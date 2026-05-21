नीट पेपर फुटीचे धागेदोरे आता अंबाजोगाईत; दोन संशयित विद्यार्थ्यांची सीबीआयकडून कसून चौकशी
2026 च्या नीट (NEET-UG) पेपर फुटी प्रकरणाचे धागेदोरे आता लातूरहून बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाईपर्यंत पोहोचले आहेत. अंबाजोगाईत दोन संशयित विद्यार्थ्यांची सीबीआयकडून चौकशी करण्यात आली.
Published : May 21, 2026 at 4:58 PM IST
बीड : देशभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या NEET (वैद्यकीय पात्रता परीक्षा) पेपरफुटी प्रकरणाचे धागेदोरे आता बीड शहरासह अंबाजोगाईपर्यंत पोहोचले आहेत. या हायप्रोफाईल प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) आज अंबाजोगाईत धडक कारवाई केली. सीबीआयच्या पथकानं शहरातील दोन संशयित विद्यार्थ्यांची तब्बल दोन तास कसून चौकशी केल्यानं संपूर्ण जिल्ह्यात तसेच शैक्षणिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
संशयित विद्यार्थ्यांची तब्बल दोन तास कसून चौकशी : मिळालेल्या माहितीनुसार, सीबीआयचे विशेष तपास पथक आज (21 मे) सकाळी अत्यंत गुप्तपणे अंबाजोगाई शहरात दाखल झाले. स्थानिक पोलिसांनाही फारशी माहिती न देता सीबीआयनं थेट संशयित विद्यार्थ्यांचा शोध घेत कारवाई सुरू केली. पथकाने दोन विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेऊन एका अज्ञात ठिकाणी त्यांची जवळपास दोन तास सखोल चौकशी केली.
लातूरचा 'या' प्रकरणाशी संबंध? : चौकशीदरम्यान तपास यंत्रणेनं महत्त्वाचे पाऊल उचलत दोन्ही विद्यार्थ्यांचे मोबाईल फोन आणि मेमरी कार्ड ताब्यात घेतले आहे. हे विद्यार्थी लातूर येथे राहून नीट परीक्षेची तयारी करत होते, अशी प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. लातूर हे महाराष्ट्रातील कोचिंग क्लासेसचे मुख्य केंद्र असल्यानं, या प्रकरणाचे धागेदोरे आता लातूरमधील मोठ्या रॅकेटशी जोडले गेले आहे का? यादृष्टीनं तपास सुरू झाला आहे.
सीबीआयला गैरमार्गाने पेपर मिळवल्याचा संशय : या दोन्ही संशयित विद्यार्थ्यांनी परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच गैरमार्गानं किंवा आर्थिक व्यवहारातून नीटचा पेपर मिळवल्याचा सीबीआयला संशय आहे. जप्त करण्यात आलेल्या मोबाईल आणि मेमरी कार्डमधील डिजिटल डेटा, चॅट्स आणि कॉल रेकॉर्डच्याआधारे या संशयाची पडताळणी केली जात आहे.
नेमका कोणता मोठा खुलासा समोर येणार? : बीड आणि लातूर जिल्हे आधीच या प्रकरणातील काही संशयितांच्या अटकेमुळं चर्चेत आहेत. आता अंबाजोगाईत सीबीआयने थेट कारवाई केल्यानं या रॅकेटची पाळेमुळे मराठवाड्यात किती खोलवर रुजली आहेत, हे स्पष्ट होत आहे. आजच्या चौकशीमधून आणि जप्त करण्यात आलेल्या डिजिटल पुराव्यांच्या फॉरेन्सिक डेटावरून आता नेमका कोणता मोठा खुलासा समोर येणार?, याकडं संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
