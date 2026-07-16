लोकसभा जागावाढ विधेयकावरून राजकीय हालचालींना वेग; एनडीएची दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी मोर्चेबांधणी, राष्ट्रवादीची सावध भूमिका
20 जुलैच्या अधिवेशनात लोकसभा जागावाढ विधेयक अपेक्षित असून, दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी एनडीएची मोर्चेबांधणी सुरू आहे. राष्ट्रवादीच्या भूमिकेकडं सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.
Published : July 16, 2026 at 8:54 PM IST
मुंबई : 20 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात लोकसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेसह (डीलिमिटेशन) लोकसभेच्या जागा 850 पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव असलेलं संविधान (131वे दुरुस्ती) विधेयक मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) आणि विरोधी इंडिया आघाडीने आपापली रणनीती आखण्यास सुरुवात केली असून महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींनाही वेग आला आहे. बुधवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. तर मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटातील नेत्यांशी चर्चा केली. या बैठकांमुळं आगामी विधेयकावरून राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे.
खासदारांकडून एनडीएला पाठिंबा : एकनाथ शिंदे यांनी संविधान दुरुस्तीसाठी आवश्यक बहुमत सरकारकडं मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला. दुसरीकडं, शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदारांकडून एनडीएला पाठिंबा मिळू शकतो, अशा चर्चांदरम्यान पक्षाच्या कार्याध्यक्ष खासदार सुप्रिया सुळे यांनी कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचं स्पष्ट केलं.
राष्ट्रवादीची एनडीएकडं झुकणारी भूमिका? : सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, सर्व राज्यांमध्ये समान पद्धतीने 50 टक्के जागावाढ करण्याचा प्रस्ताव असेल, तर त्याला विरोध करण्याचं कारण उरणार नाही. मात्र, विधेयकाचा मसुदा मिळाल्यानंतर इंडिया आघाडीतील पक्षांशी चर्चा करूनच अंतिम भूमिका ठरवली जाईल. माध्यमांमध्ये सुरू असलेल्या पाठिंब्याच्या चर्चाही त्यांनी फेटाळून लावल्या.
आराखडा सरकारने लेखी स्वरूपात द्यावा : सुळे यांनी सांगितलं की, यापूर्वी अमित शाह आणि संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत प्रत्येक राज्यातील लोकसभा जागा 50 टक्क्यांनी वाढविण्याबाबत चर्चा झाली होती. मात्र, सभागृहात मांडलेल्या विधेयकात त्याचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळं अंमलबजावणीचा स्पष्ट आराखडा सरकारने लेखी स्वरूपात द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. महाराष्ट्राचे उदाहरण देताना त्यांनी सांगितलं की, सध्याच्या 48 लोकसभा जागा वाढून 72 होऊ शकतात. त्यापैकी अनुसूचित जाती-जमातींसाठी काही जागा राखीव राहतील, महिलांसाठी आरक्षण लागू होईल आणि त्यानंतर उर्वरित जागांचं वाटप कोणत्या निकषावर होणार, याबाबत सरकारनं स्पष्टता आणणं आवश्यक आहे.
50 टक्के जागावाढीची चर्चा : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनीही बैठकीत 50 टक्के जागावाढीची चर्चा झाल्याचं सांगितलं. मात्र, सभागृहात मांडलेल्या विधेयकात त्याचे प्रतिबिंब दिसले नाही, अशी टीका त्यांनी केली. सरकारने सुधारित विधेयक आणल्यानंतर इंडिया आघाडी एकत्रितपणे निर्णय घेईल, असंही ते म्हणाले.
दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी एनडीएची मोर्चेबांधणी : संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी लोकसभेत 362 सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता आहे. सत्ताधारी आघाडीचा दावा आहे की, एप्रिलमध्ये 298 असलेले एनडीएचे संख्याबळ आता 329 वर पोहोचले आहे. तरीही आवश्यक बहुमतापासून आघाडी अद्याप दूर आहे. त्यामुळं इंडीया आघाडीतील काही पक्ष आणि खासदारांना सोबत घेण्यासाठी भाजपाने संपर्क मोहीम अधिक तीव्र केल्याची चर्चा आहे. लोकसभेत दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यासाठी सरकार पक्षांतराचा मार्ग स्वीकारत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी अमित शाह यांना आवश्यक बहुमत मिळणार नसल्याचा दावा करत सरकारवर जोरदार टीका केली.
लोकसभेत एनडीएसमोर आव्हान कायम? : 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने 240 जागा जिंकल्या होत्या. मित्रपक्षांमध्ये तेलुगू देसम पक्षाचे (TDP) 16, जनता दल (युनायटेड)चे 12, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट)चे 7, लोक जनशक्ती पक्ष (रामविलास)चे 5 आणि इतर पक्षांचे 12 खासदार निवडून आले. त्यामुळं लोकसभेत एनडीएचे एकूण संख्याबळ 292 वर पोहोचले होते, जे बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या 272 या आकड्यापेक्षा 20 ने अधिक होते.
एनडीएचे संख्याबळ 318 वर पोहचले : त्यानंतर 14 जून रोजी तृणमूल काँग्रेसच्या 20 लोकसभा खासदारांनी एनडीए समर्थित नॅशनलिस्ट सिटिझन पार्टीत प्रवेश केला. त्यामुळे एनडीएचे संख्याबळ 292 वरून 312 वर गेले. दरम्यान, महाराष्ट्रातील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नऊपैकी सहा लोकसभा खासदार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला. यामुळं एनडीएचे संख्याबळ 318 वर पोहचले.
360 खासदारांच्या आकड्यापासून एनडीए दूर : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या 20 बंडखोर खासदारांच्या नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडियामधील विलीनीकरणाला तसेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)च्या 6 बंडखोर खासदारांच्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतील विलीनीकरणाला मान्यता दिल्यास, लोकसभेतील एनडीएचे संख्याबळ लक्षणीय वाढेल. मात्र, 3 जागा रिक्त असलेल्या 540 सदस्यांच्या लोकसभेत घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेल्या 360 खासदारांच्या आकड्यापासून एनडीए अद्याप दूरच राहील.
एनडीएबरोबर जायचं असेल तर ...: राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाकडे 8 खासदार आहेत. या आठ खासदारांचा पाठींबा मिळवण्यासाठी भाजपाने मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. त्यामुळं हे आठ खासदार एनडीएला या विधेयकासाठी पाठिंबा देतात हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, “ या विधेयकामुळे 50 टक्के जागा सरसकट सगळ्या राज्यांमध्ये वाढणार असतील तर आम्ही सकारात्मक भूमिका घेऊ असं खासदार सुप्रिया सुळे यांनी म्हणण्यामागे आमचा पक्ष फोडू नका किंवा जर एनडीएबरोबर जायचं असेल तर चर्चा करून पुढे जाऊ हे अप्रत्यक्षपणे सांगण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो.”
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