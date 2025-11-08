ETV Bharat / state

कोरेगाव जमीन घोटाळा प्रकरण : पार्थ पवारांवर गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही, शरद पवारांनी टाळलं उत्तर देणं, म्हणाले गृहमंत्री . .

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपूत्र पार्थ पवारांच्या कथित कोरेगाव जमीन घोटाळ्यामुळे खळबळ उडाली. याप्रकरणी अकोला इथं शरद पवार यांना प्रश्न विचारला असता, त्यांनी बोलणं टाळलं.

Sharad Pawar On Parth Pawar
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 8, 2025 at 5:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अकोला : पुण्यातील कोरेगाव पार्क इथल्या जमीन व्यवहार प्रकरणी अजित पवार यांचे सुपूत्र पार्थ पवार यांच्यावर आरोप करण्यात येत आहेत. हा जमीन व्यवहार रद्द केल्याची घोषणा खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी केली. मात्र कोरेगाव पार्क जमीन व्यवहाराची धग काही शांत होताना दिसत नाही. आता शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पार्थ पवार यांच्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी प्रश्न विचारण्यात आला. मात्र शरद पवार यांनी या प्रश्नांवर गूढ मौन बाळगत प्रश्नाला बगल दिली. या प्रश्नाला गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस उत्तर देतील, असं सांगून त्यांनी हात झटकले.

Sharad Pawar On Parth Pawar
शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (ETV Bharat Reporter)

पार्थ पवार प्रकरणात काय म्हणाले शरद पवार : अकोल्यात आयोजित एका कार्यक्रमात शरद पवार सहभागी झाले. यावेळी व्यवहारात केवळ 1 टक्का वाटा असलेल्या दिग्विजय पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र 99 टक्के वाटा असलेल्या पार्थ पवार यांच्यावर अद्यापही गुन्हा दाखल झालेला नाही. यामुळे प्रशासनावर दुहेरी निकष लावल्याचा आरोप होत आहे. या सर्व घडामोडींवर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना विचारलं असता त्यांनी, "या प्रश्नाचं उत्तर सध्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस देतील" असं म्हणत जबाबदारी झटकली.

शितल तेजवानी आपल्या पतीसह विदेशात फरार : या प्रकरणातील आणखी एक संशयित आरोपी शितल तेजवानी आपल्या पतीसह विदेशात फरार झाल्याबाबत शरद पवार यांना विचारण्यात आलं. यावेळी शरद पवार यांनी "हे नाव मी पहिल्यांदाच ऐकत आहे, आरोप करणाऱ्यांनीच शोधून आणावे" असं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. शरद पवार यांचं हे उत्तर पार्थ पवारांवरील आरोपांपासून स्वतःला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न असल्याचं दिसून येते असं मत राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.

हेही वाचा :

  1. जमिनीचा सौदा रद्द झाला असला तरी, दोषींना सोडणार नाही; पार्थ पवार यांच्या प्रकरणी मुख्यमंत्री फडणवीसांचा इशारा
  2. पुणे जमीन व्यवहार प्रकरणी चौकशी समिती गठित; समितीत नेमकं काय पाहणार?
  3. पुणे : मुंढव्यातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी मोठी अपडेट, तिघांवर गुन्हा दाखल

TAGGED:

NCP SP CHEIF SHARAD PAWAR
PARTH PAWAR PUNE LAND CASE
कोरेगाव जमीन घोटाळा प्रकरण
शरद पवार
SHARAD PAWAR ON PARTH PAWAR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.