परळीत ईव्हीएम सुरक्षेवरुन राष्ट्रवादी आक्रमक! माजी नगराध्यक्षांसह कार्यकर्त्यांचा नगरपरिषद कार्यालयासमोर गोंधळ
परळीमध्ये ईव्हीएम सुरक्षेच्या (EVM security) मुद्द्यावर शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी आक्रमक होत आंदोलन केलं. यावेळी कार्यकर्त्यांनी नगरपरिषद कार्यालयासमोर मोठा गोंधळ घातला.
Published : December 4, 2025 at 5:03 PM IST
बीड : लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या की, ईव्हीएम ( EVM security) मशीनच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येतो. बीड जिल्ह्यातील परळी वैजनाथ इथं आज शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी ईव्हीएम सुरक्षेच्या प्रश्नावर नगरपरिषद कार्यालयासमोर जोरदार आंदोलन केलं.
निवडणूक आयोगाच्या नियमांचं उल्लंघन : ईव्हीएम सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत कार्यकर्त्यांनी असा दावा केला की, "परळी नगरपरिषद कार्यालयात ठेवलेल्या ईव्हीएम मशीनला पुरेशी आणि योग्य सुरक्षा नाही." निवडणूक आयोगाच्या नियमांचं उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करत शरद पवार यांच्या पक्षातील कार्यकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली.
सुरक्षेसाठी 'राहण्याची व्यवस्था' करा : शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे दीपक देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आलं. ईव्हीएमच्या सुरक्षेबाबत कार्यकर्त्यांना विश्वास वाटत नसल्यानं, त्यांनी प्रशासनाकडं एक अजब मागणी केली. "ईव्हीएम सुरक्षित असल्याची खात्री होईपर्यंत आम्हाला ईव्हीएम ठेवलेल्या ठिकाणीच राहण्याची व्यवस्था करावी. ईव्हीएम मशीन ही लोकशाहीचा आधार आहे आणि त्यांची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. इथं सुरक्षेत ढिलाई आहे. प्रशासनानं योग्य उपाययोजना करेपर्यंत आम्ही इथून जाणार नाही."
परिसरात तणाव : कार्यकर्त्यांनी अचानक गर्दी केल्यानं परिसरात तणाव निर्माण झाला. परिस्थिती लक्षात घेऊन परळी पोलीस तातडीनं घटनास्थळी पोहोचले आणि स्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा सुरू ठेवत शांतता राखण्याचं आवाहन केलं.
निवडणूक आयोगाचे नियम काय? : निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट (VVPAT) मशीन्सची साठवणूक डबल लॉक सिस्टम असलेल्या गोदामात (Strong Room) केली जाते. या ठिकाणी 24 तास सशस्त्र सुरक्षा रक्षक तैनात असतात. तसेच, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवलं जाते. राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींनाही सुरक्षेचे निरीक्षण करण्याची परवानगी असते.
