अहिल्यानगरमध्ये केंद्रीय पथकाच्या पाहणी दौऱ्यावर निलेश लंकेंची बोचरी टीका, दौरा शेतकऱ्यांसाठी की निवडणुकीसाठी?
रस्त्यावरूनच पाहणी केल्यानं केंद्रीय पथकाचा दौरा केवळ राजकीय टीकेचा विषय ठरला नाही, तर प्रत्यक्ष नुकसानग्रस्त नागरिकांनीही या पाहणीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
Published : November 8, 2025 at 7:42 PM IST
अहिल्यानगर - अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेवगाव आणि पाथर्डी तालुक्यात सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात अतिवृष्टी ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाला होता. त्यामुळे झालेल्या भीषण नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय पथकाच्या दौऱ्यावर खासदार निलेश लंके यांनी संशय व्यक्त केला आहे. या पथकानं करंजी, देवराई, पारेगाव या भागांची पाहणी केली. मात्र या 'धावत्या' आणि वरवरच्या पाहणीवर नागरिकांनी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे खासदार निलेश लंके यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
लाल दिव्याच्या गाड्यांचा दौरा की पाहणी? - यावेळी केंद्रीय पथकाच्या दौऱ्यावर खासदार निलेश लंके यांनी बोचरी टीका केली आहे. या पाहणी दौऱ्याचा नेमका दृष्टीकोन लक्षात आला नाही, असं ते म्हणाले. खा. लंके यांनी थेट सवाल केला आहे की, हा पाहणी दौरा शेतकऱ्यांसाठी होता की, केलेल्या विकास कामांचा पाहणी दौरा होता? हेच कळलं नाही. फक्त रस्त्याने लाल दिव्याच्या अधिकाऱ्यांच्या गाड्या पाथर्डी भागातून जाताना लोकांनी पाहिल्या. या दौऱ्याचा शोध घ्यावा लागणार आहे, नेमका हा दौरा अतिवृष्टी भागाची पाहणी करण्यासाठी होता की, नगरपालिकेच्या निवडणुका लागल्या यासाठीचा पाहणी दौरा होता! असं म्हणत त्यांनी या संपूर्ण दौऱ्याच्या हेतूवरच शंका व्यक्त केली आहे.
नुकसानग्रस्तांची निराशा - केवळ रस्त्यावरूनच पाहणी केल्यानं केंद्रीय पथकाचा हा दौरा केवळ राजकीय टीकेचा विषय ठरला नाही, तर प्रत्यक्ष नुकसानग्रस्त नागरिकांनीही या पाहणीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अतिवृष्टीग्रस्त नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, पथकाने केवळ रस्त्यावरूनच नुकसानीची धावती पाहणी केली आणि कोणतीही सखोल माहिती किंवा अभ्यास केल्याचे दिसले नसल्याचे येथील शेतकऱ्यांनी सांगितले.
अधिकाऱ्यांकडून घेतली नुकसानीची माहिती - पथकातील सदस्यांनी प्रत्यक्षात नुकसान झालेल्या नागरिकांशी किंवा शेतकऱ्यांशी संवाद साधला नाही. त्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या नाहीत. तर जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जी माहिती केंद्रीय पथकाला दिली, त्यावरच समाधान मानून पथक तातडीने परतले. या 'धावत्या' आणि 'वरवरच्या' पाहणीमुळे नुकसानग्रस्त नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली.
धावती पाहणी, तुटपुंजी मदत नको - केंद्रीय पथकाच्या या कार्यपद्धतीमुळे अतिवृष्टी भागातील नागरिकांनी चिंता व्यक्त केलीय. जसे केंद्रीय पथकाने धावती पाहणी केली, तसेच केंद्राकडून येणारी मदतही तुटपुंजी मिळू नये, अशी अपेक्षा अतिवृष्टीग्रस्त नागरिकांनी व्यक्त केली.
