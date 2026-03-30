एकनाथ खडसेंसह मुलीवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल, साखर कारखाना उभारतो सांगून जमीन हडपल्याचा आरोप
राष्ट्रवादी काँग्रेस - शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार एकनाथ खडसे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
By PTI
Published : March 30, 2026 at 10:16 PM IST
मुंबई/जळगाव - जळगाव जिल्ह्यात एका वृद्ध महिलेच्या जमिनीवर साखर कारखाना उभारण्याचं आश्वासन देऊन बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमिनीचा ताबा घेतल्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एसपी) विधान परिषदेचे आमदार एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या मुलीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती पोलिसांनी सोमवारी दिली.
काय आहे प्रकरण? - सदर जमीन 'महार वतन' म्हणून वर्गीकृत करण्यात आली होती. 82 वर्षीय महिलेकडून जमिनीचा बेकायदेशीर ताबा एकनाथ खडसे यांची मुलगी शारदा हिच्या नावावर घेण्यात आला होता, असं पोलिसांनी सांगितलं. विशेष म्हणजे, 'वतन' जमिनी या 'इनाम' (शासकाने प्रजेला दिलेली भेट) असतात. पूर्वीच्या शासकांकडून गावातील वंशपरंपरागत कर्तव्ये पार पाडल्याबद्दल मोबदला म्हणून महार समाजाच्या सदस्यांना (जे आता अनुसूचित जाती प्रवर्गात आहेत) पारंपरिकरित्या प्रदान केलेल्या जमिनींना 'वतन' म्हणतात.
काय आहे तक्रारीत? - पीडित चमेलीबाई तुकाराम तायडे यांनी 9 मार्च रोजी एकनाथ खडसे, त्यांची मुलगी शारदा आणि इतर सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध जळगाव जिल्हा पोलीस अधीक्षक (एसपी) यांच्याकडं तक्रार दाखल केल्यानंतर हा कथित घोटाळा उघडकीस आला, असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं.
एकनाथ खडसे, मुलीवर गुन्हा दाखल - अधिकाऱ्यानं 'पीटीआयला' सांगितलं की, जळगाव पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं (EOW) 2002 ते 2025 दरम्यान झालेल्या व्यवहारासंदर्भातील तक्रारीची प्राथमिक चौकशी केली आहे. अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, चौकशीनंतर पोलिसांनी एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या मुलीविरुद्ध बीएनएसच्या फसवणूक, बनावटगिरीशी संबंधित कलमांखाली आणि अनुसूचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
फसवणुकीचा गुन्हा दाखल - तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, "एकनाथ खडसे यांनी 2002 साली जळगाव जिल्ह्यातील मानपूर शिवार येथील तिच्या मालकीच्या 'महार वतन' जमिनीवर साखर कारखाना उभारण्याबाबत पीडितेला आणि तिच्या कुटुंबीयांना खोटी आश्वासने दिली होती. 2025 मध्ये त्या जमिनीवर कोणताही साखर कारखाना उभारला गेला नसल्याचं उघडकीस आलं. खडसे यांनी हा प्रकल्प राबवण्यासाठी 'तापी-पूर्णा शुगर अलाईड इंडस्ट्रीज लिमिटेड' नावाची कंपनी स्थापन केली आणि कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून जमिनीचा ताबा घेतला." एफआयआरनुसार, एकनाथ खडसे यांनी विक्री करारांमध्ये फेरफार करून अनधिकृतपणे आपल्या मुलीच्या नावावर जमीन हस्तांतरित केली.
पोलिसांकडून तपास सुरू - बोडवाड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि नंतर तपासासाठी जळगावमधील मुक्ताई नगर येथील उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांकडं (एसडीपीओ) वर्ग करण्यात आला, असं अधिकाऱ्यानं सांगितलं.
