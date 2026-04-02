ETV Bharat / state

सुनील तटकरेंबाबत गैरसमज, आमचा पक्ष एकसंघ, मंत्री हसन मुश्रीफांचं स्पष्टीकरण

राष्ट्रवादीतील अंतर्गत समज, गैरसमजाबाबत मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.

Minister Hasan Mushrif
कोल्हापुरातील पत्रकार परिषदेत बोलताना मंत्री हसन मुश्रीफ (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 2, 2026 at 6:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर - उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या दिल्ली दौऱयावेळी खासदार सुनील तटकरे यांची गैरहजेरी चर्चेचा विषय झालाय. त्यावरुन आता मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्टीकरण देत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. "कामानिमित्तानं सुनेत्रा पवार या दिल्लीला गेल्या होत्या. तसं आम्हाला त्यांनी सांगितलं होतं. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा एकसंघ आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पक्ष चांगली प्रगती करेल. आमच्यात काही छोटे, मोठे मतभेद असतील तर ते बसून आम्ही सोडवू," असं म्हणत पक्षात एकवाक्यता नसल्याचे थेट संकेत मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिलेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सुनेत्रा पवार यांनी निवडणूक आयोगाला एक पत्र दिलं आहे. त्यात सुनील तटकरे आणि प्रफुल पटेल यांच्या पदाचा उल्लेख नाही. त्यामुळं जोरदार चर्चा सुरू झाल्या आहेत. तटकरे आणि पटेल यांना साईडलाईन करण्यात येतंय का? असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. तटकरे आणि पटेल यांना राष्ट्रवादी पक्ष हायजॅक करायचा आहे, असा गंभीर आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला होता.

कोल्हापुरातील पत्रकार परिषदेत बोलताना मंत्री हसन मुश्रीफ (ETV Bharat Reporter)

अनेक समज- गैरसमज - "सुनेत्रा वहिनी यांच्या दिल्ली दौऱ्यात नेहमी बरोबर असणारे खासदार सुनील तटकरे यावेळी नसल्यानं चर्चांना उधाण आलं आहे. मात्र, या संदर्भात अनेक समज- गैरसमज आहेत. त्यामुळं लवकरच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या आपलं मत मांडतील," असं स्पष्टीकरण राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिलं, कोल्हापुरात मुश्रीफ पत्रकारांशी बोलत होते.

संजय राऊत यांना टोला - "उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी पक्ष सोडून एकही आमदार बाहेर जाणार नाही. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी आपले खासदार सांभाळावेत. त्यांच्या शिवसेनेचे नेते सोडून जाणार आहेत अशा बातम्या आम्ही ऐकलेल्या आहेत," असा पलटवारही मंत्री मुश्रीफ यांनी केला. गोकुळची निवडणूक बिनविरोध करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. यावर बोलताना मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, "सर्व संचालक सर्व नेत्यांना भेटत आहेत. ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी अशी त्यांची भावना आहे. योग्यवेळी या संदर्भात आपण बोलू. गोकुळच्या काही संस्थांबाबत तक्रारी आहेत. अशा संस्थांची चौकशी होणं, चौकशी समिती नेमणं हा एक नियमित भाग आहे. नवीन संस्था आणि या संदर्भात उच्च न्यायालयात देखील केस आहे. उच्च न्यायालय देखील या संदर्भात योग्य निर्णय देईल."

शक्तिपीठ महामार्गाची रचना बदलली - "शक्तिपीठ महामार्ग हा माझ्या विधानसभा मतदारसंघातून जाणार होता. त्यावेळी निवडणुका लागल्या होत्या. त्यामुळे तो आदेश मी रद्द करण्याचा प्रयत्न केला होता. आज त्या रस्त्याची अलाइनमेंट बदलल्याचं मी वाचलं. पण, ते फायनल आहे की नाही हे मला माहिती नाही. नागपूर ते गोवा नियोजित शक्तिपीठ महामार्ग माझ्या मतदारसंघातून जाणार नाही, ज्या भागातून हा महामार्ग जाणार आहे त्या भागातील नेते आणि शेतकऱ्यांची काय भूमिका आहे हे पाहणं गरजेचं आहे, लोकप्रतिनिधी म्हणून माझ्या मतदारसंघातून जाणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गासंदर्भात मी रद्द करण्याचा प्रयत्न केला. आता जिल्ह्यातील इतर मतदारसंघातील शेतकऱ्यांचा विरोध असेल तर त्यांनी मला भेटावं, शक्तिपीठ महामार्गाला इतर मतदारसंघातून विरोध झाला तर जिल्ह्याचा नेता म्हणून आम्ही सर्व मुख्यमंत्र्यांना भेटून या संदर्भात विचार करू," असं मंत्री मुश्रीफ म्हणाले.

TAGGED:

SUNETRA PAWAR ON SUNIL TATKARE
HASAN MUSHRIF ON SUNIL TATKARE
मंत्री हसन मुश्रीफ
सुनील तटकरे
HASAN MUSHRIF ON NCP

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.