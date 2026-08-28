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'तू कुठून तरी येशील . . . .' : रक्षाबंधनाला 'दादां'च्या आठवणीत खासदार सुप्रिया सुळेंची भावनिक पोस्ट

रक्षाबंधनाला दिवंगत नेते अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे हे एकत्र येत. आता मात्र दादांच्या निधनानंतर सुप्रिया सुळे यांनी त्यांची आठवण काढत भावनांना वाट मोकळी केली.

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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 28, 2026 at 12:55 PM IST

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पुणे : बहीण भावाच्या पवित्र नात्याचं प्रतीक असलेला रक्षाबंधनाचा सण आज देशभरात साजरा होत आहे. आज रक्षाबंधनाच्या निमित्तानं बहीण भावाला राखी बांधत रक्षाबंधन सण साजरा केलं जाते. राजकीय व्यक्तींच्या कुटुंबीयांकडून देखील रक्षाबंधन हा सण साजरा केला जात असून राज्याच्या राजकारणात खासदार सुप्रिया सुळे आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची रक्षाबंधन ही खूप महत्त्वाची होती. हे भाऊ बहीण रक्षाबंधन सण दरवर्षी मोठ्या उत्साहात साजरा करत असत. मात्र बारामती इथं विमान अपघातात राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं निधन झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. त्यानंतर आज आलेल्या रक्षाबंधन सणाच्या निमित्तानं खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भावनिक पोस्ट केली आहे.

Supriya Sule Remember Ajit Pawar
दिवंगत नेते अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे (ETV Bharat)
Supriya Sule Remember Ajit Pawar
दिवंगत नेते अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे (ETV Bharat)

लहानपणीची भांडणं, एकमेकांवरचं प्रेम अन् . . . . : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज रक्षाबंधन सणाच्या निमित्तानं केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की "प्रिय दादा, आज राखीपौर्णिमा... पण यावेळी तू सोबत नाहीस, ही जाणीव मनाला खूप अस्वस्थ करत आहे. सात महिन्यांपूर्वीची ती भीषण सकाळ आणि तुझं अचानक निघून जाणं... यावर आजही विश्वास बसत नाही. लहानपणापासून एकत्र वाढताना आपली भांडणं, एकमेकांवरचं प्रेम आणि एकमेकांविषयीचा अभिमान हाच आपल्या नात्याचा पाया होता. आजही वाटतं, तू कुठून तरी अचानक येशील, राखी बांधून घेशील, बहिणींसोबत गप्पागोष्टी करत पुन्हा कुटुंबात रमून जाशील...तुझ्या नसण्याने निर्माण झालेली पोकळी कधीच भरून निघणारी नाही. तू जिथे असशील, तिथून तुझं प्रेम आणि आशीर्वाद असेच सदैव पाठीशी राहू दे," अशी भावनिक पोस्ट त्यांनी केली आहे.

Supriya Sule Remember Ajit Pawar
दिवंगत नेते अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे (ETV Bharat)

रक्षाबंधनाला सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार येत एकत्र : लहानपणापासून खासदार सुप्रिया सुळे आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे नेहमी रक्षाबंधन साजरा करत असत. पक्षामधून बंड पुकारत अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर दावा केल्यावरही सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार यांच्या नात्यातील दुरावा हा वाढत गेला नाही. बारामती लोकसभा निवडणुकीत देखील सुप्रिया सुळे यांच्या विरोधात सुनेत्रा पवार यांनी निवडणूक लढवली असली, तरी त्यांच्यातील दुरावा वाढला नाही. रक्षाबंधनाच्या पवित्र सणाच्या दिवशी सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार हे एकत्र येत रक्षाबंधन साजरा करत असत. मात्र आज अजित पवार नसल्यानं सुप्रिया सुळे भावनिक झाल्या असून त्यांनी याबाबत सोशल मीडियावर पोस्ट लिहिली आहे.

Supriya Sule Remember Ajit Pawar
दिवंगत नेते अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे (ETV Bharat)

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TAGGED:

RAKSHA BANDHAN 2026
SUPRIYA SULE REMEMBER LATE BROTHER
खासदार सुप्रिया सुळे
अजित पवार
SUPRIYA SULE REMEMBER AJIT PAWAR

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