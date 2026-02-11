ETV Bharat / state

कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा दबदबा, अध्यक्षपदासाठी ‘ही’ नावं आघाडीवर

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या 68 जागांसाठी सर्व पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणुकीच्या मैदानात उतरले होते. या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं बाजी मारत 20 जागा जिंकल्या.

Kolhapur Zilla Parishad
कोल्हापूर जिल्हा परिषद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 11, 2026 at 9:36 PM IST

2 Min Read
कोल्हापूर : जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं चमकदार कामगिरी करत 20 जागा जिंकल्या. या यशानंतर आता जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाकडे राष्ट्रवादीचं लक्ष लागलं आहे. पहिल्या अडीच वर्षांसाठी कोल्हापूर जिल्हा परिषद अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव आहे.

दरम्यान, महायुतीचे सहयोगी आमदार आणि राज्याचे माजी मंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी त्यांच्या शिरोळ मतदारसंघात राजर्षी शाहू आघाडीच्या माध्यमातून 4 जागा जिंकत आपली पकड मजबूत केली आहे. त्यामुळे यड्रावकर यांनीही अध्यक्षपदावर दावा सांगितला आहे.

कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा दबदबा (ETV Bharat)

राष्ट्रवादी काँग्रेसची दमदार कामगिरी : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या 68 जागांसाठी सर्व पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणुकीच्या मैदानात उतरले होते. या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं बाजी मारत 20 जागा जिंकल्या. यंदाच्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीचा स्ट्राईक रेट वाखाणण्याजोगा राहिला. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी उमेदवार निवडीपासून प्रचार यंत्रणेपर्यंत सर्व नियोजन काटेकोरपणे केल्यामुळे हे यश मिळाल्याचं राजकीय जाणकारांचं मत आहे. जिल्ह्यात दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरलेल्या काँग्रेसनंही लक्षणीय यश संपादन केलं आहे.

'अध्यक्ष राजर्षी शाहू आघाडीचा असावा' : दरम्यान, राज्याचे माजी आरोग्य राज्यमंत्री तथा शिरोळ मतदारसंघाचे अपक्ष आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर हे सध्या महायुती सरकारचे सहयोगी सदस्य आहेत. यड्रावकर यांनी शिरोळ मतदारसंघात राजर्षी शाहू आघाडीच्या माध्यमातून 6 जिल्हा परिषद जागा लढवल्या, त्यापैकी 4 जागांवर त्यांना यश मिळालं. मात्र, या जागा राष्ट्रवादीच्या असल्याचा दावा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला आहे.

आज जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीसाठी कोल्हापुरात आलेल्या आमदार यड्रावकरांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, 'आम्ही महायुतीचे घटक आहोत. आम्हालाही वाटतं की महायुतीचा अध्यक्ष राजर्षी शाहू आघाडीचा असावा. मात्र, महायुती जो निर्णय घेईल, त्यासोबत आम्ही राहू,' असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

'यड्रावकर महायुतीचे, कुणाच्या पाठिंब्याची गरज नाही' : राज्यात महायुतीची सत्ता स्थापन झाल्यापासून शिरोळ मतदारसंघाचे अपक्ष आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर हे महायुतीचे सहयोगी सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली निवडून आलेले 4 जिल्हा परिषद सदस्यही महायुतीसोबतच राहतील, असा विश्वास शिवसेनेचे नेते तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी व्यक्त केला. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडीबाबत कोणाच्याही पाठिंब्याची गरज नसल्याचंही मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केलं.

राष्ट्रवादीकडून अध्यक्षपदासाठी ‘ही’ नावे आघाडीवर : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर जिल्ह्यात सहानुभूतीची लाट पसरल्याची चर्चा असून, त्याचा फायदा राष्ट्रवादी काँग्रेसला झाल्याचं मानलं जात आहे. पक्षाच्या चिन्हावर राष्ट्रवादीनं तब्बल 20 जागा जिंकल्यात.

सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादीकडून काही नावे चर्चेत आहेत. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या कागल मतदारसंघातील शोभाताई फराकटे यांचं नाव आघाडीवर मानलं जात आहे. तसंच शैलजा पाटील, गोकुळचे माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे यांच्या कन्या अमृता डोंगळे, पूजा पाटील आणि मानसी भोगण यांची नावंही चर्चेत आहेत.

महायुतीचा सर्वाधिक लाभ राष्ट्रवादीला, शिवसेनेची पीछेहाट? : राज्यात महायुतीच्या सत्तेत भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष एकत्र आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात सध्या गोकुळ दूध संघ, कोल्हापूर जिल्हा बँक, कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समिती तसंच नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकीत महापालिकेच्या सत्तेत राष्ट्रवादीचा प्रभाव आहे. महापालिकेत मागणी करूनही शिवसेनेला कोणतंही महत्त्वाचं पद मिळालं नाही. महापौरपद भाजपाकडे आहे. आता जिल्हा परिषद अध्यक्षपदही राष्ट्रवादीकडे जाण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्यानं जिल्ह्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची पीछेहाट होत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

