीआयनं 560 पेक्षा अधिक गुण घेणाऱ्या अकोल्याच्या विद्यार्थ्याची माहिती घेऊन त्याची चौकशी केली.


औसा रोडवरील एका स्त्रीरोगतज्ञाचीही चौकशी सुरू झाली आहे. अनेक दिवसांपासून स्त्रीरोग तज्ञाची चौकशी होणार असल्याची शहरात चर्चा सुरू होती. सोमवारी रात्री 8 वाजण्याच्या सुमारास सीबीआयचे पथक या डॉक्टरच्या घरी आणि रुग्णालयात धडकले. रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या या चौकशीमुळे राजकीय वर्तुळात आणि डॉक्टरांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.


स्पेशल बॅच रडारवर- नीट गैरव्यवहार प्रकरणी सीबीआयच्या पथकाचा लातूर शहरात दहा दिवसांपासुन मुक्काम आहे. सतत दहा दिवसांपासून तपास यंत्रणा कार्यरत आहे. अधिकारी संगणकीय आणि कागदोपत्री डेटा गोळा करत आहेत. या घोटाळ्यात मोटेगावकरच्या RCC क्लासची स्पेशल बॅच सीबीआयच्या रडारवर आल्यानं प्रथमच विद्यार्थ्याची चौकशी करण्यात आली आहे.

अटकेतील आरोपींच्या मालमत्तेची सीबीआयकडून चौकशी- 'नीट' (NEET) पेपरफुटी प्रकरणाचा तपास करत असलेली केंद्रीय अन्वेषण संस्था (CBI) आता या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या तीन आरोपींच्या मालमत्तेचा तपास करत आहे. या पेपरफुटी रॅकेटमधून मिळवलेल्या पैशांचा वापर करून आरोपींनी अनेक मालमत्ता खरेदी केल्याचा संशय तपास यंत्रणेला आहे. सध्या कोठडीत असलेले आरोपी 2024 मध्ये उघडकीस आलेल्या कथित 'नीट' पेपरफुटी प्रकरणातही सहभागी असल्याचा सीबीआयला संशय आहे. पुण्यातील अनेक प्राध्यापकही आता सीबीआयच्या रडारवर येऊ शकतात. सोमवारी सीबीआयनं पुण्यातील मनीषा मांढरे आणि पुण्यातीलच भौतिकशास्त्र (Physics) प्राध्यापक मनीषा हवालदार यांच्याशी संबंधित ठिकाणांवर छापे टाकले. जप्त केलेल्या कागदपत्रांच्या तपासणीतून या प्रकरणात काही महत्त्वाचे धागेदोरे हाती लागतील, अशी अपेक्षा तपास यंत्रणेला आहे.

