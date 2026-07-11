खासदार पार्थ पवार लवकरच अडकणार विवाहबंधनात; 29 जुलैला कायनात धार यांच्यासोबत साखरपुडा
दिवंगत अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार आणि कायनात धार यांचा पुण्यात साखरपुडा होणार आहे.
Published : July 11, 2026 at 1:34 PM IST
पुणे : दिवंगत नेते अजित पवार यांचे पुत्र तथा खासदार पार्थ पवार लवकरच विवाहबंधनात अडकणार आहेत. पार्थ पवार आणि कायनात धार यांचा साखरपुडा येत्या 29 जुलै रोजी पुण्यात पार पडणार आहे. कायनात धार या पार्थ पवार यांच्या मैत्रीण असून, लवकरच दोघांचा विवाह होणार आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून पार्थ पवार आणि कायनात धार विविध सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये एकत्र दिसत असल्यानं त्यांच्या नात्याबाबत चर्चा सुरू होती.
29 जुलै रोजी साखरपुडा : आता 29 जुलै रोजी होणाऱ्या साखरपुड्यानंतर दोघांच्या विवाहाची अधिकृत तयारी सुरू होणार असून, पवार कुटुंबात आनंदाचं वातावरण आहे. या साखरपुडा सोहळ्याच्या तयारीला दोन्ही कुटुंबांनी सुरुवात केली असून, हा समारंभ मोजक्या निमंत्रितांच्या उपस्थितीत पार पडण्याची शक्यता आहे. या सोहळ्याला राजकीय, सामाजिक तसंच उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित राहतील, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. कायनात धार या मूळच्या जम्मू-काश्मीरमधील असून सध्या त्या दिल्ली येथे वास्तव्यास आहेत. पवार कुटुंबाशी त्यांचे जुने कौटुंबिक संबंध असल्याचंही सांगितलं जात आहे.
काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या नेत्या तथा खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या कन्या रेवती सुळे यांच्या विवाहसोहळ्यातही कायनात धार उपस्थित होत्या. त्यावेळी त्यांच्या उपस्थितीची राजकीय वर्तुळात आणि सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली होती. आता पार्थ पवार आणि कायनात धार यांच्या साखरपुड्याची माहिती समोर आल्यानंतर त्या चर्चांना दुजोरा मिळाला आहे.
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