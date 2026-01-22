ETV Bharat / state

ऐनवेळी नाकारली उमेदवारी: महिला जिल्हाध्यक्षांची राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी, शिवसेनेत प्रवेश, मंत्री मुश्रीफांना धक्का

कोल्हापूर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला जिल्हाध्यक्षा शितल फरकाटे यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यांच्या या प्रवेशानं राष्ट्रवादीला मोठा धक्का बसल्याचं मानलं जात आहे.

NCP Leader Joins Shiv Sena
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला जिल्हाध्यक्षा शितल फरकाटे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 22, 2026 at 1:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : राष्ट्रवादीच्या जिल्हाध्यक्षा शितल फराकटे यांनी शिवसेनेत प्रवेश केल्यानं राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना मोठा दणका बसला. याबाबत बोलताना शितल फराकटे यांनी सांगितलं, की "गेली दहा वर्ष संकट काळात नेत्यांमागं खंबीरपणे उभं राहत सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पक्षाची ध्येय- धोरणं पोहोचवण्यासाठी पायाला भिंगरी बांधून काम केलं. मात्र ऐनवेळी जिल्हा परिषदेची उमेदवारी नाकारली. 'मतदार संघात काम कर' असा आदेश असतानाही शेवटच्या क्षणी उमेदवारी न मिळाल्यानं माझा स्वाभिमान दुखावला आहे. यामुळेच उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला रामराम ठोकत शिवसेनेत प्रवेश केला." उमेदवारी न मिळाल्याची कैफियत उपमुख्यमंत्री अजितदादा यांनाही सांगितली. त्यांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला, मात्र आता माघार नाही, लढणारच असा निर्धार फराकटे यांनी केला आहे. त्यांच्याशी बातचीत केली आहे, आमचे प्रतिनिधी महेश कांबळे यांनी....

NCP Leader Joins Shiv Sena
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला जिल्हाध्यक्षा शितल फरकाटे (ETV Bharat Reporter)

जिल्हाध्यक्षा शितल फराकटे यांची राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला जिल्हाध्यक्षा शितल फराकटे या कागल तालुक्यातील बोरवडे जिल्हा परिषद मतदार संघातून इच्छुक उमेदवार होत्या. गेली दहा वर्ष राष्ट्रवादीच्या कोल्हापूर जिल्हा महिला अध्यक्ष म्हणून त्यांनी आपल्या कामाची छाप सोडली आहे. मात्र ऐनवेळी फराकटे यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली. याबाबतचा व्हिडिओ त्यांनी सोशल मीडियावर टाकला होता. कार्यकर्ते फक्त सतरंज्या आणि माईक हातात घेऊन नेत्यांची भूमिका मांडण्यासाठीच आहेत काय, असा सवाल या व्हिडिओमधून त्यांनी विचारला. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओनंतर बोरवडे मतदार संघातून अपक्ष म्हणून उमेदवारी घ्या अशी मागणी या मतदारसंघातील मतदारांनी केली. मात्र राष्ट्रवादी पक्षाकडून प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपालीताई चाकणकर यांनी याबाबत मध्यस्थी केली, मात्र याचा काहीही उपयोग झाला नाही. अखेर जिल्हाध्यक्ष पदाचा राजीनामा देऊन शितल फराकटे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेत प्रवेश केला.

NCP Leader Joins Shiv Sena
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला जिल्हाध्यक्षा शितल फरकाटे (ETV Bharat Reporter)

शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिला होता शब्द : युवा सेनेचे पश्चिम महाराष्ट्र पक्षनिरीक्षक वीरेंद्र मंडलिक यांनी फराकटे यांचं स्वागत केलं. गेली चार वर्ष बोरवडे जिल्हा परिषद मतदार संघात मी काम करत होते. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मला शब्द दिला होता. मंत्री मुश्रीफ मला मुलगी समान मानत होते, मात्र अखेरच्या क्षणी काय झालं माहीत नाही. मला उमेदवारी नाकारल्याचं दुःख नाही, मात्र माझा स्वाभिमान दुखावला आहे. तळागाळातील गोरगरीब जनता, लाडक्या बहिणी आणि बहुजन समाजातील मी एक ताराराणींची लेक आहे. सर्वसामान्य घरातील मी एक महिला कार्यकर्ते आहे. मी राहात असलेलं फराकटेवाडी गाव या गावची पहिली लोकनियुक्त सरपंच म्हणून मी कामाची छाप सोडली आहे. याच कामाच्या बळावर आता बोरवडे जिल्हा परिषद मतदार संघातून शिवसेनेची भगवी निशाणी घेऊन, मी लढणार असल्याचं शितल फराकटे यावेळी म्हणाल्या.

NCP Leader Joins Shiv Sena
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला जिल्हाध्यक्षा शितल फरकाटे (ETV Bharat Reporter)

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांशी चर्चा : "माझ्या जिल्ह्यातील नेतृत्वावर माझा पूर्ण विश्वास होता. अखेरच्या क्षणी माझा विचार होईल असं वाटलं होतं, मात्र ते झालं नाही, उमेदवारीबद्दल पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशीही माझी चर्चा झाली. तुझ्यासारखी कार्यकर्ती मिळणं अवघड आहे. पक्ष सोडून जाऊ नको, मात्र त्यांनीच मला प्रश्न केला, असं काय घडलं? त्यांनीही उमेदवारी नाकारल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केलं. मात्र मी अखेरच्या क्षणापर्यंत वाट पाहिली आणि माझाही नाईलाज झाला. त्यामुळे मी शिवसेनेत अधिकृतरित्या प्रवेश करून बोरवडे जिल्हा परिषदेची उमेदवारी लढणार आहे. शिवसेनेचा भगवा हाती घेतला असून आता भगवी विजयी निशाणी फडकवणारचं," असा निर्धारही फराकटे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

मंत्री हसन मुश्रीफ यांना बालेकिल्ल्यातच धक्का : कागल मतदार संघ हा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर झालेल्या ईडी कारवाईवेळी शितल फराकटे यांनी खंबीरपणे मंत्री मुश्रीफ यांची बाजू मांडली होती. त्या वेळेचे मुश्रीफ यांचे कट्टर विरोधक समरजीत घाटगे यांच्यावरही शेलक्या शब्दात फराकटे यांनी टीका केली. मात्र आता उमेदवारी न दिल्यानं शितल फराकटे यांनी राष्ट्रवादी पक्षासोबत फारकत घेत शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. यामुळे मंत्री हसन मुश्रीफ यांना बालेकिल्ल्यातच धक्का बसला आहे, असं मानलं जात आहे.

हेही वाचा :

  1. निरपेक्ष भावनेनं कागलमध्ये आम्ही एकत्र, मंडलिकांना एकटं पाडायचा प्रयत्न नाही - हसन मुश्रीफ

TAGGED:

NCP WOMAN DISTRICT PRESIDENT
REJECT CANDIDATE FOR ZP ELECTION
राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी
जिल्हाध्यक्षा शितल फरकाटे
NCP LEADER JOINS SHIV SENA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.