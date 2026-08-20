नीट परीक्षेची तयारी करणाऱ्या 19 वर्षीय विद्यार्थ्याची आत्महत्या; आकस्मिक मृत्यूची पोलिसात नोंद
नीट परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचं सत्र सुरू आहे. वैरागमधील विद्यार्थ्यानं आत्महत्या केल्यानं चिंता व्यक्त होत आहे.
Published : August 20, 2026 at 10:45 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर (वैजापूर) - नीट परीक्षांबाबत सर्वत्र गोंधळ झाल्याचं समोर आलं होतं. त्यात अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना घडल्यानंतर मोठे आंदोलन उभे राहिलं. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या मनातील नैराश्य 'जैसे थे' असल्याचं पाहायला मिळत आहे. वैजापूर तालुक्यातील खंडाळा येथे नीट परीक्षेची तयारी करणाऱ्या 19 वर्षीय विद्यार्थ्यानं आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना घडली. सुरज सुभाष शिंदे असे मृत विद्यार्थ्याचं नाव आहे.
नीट परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याच्या नैराश्यातून सुरजनं टोकाचं पाऊल उचलल्याचं प्राथमिक पोलीस तपासात समोर आलं आहे. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यानं लिहिलेल्या पत्रात आई-वडिलांची माफी मागत त्यांना काळजी घेण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यानं उचललेल्या पावलानं कुटुंबीय खचून गेलं आहे.
राहत्या घरी केली आत्महत्या- खंडाळा येथील सुरज हा शेतकरी कुटुंबातील मुलगा, हा घरीच नीटचा अभ्यास करत होता. गावात सप्ताहाचा धार्मिक कार्यक्रम सुरू असल्यानं कुटुंबीय दुपारी दोनच्या सुमारास बाहेर पडले होते. ते घरी परतले असताना दरवाजा उघडा होता. मात्र, सुरज दिसत नव्हता. त्याला मोबाईलवर संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता, त्याचा मोबाईल बंद होता. लहान बहिणीनं घरातील वरच्या खोलीत डोकावले असता धक्कादायक वास्तव समोर आलं. सुरजनं आत्महत्या केल्याचं तिला दिसलं. तिने आरडाओरड करत कुटुंबियांना बोलावत माहिती दिली. सुरजला तातडीनं वैजापूर ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले असता, तपासणीनंतर डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं. त्यामुळे कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला. त्यांच्या शेवटच्या पत्रानं तर नीट परीक्षेमुळे त्याच्यावर असणारा मानसिक तणाव किती होता, ते स्पष्ट झाले.
पोलिसांकडून तपास सुरू- नीट परीक्षेचा ताण घेऊन अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. सरकारनं अनेक आश्वासने दिली. मात्र, त्याचा परिणाम होताना दिसत नाही, हेच या घटनेतून समोर आलं. सुरजच्या मृतदेहावर शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आलं. या घटनेची वैजापूर पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आली आहे. या प्रकरणी पुढील तपास पोलीस करीत आहेत.
टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध).
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