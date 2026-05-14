नीट पेपर फुटीपूर्वी पुण्यातील संशयित महिलेच्या खात्यावर 10 लाख रुपये जमा; सीबीआयकडून तपास सुरू
नीट पेपर फुटी प्रकरणातील संशयित महिलेच्या खात्यावर विविध बँक खात्यांमधून 10 रुपये जमा झाले होते, अशी तपासात माहिती समोर आली आहे.
Published : May 14, 2026 at 2:10 PM IST
पुणे- केंद्रीय अन्वेषण विभागानं (सीबीआय) नीट-यूजी 2026 प्रश्नपत्रिका फुटी प्रकरणात मोठी कारवाई करत राज्यातील विविध भागातून तीन जणांना ताब्यात घेतलं आहे. बुधवारी या प्रकरणात ताब्यात घेण्यात आलेल्या मनीषा वाघमारेच्या तपासातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. नीट परीक्षेच्या प्रक्रियेदरम्यान मनीषा वाघमारे यांच्याकडे तब्बल 21 वेगवेगळ्या बँक खात्यांतून लाखो रुपये जमा झाले असल्याचं तपासातून माहिती समोर आली आहे.
केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) ने नीट-यूजी 2026 प्रश्नपत्रिका फुटी प्रकरणात देशभरात मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांमध्ये आक्रोश पाहायला मिळत आहे. विरोधकांकडून शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. अशा स्थिती नीट पेपर फुटी प्रकरणात राज्यातील विविध भागातून ताब्यात घेतलेल्या संशयितांची सीबीआयकडून चौकशी करण्यात येत आहे.
बँक खात्यात कुठून आले 10 लाख रुपये- मनिषा वाघमारेच्या तब्बल 21 वेगवेगळ्या बँक खात्यांतून लाखो रुपये जमा झाल्याची तपासातून माहिती समोर आली आहे. ही रक्कम पेपर विक्रीसाठी किंवा त्यासंबंधित व्यवहारांसाठी आगाऊ म्हणून घेण्यात आल्याचा संशय आहे. या 21 बँक खात्यांचा मालक कोण आहे? हा पैसा नेमका कोठून आला, याचा तपास सीबीआय करत आहे. लोखंडे आणि मनीषा यांच्यात अनेक संशयास्पद व्हॉट्सअॅप कॉल्स आणि टेलिग्राम मेसेजेस झाले आहे. मनीषा ही विद्यार्थ्यांना हेरून त्यांना मुख्य एजंट लोखंडेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करत असल्याचा संशय आहे. मनिषा वाघमारेच्या खात्यावर पैसे पाठवणाऱ्यांमध्ये काही विद्यार्थ्यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. तसेच पुण्यातील मनिषा वाघमारेच्या खात्यावर लाखो रुपये पाठविणाऱ्या विद्यार्थ्यांचीसुद्धा चौकशी होण्याची शक्यताआहे. नीट पेपर देण्याच्या नावाखाली हे पैसे घेण्यात आले होते का? याची तपास यंत्रणांकडून चौकशी होणार आहे. नीट पेपर लीक होण्याच्या काही दिवसांपूर्वीच मनीषाच्या बँक खात्यात 10 लाख रुपये जमा झाले. याबाबत देखील तपास करण्यात येणार आहे. ही रक्कम पेपर विक्रीसाठी किंवा त्यासंबंधित व्यवहारांसाठी आगाऊ म्हणून घेण्यात आल्याचा संशय आहे.
ओंकार शिंगोटेला सीबीआय ताब्यात घेण्याची शक्यता- अहिल्यानगरमधून ताब्यात घेतलेल्या धनंजय लोखंडेच्या मित्राचासुद्धा या प्रकरणात सहभाग असल्याचा संशय आहे. ओंकार शिंगोटे असे या तरुणाचं नाव आहे. तो जुन्नर येथील आयुर्वेदिक डॉक्टर असल्याची माहिती समोर येत आहे. लोखंडे आणि शिंगोटे हे मित्र असून विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात प्रवेश मिळून देण्याचे काम करत होते. ओंकार शिंगोटे नावाच्या तरुणाला सीबीआय ताब्यात घेण्याची शक्यता आहे.
