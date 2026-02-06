ETV Bharat / state

बारामतीत राष्ट्रवादीतील हालचालींना वेग: शरद पवार आणि युगेंद्र पवार यांची बैठक

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा अपघातात मृत्यू झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं विलिनीकरण होणार असल्याची चर्चा जोरात सुरू आहे. त्यातच शरद पवार आणि युगेंद्र पवाराची बैठक झाली.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 6, 2026 at 3:14 PM IST

बारामती : शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि युवा नेते युगेंद्र पवार यांच्यात आज बारामतीत जवळपास एक तासाहून अधिक काळ महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर शरद पवार आणि युगेंद्र पवार हे गोविंद बागेकडं रवाना झाले. विशेष म्हणजे या बैठकीला माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील हे देखील उपस्थित होते. त्यामुळे या बैठकीचं राजकीय महत्त्व अधिकच वाढलं आहे.

बारामतीत सलग तिसऱ्या दिवशी बैठकींचा सिलसिला: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर बारामतीत सलग तिसऱ्या दिवशी बैठकींचा सिलसिला सुरू आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत घडामोडींना वेग आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष आणि अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांच्या संभाव्य एकीकरणाबाबत राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहेत. त्याचबरोबर अजित पवार यांच्या पश्चात राष्ट्रवादीची पुढील धुरा कोणाच्या हाती जाणार, याबाबतही विविध तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.

शरद पवारांची सलग दोन दिवस भेट : या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी सलग दोन दिवस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या सहयोग सोसायटीतील निवासस्थानी भेट दिली आहे. काल शरद पवार यांनी दिवंगत अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करत सुनेत्रा पवार यांचं सांत्वन केलं होतं. त्यानंतर आज सकाळीही शरद पवार पुन्हा एकदा सुनेत्रा पवार यांच्या निवासस्थानी गेले होते. आज झालेल्या शरद पवार आणि युगेंद्र पवार बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नसली, तरी या बैठकीकडं संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे. बारामतीतील या घडामोडी राष्ट्रवादीच्या भविष्यातील राजकीय दिशा ठरवणाऱ्या ठरणार का, याकडं सर्वांचं लक्ष केंद्रित झालं आहे.

माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांची उपस्थिती : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विलिनीकरणाच्या चर्चा सुरू असताना शरद पवार यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या निवासस्थानी भेट दिली. त्यानंतर आज युगेंद्र पवार आणि शरद पवार यांच्यात बैठक झाली. या बैठकीला माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांची उपस्थिती होती. त्यामुळे अनेक उलटसुलट चर्चा करण्यात येत आहेत.

