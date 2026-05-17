NEET पेपरफुटीचे धागेदोरे नांदेडपर्यंत? सीबीआयच्या चौकशीने खळबळ, रडारवर आता पालक

नीट पेपरफुटी प्रकरणाचे धागेदोरे आता नांदेडपर्यंत पोहोचले असून सीबीआयने संशयितांच्या घरावर छापे टाकत कसून चौकशी केली आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 17, 2026 at 2:50 PM IST

नांदेड : देशभर गाजलेल्या नीट यूजी 2024 पेपरफुटी प्रकरणाचे (NEET Exam Paper Leak Case) धागेदोरे आता नांदेडपर्यंत पोहोचल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. केंद्रीय तपास संस्था सीबीआय या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून, नांदेडमधील काही एजंट, दलाल आणि संशयित आर्थिक व्यवहार त्यांच्या रडारवर असल्याची माहिती मिळत आहे. तपासादरम्यान लातूर, पुणे आणि नांदेड येथे मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना मेडिकल प्रवेश मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत लाखो रुपयांची वसुली करण्यात आल्याचा आरोप आहे. काही विद्यार्थ्यांना परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच प्रश्नपत्रिका पुरवणे, बनावट उमेदवार बसवणे तसेच डिजिटल माध्यमातून उत्तरे उपलब्ध करून देणे, अशा गंभीर बाबींचाही तपास सुरू आहे.

नीट पेपरफुटीचे धागेदोरे नांदेडपर्यंत? : दरम्यान, या प्रकरणात प्राध्यापक कुलकर्णी यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्यानंतर आता सीबीआयने आपला मोर्चा थेट पालकांकडं वळवल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. नांदेडमधील विद्युतनगर परिसरातील कदम कुटुंबाच्या फ्लॅटवर सीबीआयच्या पथकाने झडती घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, फुटलेला पेपर मिळवण्यासाठी सुमारे 10 लाख रुपयांचा व्यवहार झाल्याचा संशय तपास यंत्रणांना आहे. अश्विनी भाऊराव कदम यांच्या फ्लॅटमध्ये ही कारवाई करण्यात आली. यावेळी काही कागदपत्रे, मोबाईल फोन आणि डिजिटल उपकरणांची तपासणी करण्यात आली. मात्र, अद्याप या प्रकरणात कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही.

मेहनतीनंपरीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची भावना : चौकशी पूर्ण करून सीबीआयचे पथक परत गेल्यानंतर नांदेडसह संपूर्ण मराठवाड्यात खळबळ उडाली आहे. मेहनतीनं परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची भावना व्यक्त होत असून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

