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लाडक्या बहिणींसाठी राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्याचे साडी नेसून आंदोलन; योजनेचा सरसकट लाभ देण्याची मागणी

राज्य शासनानं विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू केलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेचा लाभ लाखो महिलांना मिळत होता.

Protest In Ghansawangi
लाडक्या बहिणींसाठी साडी-चोळी घालून अनोख आंदोलन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 2, 2026 at 3:54 PM IST

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जालना : 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेअंतर्गत केवायसी आणि पडताळणीच्या कारणावरून बंद करण्यात आलेलं पात्र महिलांचं मानधन तत्काळ पूर्ववत सुरू करावं, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष रामभाऊ घोगरे यांनी शनिवारी (1 ऑगस्ट) घनसावंगी इथं अनोखं आंदोलन केलं. छत्रपती शिवाजी महाराज समाधान शिबिरात त्यांनी महिलांचा वेश परिधान करून आंदोलन छेडत सरकारचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. या अनोख्या आंदोलनामुळे शिबिरात काही काळ लक्षवेधी वातावरण निर्माण झालं. घोगरेंनी केवायसी व पडताळणीच्या कारणावरून अनेक पात्र महिलांचं मानधन बंद करण्यात आल्याचा आरोप करत, अशा लाभार्थ्यांचं मानधन तातडीनं पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली. त्यांच्या आंदोलनाची उपस्थित नागरिकांमध्येही चर्चा रंगली.

लाडक्या बहिणींसाठी साडी-चोळी घालून अनोख आंदोलन (ETV Bharat)

विविध कारणं सांगत लाखो महिलांना योजनेतून वगळलं : वास्तविक, राज्य शासनानं विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू केलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेचा लाभ लाखो महिलांना मिळत होता. मात्र, केवायसी, पडताळणी आणि इतर तांत्रिक कारणं पुढे करत हजारो पात्र महिलांचं मानधन बंद करण्यात आल्याचा आरोप धर्मवीर सामाजिक क्रांतीचे प्रांताध्यक्ष रामभाऊ घोगरे यांनी केला.

घोगरे यांच्या म्हणण्यानुसार, मानधन बंद झाल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील महिलांना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. घनसावंगी तालुक्यासह जालना जिल्ह्यातील अनेक पात्र महिलांच्या खात्यात कोणतीही स्पष्ट माहिती न देता मानधन जमा होणं बंद झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. शासनानं सर्व पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यात थकीत मानधन तातडीनं जमा करून योजना पूर्ववत सुरू करावी. तसेच केवायसी प्रक्रियेमुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या महिलांना त्वरित न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली.

महिलांच्या वेशात आंदोलन : महिलांचा वेश परिधान करून करण्यात आलेल्या या आंदोलनामुळे समाधान शिबिरात उपस्थित नागरिकांचं लक्ष वेधलं गेलं. अनेक महिला लाभार्थींनीही बंद झालेल्या मानधनाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत शासनानं तातडीनं निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली.आंदोलनानंतर रामभाऊ घोगरे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना मागण्यांचं निवेदन सादर केलं. पात्र महिलांचं बंद झालेलं मानधन तत्काळ सुरू न झाल्यास धर्मवीर सामाजिक क्रांतीच्या वतीनं जिल्हाभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

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TAGGED:

RAMABHAU GHOGARE ANDOLAN
JALNA PROTEST WEARING SAREE CHOLI
MAJHI LADKI BAHIN YOJANA
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JALNA PROTEST

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