नीट पेपरफुटी प्रकरण गाजत असताना लातूर पॅटर्नवर प्रश्न उपस्थित; नेत्यांच्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू

नीट पेपर फुटीनंतर नीट परीक्षेच्या निकालात आघाडीवर असणाऱ्या लातूर पॅटर्नवर आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत. लातूर पॅटर्न काय आहे? वाचा, सविस्तर

NEET paper leak 2026
संग्रहित- डावीकडे संशयित आरोपी पीव्ही कुलकर्णी, उजवीकडे शिवराज मोटेगावकर (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : May 19, 2026 at 3:07 PM IST

मुंबई- देशभरातील जवळपास 23 लाख विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित ठरलेल्या नीट (NEET UG) 2026 पेपरफुटी प्रकरणाचे धागेदोरे आता लातूरपर्यंत पोहोचले आहेत. या प्रकरणात सीबीआयनं पुण्यातील रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक पी. व्ही. कुलकर्णी यांना अटक करत त्यांना कथित ‘किंगपिन’ म्हटलं आहे. तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) परीक्षा प्रक्रियेत सहभागी असल्यानं कुलकर्णी यांना नीटच्या गोपनीय प्रश्नपत्रिकांपर्यंत प्रवेश होता. त्याचाच गैरवापर करून प्रश्नपत्रिका निवडक विद्यार्थी आणि मध्यस्थांपर्यंत पोहोचवल्याचा संशय आहे. दरम्यान, या प्रकरणात सीबीआयनं लातूरस्थित ‘रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस’ (RCC)चे संस्थापक शिवराज रघुनाथ मोटेगावकर यांनाही अटक केली आहे. महाराष्ट्रातील लातूरसह आरसीसीच्या नऊ शाखा आहेत.

पेपरफुटी प्रकरणात खासगी कोचिंग क्लासेसच्या कथित नेटवर्कची भूमिकाही आता तपासाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. या तपासाची दिशा पाहताना नीट (NEET) पेपरफुटीची पाळमुळं लातूरमध्ये असल्याचं दिसून येतंय. या सगळ्यामुळे महाराष्ट्रात गाजलेला ‘लातूर पॅटर्न’ पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय.


लातूर पॅटर्न म्हणजे नेमकं काय?- राज्यात दहावीच्या निकालांमध्ये अनेक वर्षे लातूरच्या विद्यार्थ्यांनी वर्चस्व राखले. त्यामागे ‘लातूर पॅटर्न’ ही अभ्यासाची शिस्तबद्ध पद्धत कारणीभूत मानली गेली. इयत्ता आठवी-नववीपासूनच विद्यार्थ्यांची बोर्ड परीक्षेच्या दृष्टीनं तयारी सुरू केली जात असे. दर आठवड्याला चाचण्या, सराव परीक्षा आणि प्रश्नपत्रिका सोडवण्यावर भर दिला जात होता. विशेष म्हणजे जानेवारीपर्यंत दहावीचा संपूर्ण अभ्यासक्रम पूर्ण करून उर्वरित काळात विद्यार्थ्यांकडून केवळ प्रश्नपत्रिकांचा सराव करून घेतला जाई. मागील अनेक वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका सोडवून वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे विद्यार्थ्यांकडून पाठ करून घेतली जातात. सलग दोन ते अडीच महिने वेळ लावून पेपर सोडवण्याच्या सरावामुळे विद्यार्थ्यांचा लेखनवेग वाढत असे. परीक्षेची भीती कमी होत असे. लिहिता लिहिता उत्तरे तोंडपाठ होत, हस्ताक्षर सुधारत आणि वेळेत पेपर पूर्ण करण्याचे गणित जुळत असे. त्यामुळे लातूरचे विद्यार्थी दहावीच्या परीक्षेत सातत्याने अव्वल येत राहिले. लातूर पॅटर्नमध्ये स्वतंत्र किंवा वेगळा अभ्यासक्रम नव्हता. महाराष्ट्र राज्य मंडळानं निश्चित केलेल्या अभ्यासक्रमाचाच बारकाईनं सराव करून घेतला जात असे. प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे वैयक्तिक लक्ष दिले जाई. दहावीच्या विद्यार्थ्यांची तयारी सहावीपासूनच सुरू केली जात असल्याने विषयांचा पाया भक्कम होत असे. परिणामी, बोर्डाची परीक्षा विद्यार्थ्यांना तुलनेने सोपी जाई.



खासगी क्लासेसचे पेव- लातूर पॅटर्नच्या यशामुळे राज्यभरातून विद्यार्थी लातूरकडे आकर्षित झाले. या पद्धतीचा लाभ घेत अनेक खासगी कोचिंग क्लासेस उभे राहिले. काही क्लासेसमधील विद्यार्थ्यांनी राज्यात अव्वल क्रमांक मिळवल्यानंतर या संस्थांचा मोठा बोलबाला झाला. मात्र, पुढे टॉपर विद्यार्थी संबंधित क्लासचं नसल्याची चर्चा रंगली. त्यातून वाद निर्माण झाला. यानंतर लातूर पॅटर्नची प्रतिमा मलिन झाल्याचे बोलले जाते. काही शिक्षणतज्ञांच्या मते, त्यानंतरच लातूरच्या शैक्षणिक प्रगतीला उतरती कळा लागली.



दरम्यान, 2024 मधील नीट पेपरफुटी प्रकरणातही लातूरचं नाव चर्चेत आलं होतं. या प्रकरणात लातूरमधून कार्यरत असलेले कथित रॅकेट उघड झाल्याचा दावा तपास यंत्रणांनी केला होता. त्यावेळीही काही खासगी क्लासची नावे समोर आल्यानं शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली होती. नीट (NEET) पेपरफुटीचे राजकीय कनेक्शन -नीट (NEET) 2026 च्या पेपरफुटीचे खासगी कोचिंग क्लासेसबरोबर राजकीय कनेक्शन असल्याचं बोललं जातंय. कॉंग्रेसच्या अनेक नेत्यांची यात नावं असल्याचं आरोप भाजपानं केला आहे. तर भाजपाशी संबंधित लोक या पेपरफुटीमध्ये सहभागी असल्याचं विरोधी पक्षांचं म्हणणं आहे.


खासदार संजय राऊतांची भाजपावर टीका- शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारसह न्यायव्यवस्थेवरही यावरून निशाणा साधला. नीट (NEET) पेपरफुटीपासून व्हीआयपी सुरक्षेपर्यंत आणि न्यायाधीशांच्या भूमिकेपर्यंत विविध मुद्द्यांवर त्यांनी भाजपावर जोरदार हल्लाबोल केला. “नीट पेपरफुटी प्रकरणामागे भाजपाशी संबंधित लोकच आहेत. राज्यात आणि केंद्रात सध्या सत्तेत कोण आहे? या संपूर्ण गैरव्यवहाराला आणि त्यातून झालेल्या तीन विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांना भाजपच जबाबदार आहे,” असा गंभीर आरोप संजय राऊत यांनी केला.

अनेक गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांनी मुलांच्या वैद्यकीय शिक्षणासाठी जमीन विकली, घर गहाण ठेवले आणि कोचिंग व परीक्षा शुल्कासाठी आयुष्याची बचत खर्च केली. मात्र, या घोटाळ्यामुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आलं आहे-माजी खासदार राजू शेट्टी

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी या प्रकरणात थेट दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी त्यांनी मागणी केली आहे. " सत्ताश्रयी लोकांचा कोट्यवधी रुपयांची अवैध उलाढाल होत असलेल्या पेपरफुटीच्या साखळीला संरक्षण असल्याचं दिसत आहे. सरकारी बैठका, परीक्षांचे नियोजन आणि कंत्राट प्रक्रियेची गोपनीय माहिती काही दलाल आणि मध्यस्थांना आधीच मिळत आहे, असा त्यांनी गंभीर आरोप केला.

अमित देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी- भाजपाचे प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. “काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना नीट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणावर बोलण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही,” असे ते म्हणाले. “सीबीआयच्या जाळ्यात अडकलेला मुख्य आरोपी शिवराज मोटेगावकर हा काँग्रेस पक्षाशी संबंधित कार्यकर्ता आहे. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान लातूरचे आमदार अमित देशमुख यांच्या प्रचारसभेत त्यांनी ‘सात जन्म काँग्रेस पक्षाचे कुंकू पुसणार नाही’ अशी प्रतिज्ञा केली होती,” असा दावा कुलकर्णी यांनी केला. “या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत राहुल गांधी यांनी अमित देशमुख यांचा राजीनामा घ्यावा,” अशी मागणीही त्यांनी केली.

काँग्रेसची भाजपावर टीका- काँग्रेसचे नेते आणि आमदार अमित देशमुख यांच्याशी ईटीव्ही भारतानं यासंदर्भात प्रतिक्रिया घेण्यासाठी संपर्क केला. पण, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. पण, कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना म्हटलं, “भाजपाशासित राज्यात हा घोटाळा उघडकीस आला आहे. भाजपाचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी या घोटाळ्यात आरोपी म्हणून सापडले आहेत. त्यामुळे भाजपानं स्वतःवर उडालेला चिखल दुसऱ्यावर उडवण्याचा प्रयत्न करू नये.”

शिवराज मोटेगावकरला नऊ दिवसांची कोठडी- अवघ्या दहा विद्यार्थ्यांपासून सुरुवात करून 100 कोटी रुपयांहून अधिकचे शैक्षणिक साम्राज्य उभे करणारे लातूरमधील क्लासेसचे संचालक शिवराज मोटेगावकरला दिल्ली न्यायालयानं मंगळवारी नीट पेपर फुटी प्रकरणात नऊ दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली आहे. यानंतर नीट (NEET) प्रकरणाचे धागेदोरे कुठपर्यंत पोहचतात याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

