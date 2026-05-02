NEET UG परीक्षेसाठी मध्य रेल्वेचा मोठा निर्णय; उद्या होणारा मेगाब्लॉक रद्द, वेळापत्रकात मोठे बदल

नीट (NEET UG 2026) परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी (3 मे) होणारा मेगा ब्लॉक पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे.

संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 2, 2026 at 7:42 PM IST

मुंबई : नीट (NEET UG 2026) परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय मध्य रेल्वेकडून घेण्यात आला आहे. उद्या रविवारी (3 मे) होणारा नेहमीचा दिवसाचा मेगाब्लॉक पूर्णपणे रद्द करण्यात आला असून सकाळच्या वेळेत लोकल सेवा सुरळीत सुरू राहणार आहे.

रविवारी होणाऱ्या नीट परीक्षेसाठी मोठ्या संख्येनं विद्यार्थी मुंबई लोकलनं प्रवास करतात. ही बाब लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनानं विद्यार्थ्यांच्या सोयीस प्राधान्य देत मेगाब्लॉक रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. सामान्यतः रविवारी सकाळी मेगाब्लॉकमुळे अनेक लोकल गाड्या उशिरा धावतात किंवा काही गाड्या रद्द केल्या जातात. मात्र, यावेळी ब्लॉक रद्द केल्यामुळे परीक्षेला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे.

2 मे रोजी मध्यरात्री विशेष मेगाब्लॉक : नीट परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी दिवसाचा मेगाब्लॉक रद्द करण्यात आला असला तरी आवश्यक दुरुस्तीच्या कामांसाठी 2 मे रोजी मध्यरात्री विशेष मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. हा मेगाब्लॉक मध्यरात्री 12.05 ते पहाटे 5.05 या वेळेत CSMT ते विद्याविहार दरम्यान अप आणि डाउन धीम्या मार्गावर राहणार आहे. या कालावधीत काही लोकल गाड्या फास्ट मार्गावर वळवण्यात येतील. तसेच, CSMT येथून रात्री 11.30 ते पहाटे 4.47 दरम्यान सुटणाऱ्या काही डाउन धीम्या गाड्यांचे मार्ग बदलले जाणार आहेत. काही स्थानकांवरील थांबे आणि वेळापत्रकातही बदल करण्यात येणार आहेत. प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी अद्ययावत वेळापत्रक तपासण्याचं आवाहनही रेल्वे प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.

सर्व मार्गांवर प्रवाशांना दिलासा : नीट परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी (3३ मे) सर्व मार्गांवर प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मध्य, पश्चिम, हार्बर आणि ट्रान्स-हार्बर मार्गांवर दिवसभर कोणताही मेगाब्लॉक ठेवण्यात आलेला नाही. त्यामुळे परीक्षेसाठी प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गैरसोय टळणार आहे. दिवसभर लोकल सेवा सुरळीत सुरू राहणार असली तरी 2 मे रोजी मध्यरात्री घेण्यात येणाऱ्या विशेष मेगाब्लॉकमुळे काही गाड्यांच्या मार्ग आणि वेळापत्रकात बदल होणार आहेत.

नीट परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरत असून, किमान प्रवासाचा ताण कमी व्हावा यासाठी रेल्वेकडून विशेष काळजी घेण्यात आल्याचे दिसून येते.

