ETV Bharat / state

नीट पेपरफुटी प्रकरणात मोठी कारवाई; मोटेगावकर क्लासेसचे शिवराज मोटेगावकर सीबीआयच्या ताब्यात

NEET पेपरफुटी प्रकरणी शिवराज मोटेगावकर यांना सीबीआयनं ताब्यात घेतलं आहे. मोटेगावकर हे लातूर येथील आरसीसी कोचिंग क्लासेसचे संचालक आहेत.

NEET 2026 Paper Leak Case
नीट पेपरफुटी प्रकरणात मोठी कारवाई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 18, 2026 at 12:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

लातूर/पुणे : NEET 2026 पेपरफुटी प्रकरणात CBI च्या हाती मोठा धागा लागल्याची माहिती समोर आली आहे. लातूर येथील RCC कोचिंग क्लासचे संचालक शिवराज मोटेगावकर यांना CBI ने ताब्यात घेतलं असून त्यांना दिल्लीतील न्यायालयात हजर केलं जाण्याची शक्यता आहे.

पीव्ही कुलकर्णींच्या चौकशीतून मोटेगावकर कनेक्शन समोर आलं : या प्रकरणाच्या तपासासाठी लातूरमध्ये आलेल्या CBI च्या 28 सदस्यीय पथकानं मोटेगावकरांची सखोल चौकशी केली होती. त्यानंतर पुण्यातही त्यांची दीर्घकाळ चौकशी करण्यात आली. तपासादरम्यान पी. व्ही. कुलकर्णी यांच्या चौकशीतून मोटेगावकरांचं कथित कनेक्शन समोर आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.

मॉक टेस्टमधील अनेक प्रश्न अंतिम परिक्षेत : विशेष म्हणजे, 3 मे रोजी झालेल्या NEET परीक्षेनंतर RCC क्लासेसकडून घेण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मुलाखतीत धक्कादायक दावे समोर आले होते. मॉक टेस्टमधील अनेक प्रश्न जसेच्या तसे अंतिम परीक्षेत आल्याचं विद्यार्थ्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं होतं. तब्बल 42 प्रश्न हुबेहुब जुळल्याचा दावा करण्यात आल्यानं RCC क्लासेस आणि संचालक शिवराज मोटेगावकर हे वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. एका पालकानं याबाबत तक्रार केल्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाच्या तपासाला वेग आला.

दरम्यान, मनिषा वाघमारे यांच्या चौकशीतूनही मोटेगावकर यांचं नाव समोर आल्याची माहिती आहे. त्यानंतर CBI कडून मोटेगावकरांच्या कार्यालयातील दस्तावेज, संगणक आणि डिजिटल माहितीची सखोल तपासणी करण्यात आली होती.

NEET पेपरफुटी प्रकरणात पुण्यात CBI च्या चौकशीला वेग : NEET पेपरफुटी प्रकरणाच्या तपासाला आता वेग आला असून CBI कडून पुण्यात सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या प्रकरणात काही डॉक्टर आणि विद्यार्थ्यांना चौकशीसाठी पुण्यातील CBI कार्यालयात बोलावण्यात आलं आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, काल रात्रीपासून अनेकांची चौकशी करण्यात आली. यामध्ये RCC क्लासेसचे संचालक शिवराज मोटेगावकर यांची तब्बल 11 तास चौकशी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच, पुढील तपासासाठी त्यांना दिल्लीला नेण्यात येणार असल्याचंही सांगितलं जात आहे. तसेच, त्यांना दिल्ली कोर्टात हजर केलं जणार आहे.

दरम्यान, काही डॉक्टर आणि विद्यार्थ्यांची चौकशी अद्याप सुरू असून CBI कडून विविध धागेदोरे तपासले जात आहेत. या तपासातून आणखी काही महत्त्वाचे खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

TAGGED:

CBI INVESTIGATION NEET 2026
RCC COACHING CLASSES LATUR
NEET PAPER LEAK MAHARASHTRA
NEET पेपर लीक मोटेगावकर लातुर
NEET 2026 PAPER LEAK CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.