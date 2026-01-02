ETV Bharat / state

अमरावती : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुनील वऱ्हाडे भाजपात; चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थिती प्रवेश

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील वऱ्हाडे यांनी आज भाजपामध्ये प्रवेश केला. यावेळी मंचावर अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते.

Sunil Varhade Joins BJP
सुनील वऱ्हाडे भाजपात (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 2, 2026 at 8:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष तसेच, पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील वऱ्हाडे यांनी आज शुक्रवारी (2 जानेवारी) भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केला. अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत सुनील वऱ्हाडे यांनी पत्नी वर्षा वऱ्हाडे यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांसोबत भाजपात प्रवेश केला.

'मुख्यमंत्र्यांचा विकासात्मक दृष्टीकोन पाहून भाजपात आलो' : भाजपा हा शेतकऱ्यांसाठी काम करणारा पक्ष असल्याचं मत व्यक्त करताना सुनील वऱ्हाडे म्हणाले की, काँग्रेस तसेच, आपण पूर्वी ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात होतो, त्या पक्षाकडून भाजपावर शेतकऱ्यांच्या हिताची भूमिका घेत नसल्याचे आरोप केले जात होते. मात्र पावसाळ्यात शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली मदत शेतकऱ्यांना खरोखरच मोठा दिलासा देणारी ठरली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विकासात्मक दृष्टीने सुरू असलेलं काम पाहता, आपण भाजपात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सुनील वऱ्हाडे यांनी भाजपात प्रवेशानंतर उपस्थितांना संबोधित करताना सांगितलं. सध्या भाजपातील कार्यपद्धतीबाबत आपल्याला अजून बरंच काही शिकायचं आहे, असं सांगत मंचावर उपस्थित नेत्यांनी समजून घ्यावं, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. पूर्वी ज्या खमक्या पद्धतीनं राजकारण केलं, त्याच पद्धतीनं भाजपात आल्यानंतरही आपलं काम सुरू राहील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

मंचावर भाजप नेत्यांची उपस्थिती : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष तसेच प्रदेश उपाध्यक्ष पदाचा गुरुवारी रात्री राजीनामा दिल्यानंतर, अमरावती शहरालगत वलगाव येथील एका सभागृहात सुनील वऱ्हाडे यांचा भाजपामध्ये जाहीर प्रवेश झाला.

यावेळी मंचावर अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अमरावती महापालिका निवडणुकीसाठी निरीक्षक म्हणून उपस्थित असलेले जळगाव जामोदचे आमदार व माजी मंत्री संजय कुटे, जिल्ह्याच्या माजी खासदार नवनीत राणा, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष रविराज देशमुख, तिवसा मतदारसंघाचे आमदार राजेंद्र वानखडे तसेच, राज्यसभा सदस्य डॉ. अनिल बोंडे प्रामुख्यानं उपस्थित होते.

हेही वाचा

TAGGED:

AMRAVATI POLITICS
MAHARASHTRA POLITICS 2026
CHANDRASHEKHAR BAWANKULE
सुनील वऱ्हाडे भाजपा प्रवेश
SUNIL VARHADE JOINS BJP

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.