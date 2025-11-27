"दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्या तर राजकारण काही काळासाठी सोडू"- शरद पवार यांच्या जवळच्या नेत्याचा इशारा
पुणे महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येण्याच्या चर्चा सुरू आहेत. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी भूमिका मांडली.
Published : November 27, 2025 at 7:16 PM IST|
Updated : November 27, 2025 at 7:23 PM IST
पुणे : राज्यात नगरपालिका आणि नगरपरिषदेच्या निवडणुका होत असून या निवडणुकीनंतर लगेच महापालिका निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीसाठी सर्व पक्षांनी जोरदार सुरूवात केली आहे. आगामी पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.
पुण्यातील नागरिक आमच्या बाजूनं : "राज्यात 2 जुलै 2023ला जे घडलं, त्यानंतर पुणे शहरातील अनेक कार्यकर्ते शरद पवारांसोबत राहिले. तसंच ज्या माणसानं आयुष्यभर पुरोगामी विचारांसोबत काम केलं, त्या शरद पवारांना आपण सोडायचं नाही, अशी मी भूमिका घेतली. आगामी पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीबाबत शरद पवारांच्या सुचनेनुसार महाविकास आघाडीच्या नेत्यांसोबत आम्ही बैठका घेतल्या आहेत. आमच्या पक्षाकडं निवडणुकीसाठी 252 अर्ज आले आहेत. आम्ही आमच्या पक्षातील लोकांना सांगितलं आहे की, आपल्याला महाविकास आघाडी म्हणून लढायचं आहे. जसं तिकीट वाटप होईल, तसं आपल्याला काम करावं लागणार आहे. महायुतीनं पुणे शहराचं वाटोळं केलं आहे. पुण्यातील नागरिक आमच्या बाजूनं उभे आहेत," असं प्रशांत जगताप म्हणाले.
...तोपर्यंत मी राजकारणातून बाहेर पडेन : "सध्या राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची चर्चा सुरू आहे. याबाबत माझं मत आहे की, राष्ट्रवादी एकत्र निवडणूक लढणार नाही. आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून लढणार आहोत. जर एकत्र लढायची वेळ आली तर प्रशांत जगताप काही काळासाठी राजकारणातून बाहेर पडेल. माझं अजित पवार यांच्याविषयी काहीही मत नसून शरद पवारांची पुरोगामी चळवळ बघून मी त्यांच्यासोबत राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या अजित पवार भाजपासोबत आहेत. त्यांचं तिथं पटत नाही म्हणून त्यांना सोबत घेतलं आणि उद्या परत ते सत्तेत जाऊन बसतील, हे न पटणारं आहे. पुणेकर महायुतीवर नाराज असून ते महाविकास आघाडी सोबतच आहेत. जर दोन्ही पक्ष एकत्र आले, तर जोपर्यंत राजकारण स्वच्छ होत नाही तोपर्यंत मी राजकारणातून बाहेर पडेल," प्रशांत जगताप म्हणाले.
