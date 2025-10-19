ETV Bharat / state

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यास उशीर; शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचं 'भिक मागो आंदोलन'

राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळं शेतकऱ्यांचं आतोनात नुकसान झालं आहे. मात्र शेतकऱ्यांना शासनाकडून मदत मिळण्यास दिरंगाई होत आहे. याचा निषेध करत हे आंदोलन करण्यात आलं.

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे भिक मागो आंदोलन (ETV Bharat Reporter)
Published : October 19, 2025 at 8:23 PM IST

रायगड : राज्यात अतिवृष्टीमुळं शेतकऱ्याचं मोठं नुकसान झालं आहे. उभ्या पिकासह सुपीक जमीन वाहून गेली आहे. अनेक कुटुंब यात उध्वस्त झाली आहेत. असं असताना शासनाकडून मदत मिळण्यात होत असलेली दिरंगाई आणि प्रशासनाची उदासीनता याविरोधात शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी ‘भिक मागो आंदोलन' केलं.



जमा झालेली रक्कम दिली जाणार मदत निधीत : अतिवृष्टी दरम्यान अनेक शेतकऱ्यांची पिकं पूर्णपणे वाहून गेली आहेत, सुपीक जमीन नष्ट झाली आणि घरदारं उद्ध्वस्त झाली. अनेक कुटुंबं आर्थिक संकटात सापडली आहेत. मात्र, शासनाकडून अद्याप कोणतीही ठोस मदत न मिळाल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट आहे. या पार्श्वभूमीवर पेण बाजारपेठ परिसरात कार्यकर्त्यांनी हातात पंचा घेऊन ‘भिक मागो आंदोलन' केलं. या आंदोलना दरम्यान मिळालेल्या रकमेतून शेतकऱ्यांना मदत व्हावी, यासाठी हे पैसे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कार्यकर्त्यांनी “शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे”, “सरकार जागे व्हा” अशा घोषणांनी पेण शहर दणाणून सोडलं. पक्षाच्या नेत्यांनी शासनाच्या कारभारावर कठोर टीका करत शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्याची मागणी केली.

राज्यात अतिवृष्टीमुळं पूरस्थिती निर्माण : राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसामुळं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. शेतीचं देखील मोठं नुकसान झालं असून, अनेक ठिकाणी घरामध्ये पाणी शिरलं आहे. यामुळं शेतकऱ्यांसमोर दुहेरी संकट उभं राहिलं आहे. मराठवाड्यासह जळगाव, अहिल्यानगर, सोलापूर या जिल्ह्यात अतिवृष्टीने अक्षरशः हाहाकार माजवला होता. मराठवाड्यातील अनेक भागात अतिवृष्टी झाली असून पावसाने अनेकांचे जीव घेतले आहेत. बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यात पावसाने कहर केलाय. पुरात अडकलेल्या लोकांना हेलिकॉप्टर आणि बोटींच्या साह्याने स्थलांतरित करण्यात आलं होतं.

