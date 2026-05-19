NEET पेपरफुटीवर राजू शेट्टी आक्रमक; चार विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येनंतर दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी NEET पेपरफुटी प्रकरणात दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
Published : May 19, 2026 at 7:53 AM IST
कोल्हापूर : नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) मार्फत घेण्यात आलेल्या NEET वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि गैरव्यवहार प्रकरणामुळे राज्यासह देशभरात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र मानसिक तणाव निर्माण झाला असून अनेक पालकांमध्ये संतापाची भावना व्यक्त होत आहे.
या पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर काही गुणवंत विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटनाही समोर आल्यानं परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. त्यामुळे पालक, स्थानिक नागरिक आणि विविध राजकीय नेत्यांकडून या प्रकरणाची तातडीनं, पारदर्शक आणि कठोर चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे.
'सरकारी अनास्थेमुळे झालेल्या हत्या' : दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी या प्रकरणात थेट दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
राजू शेट्टी यांनी या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत, “ही आत्महत्यांची मालिका केवळ दुर्दैवी घटना नसून सरकारी अनास्थेमुळे झालेल्या हत्या आहेत,” असं म्हटलं आहे.
पेपरफुटी आणि प्रवेश विक्रीच्या संपूर्ण साखळीतील सर्व दोषींवर तत्काळ सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. घोटाळ्यात सहभागी अधिकारी, दलाल, संस्थाचालक आणि त्यांना संरक्षण देणाऱ्यांवरही कडक शिक्षा झाली पाहिजं, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
'वैद्यकीय शिक्षणासाठी जमीन विकली, घर गहाण ठेवले' : राजू शेट्टी पुढे म्हणाले की, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर आणि कोकण भागातील दौऱ्यादरम्यान पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या भावना जवळून पाहायला मिळाल्या. अनेक गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांनी मुलांच्या वैद्यकीय शिक्षणासाठी जमीन विकली, घर गहाण ठेवले आणि कोचिंग व परीक्षा शुल्कासाठी आयुष्याची बचत खर्च केली. मात्र, या घोटाळ्यामुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आलं आहे.
पेपरफुटीमुळे अपात्र आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत असल्याचा आरोप करत त्यांनी, “यामुळे मेहनत घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास आणि शैक्षणिक न्यायव्यवस्था दोन्ही उद्ध्वस्त होत आहेत,” असंही म्हटले आहे.
'विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक आणि मानसिक आधार द्या' : राजू शेट्टी यांनी या प्रकरणात गंभीर आरोप करत, "पेपरफुटीच्या साखळीत कोट्यवधी रुपयांची अवैध उलाढाल होत असून यामागे सत्ताश्रयी लोकांचं संरक्षण असल्याचं दिसत आहे." सरकारी बैठका, परीक्षांचे नियोजन आणि कंत्राट प्रक्रियेची गोपनीय माहिती काही दलाल आणि मध्यस्थांना आधीच मिळत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल, स्वतंत्र आणि न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. “अन्यथा न्यायप्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास पूर्णपणे उडेल,” असा इशाराही शेट्टी यांनी दिला.
दरम्यान, स्थानिक पालक संघटनांनीही या प्रकरणाच्या तातडीने राष्ट्रीय पातळीवरील तपासाची मागणी केली आहे. तसेच प्रभावित विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक आणि मानसिक आधार देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारने NTA तसेच संबंधित तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून संयुक्त आणि निष्पक्ष चौकशी करावी, दोषींवर कठोर गुन्हे दाखल करावेत आणि तपासातील सर्व पुरावे जनतेसमोर मांडावेत, अशी व्यापक मागणी आता विविध स्तरांतून पुढे येत आहे.