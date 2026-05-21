नीट पेपर फुटी प्रकरणातील तीन आरोपींची सीबीआय कार्यालयात समोरासमोर चौकशी
नीट पेपर फुटी प्रकरणाचा तपास आता वेगानं सुरू आहे. या प्रकरणातील शुभम खैरनार, मनिषा वाघमारे आणि शिक्षका मनीषा मांढरे यांची सीबीआय कार्यालयात चौकशी सुरू आहे.
Published : May 21, 2026 at 3:35 PM IST
पुणे : देशभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या नीट पेपरफुटी प्रकरणाचा सीबीआयकडून वेगाने तपास सुरू असून, देशभरातून 10 हून अधिक जणांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणात सीबीआयने महाराष्ट्रातील लातूर, पुणे, नाशिक तसेच इतर राज्यांमध्ये कारवाई करत मुख्य सूत्रधार आणि कोचिंग क्लासेसच्या संचालकांना अटक केली आहे. आज या प्रकरणात काही विद्यार्थ्यांची चौकशी करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या पालकांचीही चौकशी सुरू आहे.
खैरनार, वाघमारे, मांढरे सीबीआय कार्यालयात : सीबीआयने अटक केलेले शुभम खैरनार, मनीषा वाघमारे आणि शिक्षिका मनीषा मांढरे यांना पुण्यातील सीबीआय कार्यालयात आणण्यात आलं असून त्यांची समोरासमोर चौकशी करण्यात येत आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून सीबीआयकडून पुणे, लातूर, नांदेड, संभाजीनगर आणि नाशिक या शहरांमध्ये विद्यार्थ्यांची चौकशी सुरू आहे. या शहरांतील काही विद्यार्थ्यांनी पेपर खरेदी केल्याचा सीबीआयला संशय आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरणात अटकेत असलेल्या दोन्ही आरोपी महिला पुण्यातील एकाच सोसायटीमध्ये राहत होत्या. त्यांनी संगनमत करून अनेक विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधल्याचा संशय आहे. त्यामुळं या आरोपींनी कोणत्या विद्यार्थ्यांना पेपर पुरवला, याबाबत सीबीआयकडून सखोल चौकशी करण्यात येत आहे. आजही काही विद्यार्थ्यांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
शिवराज मोटेगावकरचा प्रवास : वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात ‘लातूर पॅटर्न’ची देशभरात मोठी ओळख निर्माण झाली होती. त्या पॅटर्नचा महत्त्वाचा भाग म्हणून आरसीसी क्लासेस आणि शिवराज मोटेगावकर यांचे नाव घेतले जाते. मोटेगावकर हे रेनापूर तालुक्यातील एका छोट्या गावातील शेतकरी कुटुंबातील आहेत. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांनी शिक्षण पूर्ण केलंय. नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठातून त्यांनी एम. एस्सी. केमिस्ट्री पदवी गोल्ड मेडलसह संपादन केलीय. संस्थेच्या दाव्यानुसार त्यांनी DET, NET, JRF, GATE, DRDO, BARC आणि TIFR यांसारख्या कठीण राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा उत्तीर्ण केल्यात. आर्थिक अडचणींमुळं त्यांनी लातूरमध्ये बहिणीकडं राहून होम ट्युशनपासून कारकीर्द सुरू केली. यातून मिळणाऱ्या पैशावर त्यांनी पुढील शिक्षण घेतले. सुरुवातीच्या काळात लातूर शहरात सायकलवरून फिरून विद्यार्थ्यांना रसायनशास्त्र शिकवले. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर धाराशिव जिल्ह्यातील उमरगा आणि लातूरमधील काही महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्त्वावर केमिस्ट्रीचे प्राध्यापक म्हणून कामही केलं. शिवराज यांची सोप्या भाषेतील अध्यापन शैली विद्यार्थ्यांना प्रचंड आवडली. पुढे ते विद्यार्थ्यांमध्ये लोकप्रिय झाले.
