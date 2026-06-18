गद्दार शिक्का मारणं ही त्यांची पद्धत, उद्धव ठाकरेंनी हिंदुत्वापासून फारकत घेतली; डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचा निशाणा
डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी शिवसेना (उबाठा) वैचारिकदृष्ट्या भरकटल्याची टीका करत एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनाच खरी असून तीच हिंदुत्वाचा विचार पुढे नेत असल्याचे स्पष्ट केले.
Published : June 18, 2026 at 2:36 PM IST
अहिल्यानगर : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून सातत्यानं करण्यात येणाऱ्या गद्दारीच्या आरोपांचा समाचार घेत विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महाविकास आघाडीत सहभागी झाल्यानंतर शिवसेना (उबाठा)वैचारिकदृष्ट्या भरकटल्याची टीका केली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनाच खरी शिवसेना असून हिंदुत्वाचा विचार पुढं नेण्याचं काम करत असल्याचा पुनरुच्चार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केला.
उद्धव ठाकरेंची वैचारिक पडझड झाली : विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. साईदर्शनानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर थेट निशाणा साधला. "एखाद्या लोकप्रतिनिधीचे किंवा कार्यकर्त्याचे वैचारिक मतभेद झाले की त्याच्यावर तत्काळ गद्दार असा शिक्का मारण्याची पद्धत त्यांनी अवलंबली आहे. एनडीए आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं हिंदुत्व बळकट करण्याचं धोरण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुढं नेत आहेत. याउलट उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीसोबत जात हिंदुत्वाच्या भूमिकेपासून पूर्णपणे फारकत घेतली असून हीच त्यांची वैचारिक पडझड आहे," असं म्हणत नीलम गोऱ्हे यांनी उद्धव ठाकरेंवर टीका केली.
जनतेचा आम्हाला पाठिंबा : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून वारंवार दिल्या जाणाऱ्या 'जनतेत चला म्हणजे दाखवतो' या आव्हानात्मक भाषेला नीलम गोऱ्हे यांनी प्रत्युत्तर दिलं. "निवडणूक आयोगानं सर्व कायदेशीर बाबींची तपासणी करून शिवसेना पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला दिलं. तसंच जनतेनं निवडून दिलेले 60 हून अधिक आमदार-खासदार आणि मुंबई महानगरपालिकेतील महायुतीचे बहुमत आमच्यासोबत आहे. त्यामुळं जनतेचा पाठिंबा आमच्याकडं आहे," असं नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या.
...त्यांच्यावर बोलून महाराष्ट्राचा वेळ वाया घालवायचा नाही : "आमच्या एक परिचित आणि अत्यंत संवेदनशील लेखिका पाटकर यांच्याशी संजय राऊत ज्या भाषेत बोलले आहेत. ती ऑडिओ क्लिप संपूर्ण महाराष्ट्रानं ऐकली आहे. ते अनुभव पाहिल्यानंतर संजय राऊत हे कोणाचाही आदर करू शकत नाहीत हे स्पष्ट होतं. वास्तविक पाहता मला अशा व्यक्तीवर बोलून महाराष्ट्राचा मौल्यवान वेळ वाया घालवण्याची माझी इच्छा नाही, असं म्हणत नीलम गोऱ्हे यांनी खासदार संजय राऊत यांच्यावर टीका केली.
...हेच सध्या त्यांचं काम : "आम्हीही अनेक वर्षे विरोधी पक्षात काम केलं आहे. सभागृहात मतभेद आणि वादविवाद असतात. परंतु ते सुसंस्कृत संवादातून सोडवले जातात. मात्र, काँग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष विरोधी भूमिकेत गेल्यापासून राजकारणाची पातळी खालावली आहे. मतभेद ऐकून घेण्याची मानसिकता काही नेत्यांमध्ये राहिलेली नाही. आकांडतांडव करणं रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करणे आणि विरोधकांना नामोहरम करण्याचं षड्यंत्र रचणं हेच सध्या त्यांचं काम सुरू आहे," असं नीलम गोऱ्हे माध्यमांशी बोलताना म्हणाल्या.
खोटी माहिती पसरवण्याचं काम सुरू : लोकसभा निवडणुकीनंतर महाविकास आघाडीच्या आशा उंचावल्या होत्या. मात्र विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर त्यांचा भ्रमनिरास झाला. विरोधकांची अवस्था एखाद्या अपघातानंतर भांबावलेल्या व्यक्तीसारखी झाली आहे. त्यामुळं जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी खोटी माहिती पसरवण्याचं काम सुरू आहे. रोज नवनवीन क्लृप्त्या काढून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. खोटी माहिती पसरवली जात आहे. त्यांचे नेते राहुल गांधी हे देखील अशाच प्रकारची विधानं करत असून आता त्यांची मजल झुरळांनाही मित्र मानण्यापर्यंत गेली आहे," असा टोला डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी लगावला.
एकनाथ शिंदे धुरंधर नेते : "मी केलेल्या प्रत्येक वक्तव्यावर विरोधक गोंधळ घालतात. मात्र, मी कोणालाही घाबरत नाही. आज संपूर्ण महाराष्ट्राचे आणि देशाचं लक्ष उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजकीय हालचालींकडं आहे. ते धुरंधर आणि खंबीर नेते असून आगामी काळात हे पुन्हा एकदा सिद्ध होईल, असा ठाम विश्वास डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला.
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