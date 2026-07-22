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NEET 2026 निकालावर आता लातूरमधून गंभीर आक्षेप! शाहू कॉलेजच्या विद्यार्थिनीच्या गुणांमध्ये आरोप

शाहू कॉलेजमधील विद्यार्थिनी शरयू गुणालेनं नीट 2026 परीक्षेत गुणांची मोठी तफावत असल्याचा दावा केलाय. यासह काही पालकांनी आता न्यायालयाचं दार ठोठावण्याची तयारी सुरू केली आहे.

NEET 2026 MARKS DISCREPANCY
विद्यार्थिनी शरयू गुणाले (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 22, 2026 at 1:50 PM IST

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लातूर : देशातील सर्वात महत्त्वाची मानली जाणारी नीट 2026 परीक्षा पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. पेपरफुटीच्या आरोपांमुळं आधीच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेल्या या परीक्षेबाबत आता गुणांकन प्रक्रियेवरही गंभीर आक्षेप घेतले जात आहेत. बीडमधील विद्यार्थ्यांनंतर आता लातूरमधील विद्यार्थिनी शरयू गुणालेनं गुणांमध्ये मोठी तफावत असल्याचा आरोप केल्यानं नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.

निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी : लातूरच्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाविद्यालयातील विद्यार्थिनी शरयू किशोर गुणालेनं नीट 2026 परिक्षेच्या गुणांकन प्रक्रियेवर आणि निकालावर गंभीर आक्षेप घेतला आहे. शरयूनं अपेक्षेपेक्षा अत्यंत कमी गुण मिळाल्याचा दावा करत गुणांकन प्रक्रियेची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. आपल्या मेहनतीला न्याय मिळावा, अशी भावना व्यक्त करत तिनं संबंधित यंत्रणेकडं दाद मागितली आहे.

प्रतिक्रिया देताना शरयू गुणाले (ETV Bharat Reporter)

न्यायालयाचं दार ठोठावण्यासाठी पालकांची तयारी : या प्रकरणामुळं अनेक विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संभ्रम आणि अस्वस्थतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. वर्षभर अथक परिश्रम घेऊन परिक्षेला सामोरे गेलेल्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी कोणताही अन्याय होऊ नये, अशी भावना व्यक्त होत आहे. दरम्यान, अनेक पालकांनी या प्रकरणी न्यायालयाचं दार ठोठावण्याची तयारी सुरू केली आहे. संपूर्ण गुणांकन प्रक्रिया पारदर्शकपणे तपासून विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणार ? : पेपरफुटीच्या आरोपांनंतर आता गुणांकन प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित झाल्यामुळं नीट 2026 परिक्षेवरील विश्वासार्हता पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. या गंभीर आरोपांवर संबंधित यंत्रणा काय भूमिका घेते? आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळतो का? याकडं देशभरातील लाखो विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षणक्षेत्राचं लक्ष लागलं आहे.

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NEET 2026 MARKS DISCREPANCY

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