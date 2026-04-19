वारकरी संप्रदायात ‘घुसखोरी’ आरोपांवरून राजकीय वाद चिघळला, संत समाजात नाराजी
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी वारकरी संप्रदायाबाबत केलेल्या एका विधानामुळं महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा वाद निर्माण झाला.
Published : April 19, 2026 at 3:49 PM IST
मुंबई : “वारकरी संप्रदायात प्रतिगामींची घुसखोरी वाढत असून त्यामुळं धर्मांध शक्तींना बळ मिळत आहे,” असं वक्तव्य शरद पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी केले होते. एका साहित्य संमेलनात बोलताना, वारकरी संप्रदायासारख्या चळवळीतही प्रतिगामी विचारांची घुसखोरी होत असल्याचं दिसतं. संप्रदायातील सुमारे 60 टक्के लोकांच्या मांडणीमुळं धर्मांध शक्तींना बळ मिळत आहे. त्यामुळं अशा प्रवृत्तींची नोंद घेण्यासाठी आम्ही यादी तयार करण्यास सुरुवात केली आहे, असं पवार यांनी म्हटलं होतं. या विधानानंतर विविध स्तरांवर प्रतिक्रिया उमटू लागल्या असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी एक पाऊल पुढे टाकत वारकरी संप्रदायातील 20 कथित ‘घुसखोरांची’ नावे जाहीर केली. या कृतीमुळं वाद अधिकच तीव्र झाला असून धार्मिक आणि राजकीय पातळीवर तणाव वाढताना दिसत आहे.
संत समाजात नाराजीची उसळली लाट : लवांडे यांनी पत्रकार परिषद तसेच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही यादी जाहीर करत, वारकरी संप्रदायात काही व्यक्ती द्वैध भूमिका घेत असल्याचा आरोप केला. “सनातन वैदिक धर्म आणि भागवत वारकरी संप्रदाय या दोन्हींपैकी एकाच परंपरेशी निष्ठा ठेवावी. दोन्ही गादींवर एकाचवेळी उभं राहणं म्हणजे घुसखोरीच,” असं ते म्हणाले. तसेच, “या 20 जणांचा टप्प्याटप्प्याने पर्दाफाश करत राहणार,” असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यांच्या या भूमिकेमुळं वाद अधिक चिघळला असून, विशेषतः यादीत काही संत-महंतांची नावे आल्यानं संत समाजात नाराजीची लाट उसळली आहे.
लवांडे यांचा रामगिरी महाराजांवर गंभीर आरोप : भागवत वारकरी संप्रदायात कथित ‘घुसखोरी’ केल्याचा आरोप करत लवांडे यांनी 20 महाराजांची यादी जाहीर केली असून, त्यात श्रीरामपूर परिसरातील रामगिरी बाबा यांचंही नाव असल्याचा दावा केलाय आहे. जानेवारी 2025 मध्ये श्रीरामपूर तालुक्यातील सरला बेट येथे रामगिरी बाबा यांनी दोन दिवसांचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे शिबिर आयोजित केले होते. त्या काळात बेटावर भक्तांना प्रवेश बंद ठेवण्यात आला होता. बेटाच्या सुमारे 150 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच अशी घटना घडल्याचा आरोप लवांडे यांनी केला आहे.
वेळोवेळी भाजपाचा उघड प्रचार : लवांडे यांच्या मते, गंगागिरी महाराजांपासून नारायणगिरी महाराजांपर्यंत या परंपरेत कोणत्याही राजकीय पक्षाचा प्रचार झाला नाही किंवा धार्मिक द्वेष निर्माण करणारी विधाने करण्यात आली नाहीत. मात्र, जानेवारी 2025 नंतर सिन्नर येथे झालेल्या सप्ताहात रामगिरी बाबा यांनी धार्मिक द्वेष पसरवणारी वक्तव्ये केल्याचाही त्यांनी आरोप केला आहे. तसेच, रेशीमबाग येथे जाऊन मोहन भागवत यांना सरला बेटावर आणल्याचा आणि वेळोवेळी भाजपाचा उघड प्रचार केल्याचाही दावा त्यांनी केला. “अशा कृतींना वारकरी संप्रदायातील घुसखोरी म्हणायचं नाही तर काय?” असा सवाल उपस्थित करत, “मनुस्मृती-आधारित सनातन वैदिक परंपरा की भागवत वारकरी संप्रदाय दोन्ही एकत्र चालू शकत नाहीत,” असंही लवांडे यांनी म्हटलं.
शिवसेना, भाजपा आक्रमक : या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर विविध हिंदू संघटना आक्रमक झाल्या असून, वारकरी संप्रदायाचा अपमान झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. संत-महात्म्यांची नावे अशा प्रकारे जाहीर करणे ही परंपरेचा अवमान करणारी कृती असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. काही ठिकाणी निषेधाच्या हालचालीही सुरू झाल्याचे चित्र आहे.भाजपाचे आचार्य तुषार भोसले यांनीही या प्रकरणावर तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया दिली. “संत-महात्म्यांना विनाकारण बदनाम करण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे. अशा ‘उपटसुंब’ लोकांना उत्तर देण्यात मला वेळ घालवायचा नाही. शरद पवारांनी स्वतः पुढे येऊन वन-टू-वन चर्चा करावी, त्यांना मी थेट उत्तर देईन,” असे आव्हान त्यांनी दिले. तसेच, “पाठीमागून वार करण्यासाठी अशा लोकांना पुढे केले जात आहे,” अशी टीकाही त्यांनी केली.
न्यायालयीन निर्णय नसताना ‘घुसखोर’ ठरवणं धोकादायक : दरम्यान, शिवसेनेचे आमदार किशोर लांघे पाटील यांनीही संताप व्यक्त करत या प्रकरणावर कठोर भूमिका मांडली. “महाराष्ट्रातील 20 हून अधिक संत-महंतांना कोणताही ठोस पुरावा, कागदोपत्री आधार किंवा न्यायालयीन निर्णय नसताना ‘घुसखोर’ ठरवणं हे अत्यंत गैरजबाबदार आणि धोकादायक आहे. अशा वक्तव्यांमुळं समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जात असून सामाजिक सलोखा बिघडण्याचा धोका निर्माण होतो,” असं त्यांनी म्हटलं. विशेषतः देवगड देवस्थानचे पूजनीय भास्करगिरी बाबा यांच्यासह अन्य संतांची नावे यादीत आल्यानं संत समाजात तीव्र नाराजी निर्माण झाल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.या संपूर्ण प्रकरणामुळं वारकरी संप्रदाय, जो परंपरेने समता, भक्ती आणि सामाजिक ऐक्याचा संदेश देणारा मानला जातो, तोच आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या केंद्रस्थानी आला आहे. पुढील काही दिवसांत या वादावर कोणते राजकीय आणि सामाजिक परिणाम उमटतात, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
कारवाई न केल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलनाचा इशारा : पंढरपूर येथील संत कबीरदास महाराज मठात वारकरी संप्रदायातील फडकरी, दिंडीकरी, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच संतांच्या वंशजांची बैठक पार पडली. या बैठकीत विकास लवांडे यांच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्याचं दिसून आलं.
राज्यभर तीव्र आंदोलन उभं करण्याचा इशारा : या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार)चे विकास लवांडे यांनी वारकरी संप्रदायाबाबत सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टनंतर संप्रदाय आक्रमक झाल्याचं सांगण्यात आलं. लवांडे यांनी ज्या संतांची नावे ‘घुसखोर’ म्हणून उल्लेखिली, त्या संदर्भात त्यांनी तत्काळ संबंधित संतांच्या पायावर डोकं ठेवून माफी मागावी, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच, लवांडे यांना तातडीनं अटक करण्याची मागणीही बैठकीतून करण्यात आली. त्यासंदर्भात पंढपूर पोलीस स्टेशनमध्ये निवेदन देण्यात आलं. यानंतरही शासनाने कारवाई केली नाही, तर संपूर्ण राज्यभर तीव्र आंदोलन उभं करण्याचा इशारा वारकरी संप्रदायाच्यावतीनं देण्यात आला आहे.
