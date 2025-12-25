ETV Bharat / state

कोल्हापुरात महाविकास आघाडीत बिघाडी, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीनं दिला 'हा' अल्टीमेटम

कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादीनं (शरदचंद्र पवार) जागावाटपाबाबत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. योग्य जागावाटप झालं नाही तर थेट तिसरी आघाडी स्थापन करण्याचा इशारा दिला.

राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षाची पत्रकार परिषद
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 25, 2025 at 6:49 PM IST

Updated : December 25, 2025 at 7:16 PM IST

कोल्हापूर - आम्हाला डावललं जात असल्याचा आरोप करत शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीनं महाविकास आघाडीला 'अल्टीमेटम' दिला आहे. आज सायंकाळपर्यंत मागणी केलेल्या जागांबाबत विचार न झाल्यास स्वतंत्र लढणार अथवा तिसरी आघाडी स्थापन करण्याचा निर्णय घेणार असल्याचं राष्ट्रवादीचे (शरदचंद्र पवार) जिल्हाध्यक्ष व्ही.बी. पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. पत्रकार परिषदेला आर. के. पवार, अनिल घाटगे, रोहित पाटील उपस्थित होते.


कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या 81 जागांसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 23 डिसेंबरपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास प्रारंभ झाला असल्यानं राजकीय पक्षांमध्ये जागावाटप संदर्भात चर्चा बैठका सुरू आहेत. कोल्हापुरात महाविकास आघाडी एकीनं महापालिकेच्या रणांगणात उतरेल, अशी शक्यता होती. मात्र, इंडिया आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या आम आदमी पक्षानं जागा वाटप संदर्भात असलेली नाराजी दर्शवत स्वतंत्र भूमिका जाहीर केली. याला दोन दिवस उलटत नाहीत, तोपर्यंत राज्यातील महाविकास आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीनंही जागा वाटपा संदर्भात कोणत्याही बैठकीला बोलावलं नसल्याचा आरोप केला. राष्ट्रवादीचे उमेदवार प्रबळ असल्याचा दावा करत राष्ट्रवादी 22 जागांची मागणी केली होती. मात्र, एकेरी जागेवर बोळवण होण्याची शक्यता आणि जागावाटपात पक्षाच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्याला विश्वासात न घेता डावल्याची भावना राष्ट्रवादीनं (शरदचंद्र पवार) व्यक्त केली. या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आज सायंकाळपर्यंत महाविकास आघाडीला अल्टीमेटम दिला आहे. सन्मान जनक तोडगा न निघाल्यास तिसरी आघाडी अथवा स्वतंत्र लढणार असल्याचे जिल्हाध्यक्ष व्ही.‌ बी. पाटील यांनी जाहीर केलं.

कोल्हापुरात महाविकास आघाडीत बिघाडी (Source- ETV Bharat Reporter)




आप, वंचित,जनसुराज्य यांच्यासह तिसऱ्या आघाडीचा दिला पर्याय- कोल्हापूर महापालिकेच्या जागा वाटपात ऐनवेळी आम आदमी पक्षाला जागी संदर्भात बोळवण केल्याचा आरोप पक्ष संघटक संदीप देसाई यांनी केला होता. आता यानंतर राष्ट्रवादीनंही सन्मानजनक जागा मिळत नसल्यानं महाविकास आघाडीतून बाहेर पडणार असल्याचा इशारा दिला आहे. यामुळे आता आम आदमी पार्टी वंचित बहुजन आघाडी जनसुराज्य या पक्षांना घेऊन तिसरी आघाडी करण्याचं सुतोवाच जिल्हाध्यक्ष व्ही. बी. पाटील यांनी केलं तर वाटाघाटी फिसकटल्यास अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला सोबत घेण्याचा पर्यायही राष्ट्रवादीसमोर आहे यामुळे आता कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत चांगलीच रंगत येणार आहे.

