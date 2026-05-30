NDA च्या 150व्या तुकडीचा दीक्षांत संचलन सोहळा: देशाला मिळाले 353 लष्करी अधिकारी
150 व्या तुकडीची 'पासिंग आऊट परेड' पुण्यातील एनडीएच्या खडकवासला संकुलात पार पडली. लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांची या सोहळ्याला प्रमुख उपस्थिती होती.
Published : May 30, 2026 at 7:58 PM IST
पुणे : राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए), खडकवासला इथं आज शनिवारी (30 मे) एनडीएचा ऐतिहासिक 150वा दीक्षांत संचलन सोहळा दिमाखात पार पडला. तीन वर्षांचे कठोर लष्करी प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण करून 353 कॅडेट्स देशसेवेसाठी सज्ज झाले. लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या सोहळ्यात कॅडेट्सनी शिस्तबद्ध आणि आकर्षक संचलन सादर केले.
12 मित्रदेशांतील 24 परदेशी कॅडेट्सचाही समावेश : प्रबोधिनीच्या प्रसिद्ध क्षेत्रपाल मैदानावर झालेल्या या शिस्तबद्ध संचलनाचं नेतृत्व कॅडेट मयांक चौधरी यांनी केलं. ‘कदम कदम बढाए जा’ या स्फूर्तीदायक धूनवर एकूण 1,250 कॅडेट्सनी एकाच लयीत पावलं टाकत दिमाखदार संचलन सादर केलं. यावेळी भारतीय संरक्षण दलाच्या सामर्थ्याची प्रचिती देत तीन चेतक हेलिकॉप्टर, सुपर डिमोना विमान आणि सुखोई लढाऊ विमानांनी मैदानावरून विहंगम उड्डाण करत नवदीक्षित कॅडेट्सना मानवंदना दिली.
यावर्षी प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण केलेल्या 353 कॅडेट्सपैकी 292 जण लष्करात, 43 जण नौदलात आणि 18 जण वायुदलात पुढील एक वर्षाच्या प्रगत प्रशिक्षणासाठी रवाना होणार आहेत. यामध्ये भारताच्या 12 मित्रदेशांतील 24 परदेशी कॅडेट्सचाही समावेश आहे. या सोहळ्याला दक्षिण मुख्यालयाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल संदीप जैन, एनडीएचे कमांडंट व्हाईस ॲडमिरल अनिल जग्गी, डेप्युटी कमांडंट एअर व्हाईस मार्शल राजेश वर्मा यांच्यासह अनेक वरिष्ठ लष्करी अधिकारी आणि कॅडेट्सचे कुटुंबीय मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भावूक : कॅडेट्सना मार्गदर्शन करताना लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भावूक झाले. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, ४२ वर्षांपूर्वी त्यांनी स्वतः याच एनडीएमधून प्रशिक्षण पूर्ण केलं होतं आणि आज त्याच ठिकाणी प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित राहणे ही त्यांच्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. मित्रदेशांतील कॅडेट्सच्या सहभागामुळे भारताचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मैत्रीपूर्ण संबंध अधिक दृढ होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कोणत्याही परकीय हल्ल्याला खंबीरपणे आणि प्रभावी प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारतीय लष्कर सदैव सज्ज असल्याचं द्विवेदी यांनी स्पष्ट केलं. महिला कॅडेट्स अत्यंत कठोर प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण करत असून त्यांना पुरुष कॅडेट्सइतकाच समान दर्जा मिळत आहे. आधुनिक युद्धक्षेत्रात महिलाही नेतृत्वाच्या भूमिकेत प्रभावीपणे काम करत असून त्या कोणत्याही बाबतीत मागे नसल्याचे सांगत त्यांनी त्यांच्या कामगिरीचे कौतुक केलं.
हेही वाचा
- सुजय विखेंचा डबल स्ट्राईक; प्राजक्त तनपुरे भाजपामध्ये, सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील म्हणाले...
- पुणे दारूकांडाचं भिवंडी कनेक्शन उघड, एफडीएच्या धडक कारवाईत पुण्यात वापरलेल्या मिथेनॉलचा मोठा साठा जप्त
- धक्कादायक! प्रसूतीनंतर डॉक्टरांनी महिलेच्या पोटातच विसरली शस्त्रक्रियेची पट्टी, मुंबईच्या रुग्णालयातील प्रकार