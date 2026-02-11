ETV Bharat / state

सातारा झेडपी अध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादी-शिवसेनेच्या हालचाली, अजितदादा यांची 'ती' इच्छा पूर्ण होणार?

राष्ट्रवादी-शिवसेना नेत्यांमध्ये सत्ता स्थापनेसाठी चर्चा सुरू झाल्यानं भाजपाच्या भूमिकेकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

सातारा झेडपी, इन्सेटमध्ये अजित पवारांचा प्रचार दौऱ्याचा संग्रहित फोटो
सातारा झेडपी, इन्सेटमध्ये अजित पवारांचा प्रचार दौऱ्याचा संग्रहित फोटो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 11, 2026 at 7:24 PM IST

सातारा - जिल्हा परिषद निवडणूक निकालानंतर आता सत्तानाट्य सुरू झालं आहे. भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळवण्यात अपयश आल्यानं आता सत्ता स्थापन करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अजितदादा यांना सातारा झेडपीचा अध्यक्ष राष्ट्रवादीचाच करायचा होता. त्यामुळे दोन्ही पक्ष एकत्र आल्यास अजितदादांची ती इच्छा पूर्ण होऊ शकते.

सातारा जिल्हा परिषदेत त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भाजपानं सर्वाधिक २७ जागा जिंकल्या. परंतु, स्पष्ट बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही. त्यामुळे दुसऱ्या क्रमांकाचं संख्याबळ असलेल्या अजितदादांची राष्ट्रवादी (२० जागा) आणि शिंदे शिवसेनेनं (१५ जागा) सत्ता स्थापनेच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. निवडणुकीच्या ऐन रणधुमाळीत अजित दादांचं विमान अपघातात निधन झालं. मिनी विधानसभा मानल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदांवर राष्ट्रवादीचा झेंडा रोवण्यासाठी स्वतः अजितदादा मैदानात उतरले होते.



यशवंतराव चव्हाण यांचा जिल्हा म्हणून सातारा जिल्ह्यावर अजितदादांचं प्रेम काकणभर जास्तच होतं. निधीसाठी देखील ते हात सैल सोडायचे. त्यामुळे सातारा झेडपीचा अध्यक्ष हा यशवंत विचारांचा म्हणजेच राष्ट्रवादीचा झाला पाहिजे, अशी त्यांची इच्छा होती. प्रत्यक्ष प्रचारात अजितदादांची उणीव प्रकर्षानं जाणवली. मात्र, साताऱ्याच्या जनतेनं राष्ट्रवादीच्या पदरात मतांचं दान टाकून अजितदादांवरील प्रेमाची पोच पावती दिली. राष्ट्रवादीचे २० उमेदवार विजयी झाले. १९९९ पासून सातारा जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष राष्ट्रवादीचाच आहे. ती परंपरा कायम राखण्यासाठी राष्ट्रवादी नेत्यांच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.


झेडपी निवडणुकीत मूळ शिवसेनेला आतापर्यंत जे जमलं नव्हतं ते एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात शिवसेनेनं करून दाखवलं. तब्बल १५ जागांवर यश मिळाल्यानं शिवसेनेसाठी सत्तेचे दरवाजे उघडले आहेत. सत्ता स्थापनेसाठी राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र येण्याचा तयारीत आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील आणि पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्यात चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे सातारा जिल्हा परिषदेच्या सत्तेचा तिढा लवकरच सुटू शकतो.

