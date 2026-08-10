राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आठ खासदार पंतप्रधानांची घेणार भेट; डिलिमीटेशनच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय चर्चांना उधाण
राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे 8 खासदार आज पंतप्रधान मोदींची भेट घेणार आहेत. त्यामागील राजकीय अर्थ काय आहे, जाणून घ्या, सविस्तर माहिती
Published : August 10, 2026 at 11:43 AM IST|
Updated : August 10, 2026 at 12:14 PM IST
By Pratidnya Pawar Shete
मुंबई : महाराष्ट्राचे प्रश्न घेऊन राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे लोकसभेतील आठ खासदार आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. पाणीटंचाई, शेतकरी आत्महत्या, वाढते शहरीकरण, मतदारसंघातील विकासकामे आणि खासदार निधीच्या कामांमध्ये येणाऱ्या अडचणी हे मुद्दे या भेटीत मांडले जाणार आहेत. संसदेत गेल्या काही दिवसांपासून कामकाज वारंवार ठप्प होत असल्यानं थेट पंतप्रधानांसमोर महाराष्ट्राचे प्रश्न मांडण्याची संधी मिळत आहे, असे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले आहे. या खासदारांची आज सकाळी भेट होणार असल्याची त्यांनी माहिती दिली.
डिलिमीटेशनचे विधेयक संसदेच्या अधिवेशनात सादर होण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार पंतप्रधान मोदींची घेणं महत्त्वाच मानण्यात येत आहे. महिला आरक्षणाचा मुद्दाही त्याच्याशी जोडलेला आहे. दुसरीकडे एफसीआरए दुरुस्ती विधेयकावर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारला विरोध केला आहे. त्यामुळे ही भेट महाराष्ट्राच्या प्रश्नांसाठी असली, तरी पवारांची राष्ट्रवादी पुढे या दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर काय भूमिका घेणार, याची चर्चा सुरू झाली आहे.
राजकीय विश्लेषक शैलेंद्र परांजपे म्हणाले की, पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून ही भेट महाराष्ट्राच्या प्रश्नांसाठी असल्याचं सांगितलं जात असलं, तरी भेटीची वेळ मात्र राजकीयदृष्ट्या लक्ष वेधून घेणारी आहे. डिलिमीटेशनवर पक्षाची भूमिका अजून पूर्णपणे स्पष्ट झालेली नाही. एफसीआरएवर सुळे यांनी सरकारला विरोध केला आहे. दुसरीकडे इंडिया आघाडीतील पक्ष डिलिमीटेशनबाबत सावध आहेत. त्यामुळे भेटीपेक्षा भेटीनंतर पवारांची राष्ट्रवादी संसदेत नेमकी कुठे उभी राहते, याला अधिक महत्त्व येणार आहे.
परांजपे म्हणाले, "लोकसभेच्या सध्याच्या अधिवेशनात ‘जेन-जी’च्या आंदोलनामुळे संसदेचं कामकाज बहुतांश वेळा चाललेच असे नाही. अतिशय अल्पकाळ कामकाज झालं. त्यातही गदारोळात काही गोष्टी मंजूर झाल्या आहेत. त्यामुळे या आठवड्यातही कामकाज कितपत चालेल, याबाबत शंका आहे. मात्र, राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये आजचा डेडलॉक संपेल. सभागृहाचं कामकाज सुरळीत होईल, अशी चर्चा आहे. समजा कामकाज सुरू झालं, तर सरकार डिलिमिटेशनचं विधेयक अचानक आणू शकतं. सरकारला हे बिल मंजूर करून घ्यायचं असेल, तर यापूर्वीच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे यांनी ‘इश्यु बेस्ड सपोर्ट’ची भूमिका जाहीर केली आहे. म्हणजे एखाद्या विशिष्ट मुद्द्यावर, राष्ट्राच्या हितासाठी सरकारला पाठिंबा राहू शकतो. मात्र राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार काँग्रेस जाईल, असं आपल्याला वाटत नाही".
अचानकपणे विधेयक आणलं जाण्याची शक्यता- आज संसदेचं कामकाज चालणार असल्याचा सरकारचा अंदाज असेल, तर त्या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या (NCP SP) सर्व खासदारांची पंतप्रधानांसोबत भेट असावी. त्यामध्ये डिलिमिटेशनचं विधेयक कधी आणलं जाणार, काय आणलं जाणार, याबाबत त्यांच्याकडून माहिती घेतली असण्याची शक्यता आहे. याकडे लक्ष ठेवायला हवं. कारण अशा गोष्टी साधारणपणे बारा वाजता ‘पेपर टू बी लेड ऑन द टेबल’च्या वेळेला, गदारोळात किंवा अचानकही आणल्या जातात. त्यावेळी विरोधकांची संख्या कमी आहे, हे पाहूनही विधेयक आणलं जाऊ शकतं. अशा अनेक युक्त्या केल्या जातात", याकडं राजकीय विश्लेषक परांजपे यांनी लक्ष वेधलं.
विरोधकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न असू शकतो- मग, या भेटीमागचं नेमकं काय कारण आहे, यावर परांजपे म्हणाले," खासदार पंतप्रधानांना भेटणार असले तरी डिलिमिटेशनच्या बिलावर ‘इश्यु बेस्ड सपोर्ट’ची भूमिका आधीच स्पष्ट आहे. पण, त्याचा अर्थ ते सरकारमध्ये जाणार आहेत, असं मला स्पष्टपणं वाटत नाही. त्यामुळे ही भेट डिलिमिटेशनच्या विधेयकाच्या अनुषंगानं असण्याबरोबरच विरोधकांवर दबाव आणण्याच्या राजकीय डावपेचाचा भागही असू शकतो. कारण अशी भेट झाली की माध्यमांमध्ये बातम्या येतात. त्या बातम्या आल्यानंतर विरोधकांचा विरोध काही प्रमाणात मावळतो. ‘शेवटी सरकारची मॅजॉरिटी आहे, तर कामकाज होऊ दे’, असा सूर तयार होऊ शकतो. हा एक डावपेच असू शकतो. यापलीकडे या भेटीचा दुसरा काही अर्थ मला वाटत नाही".
डिलिमीटेशन म्हणजे नेमकं काय? डिलिमीटेशन हा शब्द ऐकायला जरा मोठा वाटतो. पण, त्याचा अर्थ अगदी सोपा आहे. लोकसभा किंवा विधानसभा मतदारसंघांची हद्द आणि रचना नव्याने ठरवण्याची प्रक्रिया म्हणजे डिलिमीटेशन आहे. देशाची लोकसंख्या वाढते. काही भागांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढते, तर काही भागात वाढ तुलनेने कमी असते. अशा वेळी मतदारसंघांची रचना पुन्हा करावी लागते. त्यातून कोणत्या राज्याला लोकसभेत किती जागा मिळणार, हा प्रश्नही ठरतो. म्हणून डिलिमीटेशन म्हणजे फक्त मतदारसंघाच्या नकाशावरच्या रेषा बदलणे नाही. यामुळे संसदेत कोणत्या राज्याचे किती खासदार असतील, म्हणजेच त्या राज्याचे राजकीय वजन किती असेल, यावरही परिणाम होऊ शकतो. याआधी डिलिमीटेशनशी संबंधित प्रस्ताव संसदेत आले होते. मात्र, त्यांना आवश्यक बहुमत मिळाले नाही. आता हा प्रस्ताव पुन्हा सादर होणार असल्यानं हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. परांजपे यांच्या मते, "डिलिमीटेशनचा खरा प्रश्न फक्त “जागा किती वाढणार?” एवढाच नाही. वाढलेल्या जागा कोणत्या राज्यांना किती मिळणार आणि त्याचा महाराष्ट्रासारख्या राज्यांच्या संसदेतल्या राजकीय वजनावर काय परिणाम होणार, हा खरा मुद्दा आहे.
मग, डिलिमीटेशनवर एवढा वाद कशासाठी? - सरकारचा युक्तिवाद सोपा आहे. देशाची लोकसंख्या गेल्या काही दशकांत खूप वाढली आहे. पण, लोकसभेतील जागा त्याच प्रमाणात वाढलेल्या नाहीत. त्यामुळे आता लोकसभेतील जागा वाढवण्याची गरज आहे, असे सरकारचं म्हणणं आहे. विरोधक मात्र दुसऱ्या बाजूने प्रश्न विचारत आहेत. महाराष्ट्रासह दक्षिणेकडील अनेक राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणावर काम केलं. कुटुंब नियोजनापासून अनेक उपाययोजना या राज्यांनी केल्या आहेत. दुसरीकडे काही उत्तर भारतीय राज्यांची लोकसंख्या तुलनेने वेगानं वाढली. आता लोकसंख्येच्या आधारावर जागा वाढवल्या, तर ज्या राज्यांची लोकसंख्या जास्त आहे, त्यांना जास्त जागा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रण करणाऱ्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यांचे संसदेतले राजकीय वजन कमी होऊ शकते, अशी भीती विरोधक व्यक्त करत आहेत. शैलेंद्र परांजपे यांच्या मते, महाराष्ट्रासाठी हा मुद्दा त्यामुळेच महत्त्वाचा आहे. लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवूनही जर संसदेत राज्याचे प्रतिनिधित्व तुलनेने कमी झाले, तर त्याचा परिणाम पुढे केंद्राच्या निर्णयांवर महाराष्ट्राचा प्रभाव किती राहतो, यावरही होऊ शकतो.
सुप्रिया सुळे नेमकं काय म्हणत आहेत?- सुप्रिया सुळे यांची भूमिका सध्या सरळ “डिलिमीटेशनला हो” किंवा “नाही” अशी नाही. याआधी त्यांनी एक महत्त्वाची अट मांडली होती. देशातील प्रत्येक राज्याच्या लोकसभा जागांमध्ये समान प्रमाणात 50 टक्के वाढ केली, तर डिलिमीटेशनच्या प्रस्तावाचा विचार करता येईल, असे त्यांनी म्हटलं होतं. त्याचबरोबर मतदारसंघांची पुनर्रचना नेमक्या कोणत्या सूत्रानं होणार, हेही स्पष्ट असायला हवे, अशी त्यांची मागणी होती. आता पुन्हा विधेयक सादर होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवरही खासदार सुळे यांनी अंतिम भूमिका आधीच ठरवलेली नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. विधेयक समोर आल्यानंतर इंडिया आघाडीतील काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, तृणमूल काँग्रेस आणि इतर पक्षांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, अशी त्यांची भूमिका आहे. म्हणजे साध्या भाषेत सांगायचं तर, सुळे डिलिमीटेशनला दार बंद करून बसलेल्या नाहीत. पण महाराष्ट्राचं नुकसान होणार नाही, याची खात्री झाल्याशिवाय होकारही देत नाहीत. शैलेंद्र परांजपे यांच्या मते, सुळे यांची भूमिका सध्या “आधी प्रस्ताव पाहू, मग निर्णय घेऊ” अशी आहे. जागा कशा वाढणार, कोणत्या राज्याला किती फायदा होणार आणि महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व काय राहणार, हे स्पष्ट झाल्यावरच त्यांची अंतिम भूमिका समोर येईल.
काँग्रेसला काय हवंय?- मोदींच्या भेटीच्या आधी काँग्रेसनंही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. काँग्रेसचे नेते सचिन सावंत यांनी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीनं आठ खासदारांनी मोदींना भेटताना महिला आरक्षणाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची इंडिया आघाडीची भूमिका मांडावी, असे आवाहन केलं आहे. काँग्रेसचा साधा प्रश्न आहे, महिलांना 33 टक्के आरक्षण द्यायचं असेल, तर ते द्या; त्यासाठी डिलिमीटेशनची अट का जोडायची? म्हणजे काँग्रेसला महिला आरक्षण आणि डिलिमीटेशन हे दोन वेगळे विषय ठेवायचे आहेत. परांजपे यांच्या मते, यामुळे पवारांच्या राष्ट्रवादीसमोर थोडी राजकीय कसरत आहे. महाराष्ट्राच्या हिताचा मुद्दा मांडायचा आहे. त्याचवेळी इंडिया आघाडीतील मित्रपक्षांशीही समन्वय ठेवायचा आहे.
शिवसेना यूबीटीचं काय म्हणणं आहे? शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचाही सूर जवळपास असाच आहे. त्यांचा महिला आरक्षणाला विरोध नाही. पण महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी डिलिमीटेशनशी त्याची सांगड घालण्याची गरज नाही, अशी शिवसेना यूबीटीची भूमिका आहे. डिलिमीटेशनसारख्या मोठ्या विषयावर इंडिया आघाडीने एकत्रित निर्णय घ्यावा, असा आग्रहही शिवसेना यूबीटीकडून केला जात आहे. परांजपे यांच्या मते, काँग्रेस आणि शिवसेना यूबीटीची भूमिका या मुद्द्यावर बऱ्यापैकी सारखी आहे. त्यामुळे पवारांच्या राष्ट्रवादीला डिलिमीटेशनवर निर्णय घेताना या दोन्ही पक्षांची भूमिका दुर्लक्षित करता येणार नाही.
शिवसेना डिलिमीटेशनच्या बाजूने- महायुतीतील शिवसेनेचा सूर यापेक्षा वेगळा आहे. एकनाथ शिंदे यांनी याआधीच डिलिमीटेशन आणि महिला आरक्षणाची प्रक्रिया पुढे जाण्याच्या बाजूनं भूमिका घेतली आहे. देशाची लोकसंख्या आणि मतदारसंख्या वाढत असेल, तर लोकसभेतील प्रतिनिधित्वही वाढायला हवे, असे त्यांचं म्हणणं आहे. म्हणजे महायुतीकडून डिलिमीटेशनकडे प्रतिनिधित्व वाढवण्याची संधी म्हणून पाहिले जात आहे. विरोधक मात्र त्यातून राज्यांच्या राजकीय ताकदीवर काय परिणाम होईल, याची चिंता करत आहेत.
महिला आरक्षणाचा डिलिमीटेशनशी संबंध काय?- हा मुद्दाही समजून घेणं गरजेचं आहे. 2023 मध्ये महिलांना लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये 33 टक्के आरक्षण देणारा कायदा मंजूर झाला. पण, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी डिलिमीटेशननंतर होणार आहे. म्हणजे कायदा झाला असला तरी महिलांना 33 टक्के आरक्षण प्रत्यक्षात देण्यासाठी मतदारसंघांची नव्यानं रचना करावी लागणार आहे. सरकार याच कारणामुळे महिला आरक्षण आणि डिलिमीटेशन हे दोन्ही विषय एकत्र पुढे नेत आहे. परांजपे यांच्या मते, सरकारसाठी महिला आरक्षण हा डिलिमीटेशन पुढे नेण्याचा महत्त्वाचा आधार आहे. पण, विरोधकांचा सवाल असा आहे की महिलांना आरक्षण देण्याला विरोध नाही. मग त्यासाठी डिलिमीटेशनचा वाद का जोडायचा?
मग, मोदींच्या भेटीला राजकीय रंग का?- इथेच या भेटीची खरी उत्सुकता आहे. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून ही भेट महाराष्ट्राच्या प्रश्नांसाठी असल्याचं सांगितलं जात आहे. पाणी, शेतकरी, विकासकामं आणि खासदार निधी हे मुख्य मुद्दे आहेत. पण त्याच वेळी डिलिमीटेशनचं विधेयक पुन्हा सादर होणार आहे. महिला आरक्षणाचा मुद्दा त्याच्याशी जोडलेला आहे. एफसीआरएवर खासदार सुळे यांनी सरकारला विरोध केला आहे. तसेच इंडिया आघाडीतील अनेक पक्ष डिलिमीटेशनबाबत सावध आहेत. त्यामुळे भेटीची वेळ लक्ष वेधून घेणारी ठरली आहे. पवारांच्या राष्ट्रवादीचे लोकसभेत आठ खासदार आहेत. संख्या मोठी नसली तरी महत्त्वाच्या विधेयकांवर प्रत्येक मत महत्त्वाचं ठरू शकतं. त्यामुळे पुढे डिलिमीटेशनवर मतदानाची वेळ आली तर या आठ खासदारांची भूमिका काय असेल, याकडे लक्ष राहणार आहे.
राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष एनडीएमध्ये जाणार का- शैलेंद्र परांजपे यांच्या मते, भेटीपेक्षा भेटीनंतर पवारांची राष्ट्रवादी संसदेत नेमकी कुठे उभी राहते, याला अधिक महत्त्व येणार आहे. पवारांची राष्ट्रवादी भाजपसोबत जाणार का, हा मोदींच्या भेटीमुळे हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. पण, आजच्या घडीला त्याचं उत्तर “हो” असं देण्यासाठी ठोस आधार नाही. पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून सातत्यानं ही भेट महाराष्ट्राच्या प्रश्नांसाठी असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे फक्त मोदींची भेट झाली म्हणून पक्ष भाजपासोबत जाणार, असा निष्कर्ष काढणं योग्य ठरणार नाही.
हेही वाचा-