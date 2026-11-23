"सरकारला दुष्काळापेक्षा डी-लिमिटेशनची चिंता"; दुष्काळग्रस्त महिलांचे प्रश्न जाणून घेण्यासाठी राष्ट्रवादी महिला आघाडी मैदानात
संपूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा करून दुष्काळग्रस्त भागातील महिलांच्या समस्या जाणून घेणार असून, त्यानंतर मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन महिलांचे प्रश्न मांडणार असल्याची माहिती फौजिया खान यांनी दिली.
Published : November 23, 2026 at 5:51 PM IST
पुणे : राज्यात यंदाच्या पावसाळ्यात कमी पाऊस झाल्यानं 305 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यातील अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून, सरकारने शेतकऱ्यांसाठी 5 हजार रुपयांची मदत जाहीर करूनही अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप मदत मिळालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या महिला आघाडीच्या वतीने राज्यभर ‘दुष्काळ आणि महिलांचे प्रश्न : महिलांशी जनसंवाद’ हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्रभर घराघरांत जाऊन सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, महिलांच्या समस्या आणि दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची माहिती संकलित केली जाणार आहे. या सर्वेक्षणानंतर दोन महिन्यांत अहवाल तयार करून सरकारला सादर करण्यात येईल, अशी माहिती पक्षाच्या राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा तथा माजी खासदार फौजिया खान यांनी दिली.
सरकार देशभरात मतदारसंघ पुनर्रचना अर्थात डी-लिमिटेशनवर चर्चा करत आहे. मात्र दुष्काळासारख्या गंभीर प्रश्नावर चर्चा केली जात नसल्याची टीकाही फौजिया खान यांनी केली. पुण्यातील निसर्ग मंगल कार्यालय इथं आज (23 नोव्हेंबर) राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या महिला आघाडीच्या वतीने पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी फौजिया खान यांनी राज्यभर राबविण्यात येणाऱ्या जनसंवाद मोहिमेची माहिती दिली.
दुष्काळग्रस्त महिलांसाठी विशेष आर्थिक सहाय्य द्या- फौजिया खान :
संपूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा करून दुष्काळग्रस्त भागातील महिलांच्या समस्या जाणून घेणार असून, त्यानंतर मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन महिलांचे प्रश्न मांडणार असल्याची माहिती फौजिया खान यांनी दिली. स्मार्ट मीटरबाबत महिलांमध्ये नाराजी असून, राज्यातील दुष्काळाच्या प्रश्नावर शरद पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिलं आहे. सरकारने जाहीर केलेली 5 हजार रुपयांची मदत अद्याप सर्व शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. तसेच विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी सरकारने भरावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
डिलिमिटेशनबाबत बोलताना फौजिया खान म्हणाल्या की, केंद्र सरकारला डिलिमिटेशनचे विधेयक आणण्याची एवढी घाई का आहे, हे समजत नाही. सरकारने महिलांना आरक्षण दिले पाहिजे. आज डिलिमिटेशनवर चर्चा केली जात आहे. मात्र दुष्काळाच्या प्रश्नावर चर्चा होत नाही. तसेच महिला आयोगाचं अध्यक्षपदही तातडीने भरण्याची आवश्यकता असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
दुष्काळग्रस्त भागातील महिलांचे पाणीटंचाईमुळे होणारे कष्ट कमी करण्यासाठी विहिरींचे पुनर्भरण, बोअरवेलची तपासणी आणि नवीन पाणी स्रोत विकसित करण्यासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा. प्रत्येक गावात महिलांच्या सहभागाने ग्रामस्तरीय पाणी व्यवस्थापन समिती स्थापन करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील विधवा महिलांना स्वतंत्र आर्थिक सहाय्य द्यावे. एकल, वृद्ध आणि मजूर महिलांचे निवृत्तिवेतन वाढवावं. दुष्काळामुळे उत्पन्न बंद झालेल्या महिला बचत गटांना विशेष अनुदान, कर्जफेडीत सवलत, मुदतवाढ आणि व्याज अनुदान द्यावं. रोजगार गमावलेल्या महिलांसाठी विशेष निर्वाह निधी उपलब्ध करून सामाजिक सुरक्षा योजनांसाठी विशेष शिबिरे आयोजित करावीत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
महिलांना त्यांच्या गावातच रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. रोजगार हमीच्या कामांवर समान वेतन, वेळेवर मजुरी, पिण्याचं पाणी, सावली, स्वच्छतागृह आणि लहान मुलांसाठी पाळणाघरांची व्यवस्था करावी. जलसंधारण, शेततळी, नाला खोलीकरण, वृक्षलागवड आणि मृदसंधारणाच्या कामांमध्ये स्थानिक महिलांना प्राधान्याने रोजगार द्यावा, असंही त्यांनी सांगितलं.
गर्भवती महिला, स्तनदा माता, किशोरवयीन मुली आणि 6 वर्षांखालील मुलांसाठी विशेष पोषण अभियान राबवावं. अंगणवाड्यांमधून नियमित सकस आहार, हिमोग्लोबिन तपासणी आणि मोफत आरोग्य शिबिरं आयोजित करावीत. दुर्गम गावांमध्ये फिरती आरोग्य पथकं सुरू करावीत. मासिक पाळीच्या स्वच्छतेसाठी आवश्यक साधने मोफत किंवा परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून द्यावीत. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छ व सुरक्षित स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करून कुपोषित कुटुंबांना प्राधान्याने पोषण सहाय्य द्यावे, अशा विविध मागण्या महिला आघाडीच्या वतीने करण्यात येत असल्याचं फौजिया खान यांनी सांगितलं.