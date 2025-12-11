ETV Bharat / state

'जे सरकार श्वान पकडू शकत नाही, ते बिबट्या काय पकडणार', जयंत पाटील यांची मिश्किल टिप्पणी

राज्याचं हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये सुरू आहे. शुक्रवारी माध्यमांशी बोलताना ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी विविध विषयांवरून सरकारवर निशाणा साधला.

माध्यमांशी बोलताना जयंत पाटील (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 11, 2025 at 4:42 PM IST

नागपूर : नागपूरमध्ये राज्याचं हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशनात राज्यातील विविध विषयांवरून प्रश्नोत्तरे होत आहेत. शुक्रवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी विविध विषयांवरून सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली.

सल्लागार समिती नेमण्याच्या पद्धतीवरून सरकारवर टीका : "ई-गव्हर्नससाठी 25 कोटींची आर्थिक तरतूद केली आहे. हा प्रकल्प राबवण्यासाठीआयटी सल्लागार नेमण्याचं पेव आता सर्व विभागात आलं आहे. या सल्लागारांवर 5 हजार कोटींचा खर्च आला आहे. याचाच अर्थ की सरकार सल्लागारांवर 5 हजार कोटी खर्च करत आहे, पण साधी शिपाई भरती करण्यास सरकार नकार देतं," असं म्हणत जयंत पाटील यांनी सल्लागार नेमण्याच्या पद्धतीवरून सरकारवर टीका केली.

प्रत्येकाची वेळ एकसारखी नसते : आयटी सल्लागार नेमताना ठराविक कंपन्यांना प्राधान्य दिलं आहे. हे आयटी सल्लागार आयटी प्रोजेक्टसह सर्वच क्षेत्रात शासनाला सल्ला देतात. सल्ला देणाऱ्या सल्लागारांचं शिक्षण तरी त्या क्षेत्रातील असावं. पण मास मीडिया केलेला सल्लागार मेट्रो प्रकल्प कसा राबवला पाहिजे याबाबत सल्ला देऊ शकतो का? ही चिंतेची बाब आहे. परंतु त्याची नेमणूक सल्लागार म्हणून करण्यात आली. हे थांबलं पाहिजे. विरोधी पक्ष फार बारीक झाला आहे म्हणून मनमानी किती करायची? शेवटी हे सगळं रेकॉर्डवर राहातं. प्रत्येकाची वेळ बदलत असते. त्यामुळं ज्या काही गोष्टी आहेत त्या सावधपणे केल्या पाहिजेत, असं जयंत पाटील म्हणाले.

त्यावेळी मी सरकारचं अभिनंदनच करेन : "सरकारनं अर्थसंकल्प जाहीर केल्यानंतर पावणेदोन लाख कोटीच्या पुरवण्या मागितल्या. हा विक्रम देशात कुठं झाला नसेल, तो आपण करत आहोत. मार्च महिन्यात आणखी मागण्या येणार आहेत. मी त्यावेळी सरकारचं अभिनंदनच करेल. गणित असं आहे की, आपल्याकडं 100 रुपये आहेत आणि मी 145 रुपयांचे बजेट सादर केलं. परत जुलैमध्ये आलो आणि आणखी 55 रुपये वाढवले. म्हणजे झाले 200 रुपये. परत डिसेंबरमध्ये आलो अजून 75 रुपये वाढवले. त्यानंतर झाले 275 रुपये. म्हणजे 100 रुपये खिशात असताना 275 रुपयांच्या सुपाऱ्या घेणे हे कशात बसते?" असं म्हणत जयंत पाटील यांनी सरकारवर निशाणा साधला.

...ते बिबट्या काय पकडणार : नागपूर विधानभवन परिसरात मोठ्या प्रमाणात भटक्या श्वानांचा वावर आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी काही श्वान रेड कार्पेटवर बिनधास्त ऊन खात बसले होते. सध्या राज्यात श्वानांचा चावा आणि बिबट्याचे हल्ले चर्चेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जयंत पाटलांनी सरकारला टोला लगावला. गुरुवारी सकाळी विधानभवन परिसरातील श्वानांना पकडण्यासाठी नागपूर महापालिकेची गाडी आली होती. परंतु, महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना श्वानांना पकडण्यात यश आलं नाही, अशी माहिती माध्यमांनी जयंत पाटील यांना दिली. यावरून जयंत पाटील यांनी मिश्किल टिप्पणी केली. ते म्हणाले "जे सरकार श्वान पकडू शकत नाही, ते बिबट्या काय पकडणार."

JAYANT PATIL IN NAGPUR
जयंत पाटील
JAYANT PATIL
NAGPUR WINTER SESSION
JAYANT PATIL ON GOVERNMENT

