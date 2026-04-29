राष्ट्रवादीला मोठा धक्का : औंध संस्थानच्या पंतप्रतिनिधी गायत्रीदेवी भाजपाच्या वाटेवर, मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले . . . .
सातारा जिल्ह्यातील भाजपामध्ये इनकमिंगच सुरूच असून खटाव तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमुख महिला नेत्या लवकरच भाजपावासी होणार आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादीला मोठा धक्का बसला आहे.
Published : April 29, 2026 at 6:57 PM IST
सातारा : जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा आणि औंध संस्थानच्या पंतप्रतिनिधी गायत्रीदेवी या भाजपाच्या वाटेवर आहेत. त्या लवकरच भाजपावासी होणार असल्याची चर्चा असल्यानं सातारा जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. औंध परिसरातील विकासकामांना गती देण्यासाठी गायत्रीदेवींनी भाजपाचा झेंडा हाती घ्यावा, असा आग्रह कार्यकर्त्यांनी धरला आहे. गायत्रीदेवी या खटाव तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या असून त्या आता भाजपाच्या वाटेवर आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत त्यांचा प्रवेश होणार असल्याची चर्चा जोरातसुरू आहे. मात्र या प्रकरणी आपल्याला काहीही माहिती नसल्याचं मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी स्पष्ट केलं.
कामं मार्गी लावण्यासाठी सत्ताधारी पक्षात जाणं आवश्यक : गायत्रीदेवींनी औंध परिसरातील कार्यकर्त्यांची नुकतीच बैठक आयोजित केली होती. बैठकीत त्यांनी कार्यकर्त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या. औंध परिसरात उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या माध्यमातून अनेक विकासकामं मार्गी लागली आहेत. अजितदादांच्या प्रयत्नानं काही प्रकल्प पूर्णत्वास गेले. मात्र, अजितदादांचं अपघाती निधन झाल्यामुळे अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना रखडल्या आहेत. त्या विकासकामांना गती देण्यासाठी ठोस राजकीय निर्णय घेणं असल्याचं मत कार्यकर्त्यांनी गायत्रीदेवींसमोर व्यक्त केलं. औंधसह २१ गावांतील शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न रखडला आहे. तो मार्गी लावण्यासाठी सत्ताधारी पक्षात जाणं आवश्यक असल्याचा सूर कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत उमटला. तसेच गायत्रीदेवींनी भाजपामध्ये प्रवेश करावा, असा आग्रह देखील कार्यकर्त्यांनी धरला. गायत्रीदेवींनी कार्यकर्त्यांच्या भावना ऐकून घेतल्या. मात्र, त्यांनी आपली भूमिका अद्याप जाहीर केलेली नाही. गायत्रीदेवींच्या एकूणच हालचाली पाहता त्यांचा भाजपातील प्रवेश निश्चित झाल्याचं सांगितलं जात आहे.
मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले म्हणाले भेट झाली नाही : यासंदर्भात बोलताना गायत्रीदेवींनी दिलेली प्रतिक्रिया खूप काही सांगून जाते. त्या म्हणाल्या की, "औंध परिसरातील विविध विकासकामांसंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची मी भेट घेणार आहे. इतर कोणताही विषय नाही. कार्यकर्त्यांसोबतच्या बैठकीत मी त्यांची भूमिका जाणून घेतली आहे. त्यामुळे त्यांच्या आग्रहाबाबत मी विचारपूर्वक निर्णय घेणार आहे." दरम्यान, गायत्रीदेवी भाजपामध्ये प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चेवर बोलताना मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले म्हणाले की, "विकासकामांच्या मुद्यांवर गायत्रीदेवी पंतप्रतिनिधी मला भेटण्यासाठी येणार होत्या. मात्र, मी बाहेरगावी होतो, त्यामुळे आमची भेट झाली नाही. त्यांच्या भाजपा प्रवेशाबद्दल मला काहीच माहिती नाही."
