ETV Bharat / state

विकास लवांडे यांना न्यायालयीन कोठडी, धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांना 14 दिवसांची न्यायलयीन कोठडी देण्यात आली आहे.

Vikas Lavande
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 23, 2026 at 7:41 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : धार्मिक भावना दुखावल्याच्या आरोपाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांना वाघोली पोलिसांनी अटक केली आहे. अटकपूर्व जामिनासाठी त्यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. मात्र, त्या अर्जाला विरोध करताना पोलिसांनी लवांडे यांच्यावर पूर्वी दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती न्यायालयात सादर केली.

दरम्यान, ज्या गुन्ह्याखाली अटक करण्यात आली तो गुन्हा आपण केला नसल्याचा दावा लवांडेंनी केला आहे. याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी रिमांड रिपोर्टमध्ये 'नजरचुकीमुळे ही बाब घडली' असल्याचं न्यायालयात मान्य केल्याची माहिती समोर आली आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयानं विकास लवांडेंना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. तसेच, पोलिसांची पुढील कोठडीची मागणी न्यायालयानं फेटाळून लावली.

न्यायालयात काय घडलं? : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांना न्यायालयात हजर करण्यात आल्यानंतर न्यायालयानं त्यांना पोलिसांविरोधात काही तक्रार आहे का, अशी विचारणा केली. त्यावेळी लवांडेंनी “पोलिसांनी मला कोणतीही नोटीस न देता अटक केली,” असं न्यायालयाला सांगितलं.

दरम्यान, युक्तिवाद करताना सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सांगितलं की, विकास लवांडेंनी समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी काही व्हिडिओ तयार करण्यात आले असून, त्यासंदर्भातील डेटा त्यांच्या मोबाईलमध्ये असल्याचा दावा सरकारी पक्षानं केला. तसेच, समाजात तेढ निर्माण करण्यासाठी लवांडेंना कोणी प्रवृत्त केले का? याचाही तपास करायचा असल्याचं सरकारी वकिलांनी न्यायालयात नमूद केलं.

लवांडेंना न्यायालयीन कोठडी : यानंतर विकास लवांडे यांच्या वकिलांनी न्यायालयात पोलिसांवर गंभीर आरोप केलं. पोलिसांनी लवांडे यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल असल्याची खोटी माहिती न्यायालयाला दिल्याचा दावा त्यांनी केला.

वकिलांनी सांगितलं की, 2017 मधील लवांडे यांच्यावरील गुन्हा यापूर्वीच मागे घेण्यात आला होता. मात्र, गौतम कांबळे यांच्या नावावरील गुन्हा चुकीने लवांडे यांच्या नावावर दाखवण्यात आला. जामीन मिळू नये यासाठी पोलिसांनी न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा आरोपही बचाव पक्षाकडून करण्यात आला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयानं विकास लवांडे यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली.

TAGGED:

NCP SHARAD PAWAR
PUNE POLICE
VIKAS LAVANDE IN JUDICIAL CUSTODY
विकास लवांडे न्यायालयीन कोठडी
VIKAS LAVANDE JUDICIAL CUSTODY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.