संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मोठी घडामोड? शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा सर्व खासदारांना तातडीचा 'व्हिप'
पक्षाकडून जारी करण्यात आलेल्या व्हिपमध्ये आगामी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत महत्त्वाचे कामकाज होणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
Published : November 27, 2026 at 1:02 PM IST
मुंबई : संसदेच्या आगामी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाने लोकसभेतील आपल्या आठही खासदारांना 'व्हिप' (पक्षादेश) जारी केला आहे. पक्षाचे मुख्य प्रतोद खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी हा व्हिप जारी केला असून, 30 नोव्हेंबर ते 4 डिसेंबर या कालावधीत लोकसभेच्या कामकाजादरम्यान सर्व खासदारांनी उपस्थित राहावे आणि पक्षाच्या भूमिकेला पाठिंबा द्यावा, असे निर्देश दिले आहेत. महिला आरक्षण आणि लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या (डिलिमिटेशन) मुद्द्यावरून संसदेत होणाऱ्या संभाव्य घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर हा व्हिप जारी करण्यात आल्याने याला विशेष राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
पक्षाकडून जारी करण्यात आलेल्या व्हिपमध्ये आगामी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत महत्त्वाचे कामकाज होणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे सोमवार, 30 नोव्हेंबर ते शुक्रवार, 4 डिसेंबर या कालावधीत सर्व खासदारांनी लोकसभेत उपस्थित राहावे आणि पक्षाच्या भूमिकेला पाठिंबा द्यावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारकडून महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित घटनादुरुस्ती, तसेच लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेचा मुद्दा संसदेच्या विशेष अधिवेशनात चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. सध्या मतदारसंघ पुनर्रचना, लोकसभेतील जागांची संख्या आणि महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित प्रस्तावांवर राजकीय पक्षांमध्ये चर्चा सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने आपल्या खासदारांना सभागृहात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या प्रस्तावाबाबत पक्षाकडून यापूर्वीही भूमिका मांडण्यात आली आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या विषयावर चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली असून, प्रस्तावातील तरतुदी आणि त्यांचा राज्यांवर होणारा परिणाम महत्त्वाचा असल्याचे राजकीय चर्चेत अधोरेखित झाले आहे. त्याचबरोबर कोणतीही थेट भूमिका स्पष्ट न करता, सुप्रिया सुळे यांनी 'राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने योग्य ती भूमिका घेऊ,' असे सांगितल्याने अधिवेशन काळात पक्ष नेमकी काय भूमिका घेतो, याबाबत उत्सुकता लागून राहिली आहे.
याबाबत काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितले की, संसदेत अत्यंत महत्त्वाच्या विधेयकावर चर्चा होणार असल्याने विविध पक्षांनी आपल्या खासदारांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या व्हिपसंदर्भात काँग्रेसशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही. संबंधित विधेयक संसदेत सादर झाल्यानंतरच त्यावरील भूमिका आणि पुढील राजकीय घडामोडी स्पष्ट होतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी विधेयकाचा मसुदा समोर आल्यानंतर त्यातील तरतुदींचा विचार करून पक्षाचे धोरण निश्चित केले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे खासदारांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले असले तरी, संबंधित विधेयकावर पक्ष नेमकी कोणती भूमिका घेणार, हे विधेयकाच्या स्वरूपावरच अवलंबून असेल. संसदेतील आगामी कामकाजात मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा होण्याची शक्यता लक्षात घेता, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचा हा व्हिप महत्त्वाचा मानला जात आहे.
व्हिप का जारी करतात?
संसदेत एखादे अत्यंत महत्त्वाचे किंवा घटनादुरुस्तीसारखे विधेयक मांडले जाते, तेव्हा सर्वच राजकीय पक्ष आपल्या खासदारांना 'व्हिप' जारी करतात. पक्षाचे सर्व सदस्य सभागृहात उपस्थित राहावेत आणि पक्षाने ठरवलेल्या भूमिकेनुसारच मतदान करावे, यासाठी हा आदेश बंधनकारक असतो; अन्यथा पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई होऊ शकते. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत, महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेसारख्या संवेदनशील विषयांवर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मोठी रस्सीखेच पाहायला मिळत आहे. अशा वेळी आपल्या सर्व खासदारांची एकजूट कायम ठेवणे, मतदानावेळी कोणतीही फूट पडू न देणे आणि सभागृहातील संख्याबळाचा दबाव कायम ठेवणे, ही या व्हिपमागची प्रमुख राजकीय खेळी मानली जात आहे.
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