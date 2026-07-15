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राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटातील नेते एकाचवेळी ‘वर्षा’वर; या भेटीचा अर्थ काय?

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी मंगळवारी रात्री उशीरा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेतली. यानंतर राजकीय वर्तुळात विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत.

JAYANT PATIL CM FADNAVIS MEETING
राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटातील नेते एकाचवेळी ‘वर्षा’वर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 15, 2026 at 10:54 AM IST

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मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी मंगळवारी (14 जुलै) मध्यरात्री राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांतील वरिष्ठ नेत्यांची झालेली बैठक राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरली आहे. राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे जयंत पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल यांच्या उपस्थितीमुळे नव्या राजकीय समीकरणांबाबत तर्क-वितर्कांना उधाण आलं आहे.

तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल हे प्रथम ‘वर्षा’वर दाखल झाले. त्यानंतर जयंत पाटील तिथं पोहोचले. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि तिन्ही नेत्यांमध्ये सुमारे सव्वा तास चर्चा झाल्याची माहिती आहे. बैठकीपूर्वीही या नेत्यांमध्ये स्वतंत्र चर्चा झाल्याचीही माहिती आहे. मात्र, या बैठकीचा नेमका अजेंडा अद्याप स्पष्ट झालेला नाही.

राजकीय बैठक नव्हती- जयंत पाटील : या घडामोडींनंतर सुरू झालेल्या चर्चांवर जयंत पाटलांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्यासोबत कोणतीही राजकीय बैठक झालेली नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.

“इस्लामपूर नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी मी रात्री ‘वर्षा’वर गेलो होतो. माझी त्यांच्याशी अवघी 5 मिनिटं चर्चा झाली. तटकरे आणि पटेल तिथे उपस्थित असल्याची मला कोणतीही माहिती नव्हती,” असंही जयंत पाटलांनी स्पष्ट केलं.

काही दिवसांपूर्वीच जयंत पाटील विनोद तावडेंची भेट : विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये भाजपा नेते विनोद तावडे आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांची भेट झाली होती. त्या भेटीनंतरही राजकीय चर्चा झाली होती. त्यानंतर वर्षावरची ही भेट महत्वाची मानली जात आहे.


‘सिल्व्हर ओक’वरील भेटीनंतर ‘वर्षा’कडे? : दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या भेटीपूर्वी जयंत पाटलांनी शरद पवार यांच्या ‘सिल्व्हर ओक’ निवासस्थानी जाऊन त्यांच्याशी चर्चा केली असल्याची माहिती आहे. त्यानंतर ते थेट ‘वर्षा’वर पोहचले. या बैठकीत नेमक्या कोणत्या विषयांवर चर्चा झाली? याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालय किंवा संबंधित नेत्यांनी कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे या भेटीमागील राजकीय हेतूबाबत चर्चा अधिकच रंगू लागली आहे.

राजकीय वर्तुळात सुरू असलेल्या चर्चांनुसार, शरद पवारांचे काही आमदार सत्ताधारी महायुतीसोबत जाण्याबाबत सकारात्मक असल्याचं बोललं जात आहे. विरोधी बाकांवर राहिल्यामुळे मतदारसंघातील विकासकामांसाठी निधी आणि प्रशासकीय मंजुरी मिळविण्यात अडचणी येत असल्याची भावना काही आमदारांनी व्यक्त केल्याचं काही नेत्यांनी खासगीत सांगितलं. या संदर्भातील आमदारांची भूमिका जयंत पाटलांनी शरद पवारांसमोर मांडली आहे. मात्र, या सर्व घडामोडींवर शरद पवार यांनी अद्याप कोणतीही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.



दिल्लीतील राजकीय गणितात वाढते महत्त्व : एकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात अंतर्गत कलह सुरू आहे. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्ष सत्तेच्या जवळ जाताना दिसत आहे. विधानसभेत मर्यादित संख्याबळ असलं तरी लोकसभेतील खासदारांमुळे शरद पवारांचे राष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्व कायम आहे. आगामी काळात केंद्र सरकारसमोर असलेल्या महत्त्वाच्या विधेयकांच्या पार्श्वभूमीवर संसदेतील प्रत्येक मत महत्त्वाचं ठरणार असल्यानं, भाजपाकडूनही विविध राजकीय पर्यायांचा विचार केला जात असल्याची चर्चा आहे.

वरिष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान या 'ईटीव्ही भारत'शी या संपूर्ण घडामोडींवर बोलताना सांगतात, “दोन दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीच्या एका बड्या नेत्यानं राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्ष हा सत्तेच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं सांगितलं तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पार्थ पवार आणि सुनेत्रा पवांराच्या नेतृत्वामुळे अंतर्गत तणाव आहे. त्यामुळे भविष्यात राष्ट्रवादीसोबत राहून फारसा फायदा न होता , राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाला एनडीएमध्ये स्थान मिळालं तर राज्यात महाविकास आघाडीही कमकुवत होईल, असा दुहेरी प्लॅन भाजपाचा दिसत आहे.”

TAGGED:

JAYANT PATIL CM FADNAVIS MEETING
VARSHA BUNGALOW
POLITICAL DEBATES IN MAHARASHTRA
जयंत पाटील देवेंद्र फडणवीस भेट
MAHARASHTRA POLITICS

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