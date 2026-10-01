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मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी श्रीकांत शिंदे यांच्याकडून 51 हजारांची मदत; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांकडून कौतुक

राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस श्रीकांत शिंदे यांनी राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीतील शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीत 51 हजार रुपयांचा धनादेश दिला आहे.

NCP Shrikant Shinde CM Relief Fund
मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी श्रीकांत शिंदे यांच्याकडून 51 हजारांची मदत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2026 at 1:27 PM IST

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मुंबई : राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे अडचणीत सापडलेल्या बळीराजाला मदतीचा हात देण्यासाठी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस श्रीकांत शिंदे यांनी महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतला आहे. शिंदे यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी 51000 रुपयांचा धनादेश (चेक) सुपूर्द केला असून, मुंबईतील 'देवगिरी' या शासकीय निवासस्थानी महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजितदादा पवार यांच्याकडे हा धनादेश सोपवण्यात आला.

चालू हंगामात राज्यातील काही भागांमध्ये पावसाची मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. तीव्र पाण्याची टंचाई आणि खंडित पावसामुळे पिकांचं अतोनात नुकसान झालं असून, शेतीचा खर्च भागवणंही शेतकऱ्यांना कठीण झालं आहे. या गंभीर संकटामुळे आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीनं दिलासा आणि आधार मिळणं अत्यंत आवश्यक बनलं आहे. हीच सामाजिक जाणीव ठेवून श्रीकांत शिंदे यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीत आर्थिक योगदान देत शेतकऱ्यांप्रती आपली बांधिलकी व्यक्त केली आहे.

मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी श्रीकांत शिंदे यांच्याकडून 51 हजारांची मदत (ETV Bharat)

शेतकऱ्यांच्या या अत्यंत कठीण आणि अडचणीच्या काळात मदतीचा हात पुढे करत सामाजिक जबाबदारीचं उत्तम उदाहरण दिल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी श्रीकांत शिंदे यांच्या या उपक्रमाचं विशेष कौतुक केले. शासनासोबतच समाजातील विविध घटकांनीही पुढे येणं गरजेचं आहे. संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पुढाकार घेणं ही कौतुकाची बाब असल्याचं सुनेत्रा पवार यांनी सांगितलं.

बळीराजासाठी शेगावचे गजानन महाराज संस्थानही धावले

राज्यात यंदा पावसानं ओढ दिल्यानं निर्माण झालेल्या भीषण दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, शेगावच्या प्रसिद्ध श्री संत गजानन महाराज संस्थानने एक महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील निर्णय घेतला आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा आधार देण्यासाठी संस्थानच्या वतीनं तब्बल 1 कोटी 11 लाख रुपयांचा निधी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी सुपूर्द करण्यात आला आहे. शेगाव येथील श्री गजानन महाराज संस्थान हे केवळ धार्मिक श्रद्धेचं केंद्र नसून सामाजिक बांधिलकीचंही प्रतीक आहे. संस्थानने नेहमीच आपत्तीग्रस्त जनतेला मदतीचा हात पुढे केला आहे. यंदाही राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाच्या कमतरतेमुळे शेतीचं मोठं नुकसान झालं आहे. पीक वाढ अपुरी राहिल्यानं शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा कठीण काळात संस्थानानं मुख्यमंत्री सहायता निधीत मोठी रक्कम जमा करून शेतकऱ्यांच्या दुःखाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

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TAGGED:

SHRIKANT SHINDE SUNETRA PAWAR
NCP SHRIKANT SHINDE NEWS
शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदत
श्रीकांत शिंदे शेतकऱ्यांसाठी मदत
SHRIKANT SHINDE CM RELIEF FUND

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