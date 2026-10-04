NEET मध्ये 595 गुण, मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश; पण MBBS च्या फीसाठी हरिओमवर आईसोबत शेतात सोयाबीन कापणीची वेळ
हरिओम वारकड यानं बिकट परिस्थितीत 'नीट' परीक्षेत 595 गुण मिळवून मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवला. परंतु, 6 लाख रुपयांच्या प्रवेश फीसाठी बँकेनं कर्ज नाकारलं.
Published : October 4, 2026 at 5:54 PM IST
नांदेड : डॉक्टर होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून MBBS चं शिक्षण घेणाऱ्या एका गुणवंत विद्यार्थ्यावर आज शिक्षणाचा खर्च भागवण्यासाठी चक्क शेतात मजुरी करण्याची वेळ आली आहे. नांदेड जिल्ह्यातील लोहा तालुक्यातील खडकमांजरी येथील रहिवासी असलेल्या हरिओम वारकड या तरुणाच्या हातात आज स्टेथोस्कोपऐवजी विळा आला आहे. परिस्थितीशी दोन हात करत हरिओम आपलं शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी धडपडत असून, सरकारनं आर्थिक मदतीचा हात द्यावा अशी अपेक्षा त्यानं व्यक्त केली आहे.
कोचिंग क्लासेसकडून मोफत शिक्षण
हरिओमचे वडील माधव वारकड हे विविध आठवडी बाजारांत भाजीपाला विकून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवतात, तर त्याची पत्नी पार्वतीबाई मोलमजुरी करून घराचा गाडा चालवतात. हरिओम लहानपणापासूनच अभ्यासात हुशार आहे. अत्यंत बिकट परिस्थितीत त्यानं नीट (NEET) परीक्षेची तयारी केली. त्याच्या या स्वप्नाला एका खासगी कोचिंग क्लासेसच्या संचालकांनी मोफत शिक्षण देऊन मोठं बळ दिलं. अकरावी आणि बारावीच्या दोन वर्षांच्या शिक्षणासाठी त्यांनी हरिआमकडून एकही रुपया घेतला नाही. हरिओमनं नीट परीक्षेत 595 गुण मिळवून पहिल्याच फेरीत परभणी येथील मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवला आहे.
6 लाखांच्या फीसाठी बँकांचा नकार
परभणी येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश निश्चित झाला असला तरी घरची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. रोज काम केलं तरच उपजीविका भागणार, असं हे गरीब कुटुंब आहे. कॉलेजच्या फीसाठी वडिलांनी अनेक बँकांकडे धाव घेतली, परंतु बँकांनी हरिओमच्या वडिलांना कर्ज देण्यास नकार दिला. शेवटी हरिओमला प्रवेशासाठी लागणारे सहा लाख रुपये कुठून आणायचे, असा मोठा प्रश्न वारकड कुटुंबासमोर उभा राहिला आहे.
अवघ्या 500 रुपये रोजंदारीवर भावी डॉक्टर शेतात राबतोय
पैशांची जुळवाजुळव करण्यासाठी वडील, आई आणि हरिओम स्वतः शेतातील सोयाबीन कापणी व इतर शेतीकामांसाठी गावात काम मागत फिरत आहेत. अवघ्या पाचशे ते सहाशे रुपये रोजंदारीवर हरिओम हा सध्या शेतात काम करत आहे. आपल्या फीपुरते पैसे मिळावेत यासाठी आपण काबाडकष्ट करत असल्याची प्रतिक्रिया हरिओमनं दिली आहे.
सरकार, सामाजिक संघटना आणि पुढाऱ्यांना मदतीची हाक
वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी पाच ते सहा लाख रुपये जमा करणं शक्य नसल्यानं सरकारनं फी माफ करावी, अशी विनंती हरिओमनं केली आहे. तसेच सामाजिक संघटना, नेते आणि पुढाऱ्यांनी आपल्याला आर्थिक मदत करावी, अशी भावनिक हाक हरिओम वारकड यानं दिली आहे.
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