10 विद्यार्थ्यांपासून सुरुवात ते 100 कोटींपेक्षा अधिक साम्राज्य; 10 दिवस आधीच मोटेगावकरच्या हाती NEET प्रश्नपत्रिका ?
लातूरमधून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. NEET पेपरफुटी प्रकरणी शिवराज मोटेगावकर (Shivraj Motegaonkar) यांना सीबीआयनं ताब्यात घेतलं आहे.
Published : May 18, 2026 at 9:05 PM IST
लातूर : सध्या देशभरात गाजत असलेला शिक्षण क्षेत्रातील मोठा घोटाळा त्याची पाळेमुळे लातूरमध्ये रुजलीत. NEET चा पेपर सेट करणारा ते पेपर फोडणारा कुलकर्णी लातूरचाच आणि त्याच्या साथीदारांच्या यादीत लातूरचेच अजून एक नाव जोडले जात आहे. ते म्हणजे RCC क्लासचा संचालक (Shivraj Motegaonkar) शिवराज मोटेगावकर.
शिवराज मोटेगावकर सीबीआय चौकशीच्या जाळ्यात : अवघ्या दहा विद्यार्थ्यांपासून सुरुवात करून 100 कोटी रुपयांहून अधिकचे शैक्षणिक साम्राज्य उभे करणारे शिवराज मोटेगावकर आता सीबीआयच्या चौकशीच्या जाळ्यात अडकले आहेत. NEET परीक्षेच्या सुमारे दहा दिवस आधी म्हणजेच 23 एप्रिल रोजी परीक्षेचा पेपर मोटेगावकर यांच्या हाती आल्याचा संशय व्यक्त केला जातोय. त्याच पेपरच्या आधारे आरसीसी क्लासेसमध्ये घेण्यात आलेल्या मॉक टेस्टमधील तब्बल 42 प्रश्न मुख्य NEET परीक्षेत जशास तसे आल्याचं समोर आलंय. त्यानंतर या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशी सुरू करण्यात आलीय. आरसीसीच्या कार्यालयातून मोबाईल, लॅपटॉप आणि इतर डिजिटल डेटा जप्त करण्यात आला असून, त्या डेटामधून पेपरफुटीचे महत्त्वाचे धागेदोरे मिळाल्याची माहिती समोर येत आहे. या तपासातून आणखी काही मोठी नावे समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, लातूरमधील काही नामांकित डॉक्टरांचाही या प्रकरणात सहभाग असल्याची चर्चा आहे. दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शिवराज मोटेगावकर यांच्या चौकशीनंतर सत्य समोर येईल.
सायकलवरून फिरून विद्यार्थ्यांना शिकवले : वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात ‘लातूर पॅटर्न’ची देशभरात मोठी ओळख निर्माण झाली होती. त्या पॅटर्नचा महत्त्वाचा भाग म्हणून आरसीसी क्लासेस आणि शिवराज मोटेगावकर यांचे नाव घेतले जात होते. मोटेगावकर हे रेनापूर तालुक्यातील एका छोट्या गावातील शेतकरी कुटुंबातील आहेत. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांनी शिक्षण पूर्ण केलंय. नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठातून त्यांनी एम. एस्सी. केमिस्ट्री पदवी गोल्ड मेडलसह संपादन केलीय. संस्थेच्या दाव्यानुसार त्यांनी DET, NET, JRF, GATE, DRDO, BARC आणि TIFR यांसारख्या कठीण राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा उत्तीर्ण केल्यात. आर्थिक अडचणींमुळं त्यांनी लातूरमध्ये बहिणीकडं राहून होम ट्युशनपासून कारकीर्द सुरू केली. यातून मिळणाऱ्या पैशावर पुढील अभ्यास केला. सुरुवातीच्या काळात लातूर शहरात सायकलवरून फिरून विद्यार्थ्यांना रसायनशास्त्र शिकवले. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर धाराशिव जिल्ह्यातील उमरगा आणि लातूरमधील काही महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्त्वावर केमिस्ट्रीचे प्राध्यापक म्हणून कामही केलं. शिवराज यांची सोप्या भाषेतील अध्यापन शैली विद्यार्थ्यांना प्रचंड आवडली आणि पुढे ते विद्यार्थ्यांमध्ये लोकप्रिय झाले.
100 कोटी रुपयांपेक्षा वार्षिक उलाढाल अधिक : 2003 मध्ये अवघ्या दहा विद्यार्थ्यांसह एका छोट्या भाड्याच्या खोलीत ‘रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस’ची स्थापना करण्यात आलीय. पुढे त्यांनी सर्व विषय एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्याची संकल्पना राबवत आरसीसी क्लासेसचा विस्तार केलाय. लातूर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, कोल्हापूर, अकोला आणि सोलापूरसह राज्यातील अनेक शहरांमध्ये RCCच्या शाखा उभ्या राहिल्या. दरवर्षी NEET, JEE आणि MHT-CET परीक्षांसाठी सुमारे 40 हजार विद्यार्थी येथे प्रवेश घेतात. प्रति विद्यार्थी 50 ते 60 हजार रुपये शुल्क आकारले जात असल्याने संस्थेची वार्षिक उलाढाल 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. कोरोनाच्या काळामध्ये मोटेगावकरयानी आरसीसी क्लासेसची मोठी जाहिरात बाजी करत स्वतःचं डिजिटल ॲप शिक्षण क्षेत्रात उतरवलं. त्याही माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या आणि त्यांच्या पालकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवायला सुरुवात केली.
शिवराज मोटेगावकर यांचे साम्राज्य उद्ध्वस्त होईल का? : मॉक टेस्टमध्ये विचारले गेलेल्या प्रश्नांपैकी 42 प्रश्न मुख्य परीक्षेत जुळतात आणि त्याची जाहिरात शिवराज मोटेगावकर त्यांच्याच फेसबुक पेजवरून एका मुलाखतीतून जाहीर करतात. त्याचमुळं बळावत गेलेल्या संशयावरून सीबीआय मोटेगावकरांच्या दारात पोहोचले. दोनवेळा लातूरच्या कार्यालयांमध्ये चौकशी झाल्यानंतर पुन्हा पुण्याला बोलावलं आणि पुण्यातून थेट दिल्लीला नेण्यात आलं. या एका पेपर फुटीच्या प्रकरणामुळं आरसीसी कोचिंग क्लासेससह शिवराज मोटेगावकर यांचे साम्राज्य उद्ध्वस्त होईल, अशी चर्चा सुरू आहे.
कोणते नामांकित डॉक्टर कायद्याच्या कचाट्यात सापडणार ? : तपासादरम्यान मोबाईल आणि संगणकातील काही डेटा शिवराज मोटेगावकर यांनी डिलीट केला होता. मात्र, CBIच्या तांत्रिक पथकाने तो डेटा रिकव्हर केल्याची माहिती मिळत आहे. या डेटाच्या आधारे लातूरमधील काही डॉक्टरही CBIच्या रडारवर असल्याची चर्चा असून, येणाऱ्या काळात लातूर शहरातील कोणते नामांकित डॉक्टर कायद्याच्या कचाट्यात सापडतात आणि कोणाची नावे जाहीर होतात? हे पाहणे खरंतर महत्त्वाचं असणार आहे.
हेही वाचा -