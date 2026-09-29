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नीलम गोऱ्हेंच्या पुण्यातील बंगल्याच्या गच्चीवर तरुणाची हत्यारासह घुसखोरी; सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या पुण्यातील ‘सिल्वर रॉक्स’ निवासस्थानाच्या गच्चीवर दोन दिवसांपूर्वी पहाटे एका तरुणाने घुसखोरी केल्याने सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

Neelam Gorhe Pune bungalow
शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे (File Photo - ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2026 at 10:16 AM IST

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पुणे : शिवसेना नेत्या तसेच विधान परिषद सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या पुण्यातील ‘सिल्वर रॉक्स’ निवासस्थानाच्या गच्चीवर दोन दिवसांपूर्वी पहाटे एका तरुणाने घुसखोरी केल्याने सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. 26 सप्टेंबर रोजी सकाळी सुमारे 6:15 वाजता ही घटना घडली. या घुसखोराने पहाटे 3 वाजता नीलम गोऱ्हे यांच्या घराच्या गच्चीवर प्रवेश केला होता. सकाळी सुरक्षारक्षक पाण्याची टाकी पाहायला गेले असता त्यांनी तरुणाला पाहिलं. त्यानंतर त्याला पकडून तत्काळ पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. याबाबतची माहिती नीलम गोऱ्हे यांनी दिली.

या प्रकरणी पुण्यातील शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या तरुणाच्या बॅगेत हातोडा, पक्कड, हातमोजे आणि सुमारे दहा मीटर लांबीची दोरी आढळली आहे. तसंच या तरुणाने आपण विद्यार्थी असल्याचे सांगितले. मात्र, त्याच्याकडे वेगवेगळ्या नावांची ओळखपत्रे असल्याचा उल्लेखही तक्रारीत आहे. घटनेवेळी डॉ. गोऱ्हे बाहेरगावी होत्या.

या घटनेबाबत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, घराचा पाणीपुरवठा बंद झाल्याचे लक्षात आल्यावर सुरक्षारक्षक पाण्याच्या टाकीची पाहणी करण्यासाठी शिडीवर चढले. त्यावेळी त्याला गच्चीवर संबंधित तरुण दिसला. त्यानं पाण्याचं कनेक्शन तोडलं होतं. याबाबत सीसीटीव्ही पाहिलं असता संबंधित तरुण हा पहाटे सुमारे तीन वाजता गच्चीवर गेला होता. सकाळपर्यंत तो तेथेच होता.

संबंधित तरुण हा विद्यार्थी असल्याचे कागदपत्रे पोलिसांना तपासात दिसत असले तरी कोणाच्याही घरात हत्यारांसह कोणीही एवढा वेळ का थांबला? त्याचा हेतू काय होता? याचा देखील तपास व्हावा, असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी यापूर्वी घरावर दगडफेक झाल्याचे तसेच धमक्यांचे प्रकार घडल्याचे सांगून निवासस्थानाच्या सुरक्षेचे नव्याने मूल्यांकन करण्याची मागणी केली आहे. या घुसखोरीमागे चोरीचा हेतू होता की आणखी काही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, लोकप्रतिनिधींच्या घरात पहाटे प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तीकडे अशी साधने सापडणे ही बाब गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी, अशी मागणी होत आहे.

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TAGGED:

नीलम गोऱ्हे
नीलम गोऱहे बंगला घुसखोरी
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