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...ते कर्ज नव्हे, तर बंगल्याच्या भूखंडासाठी दिलेला 'ॲडव्हान्स'; जय पवारांसोबतच्या 10 कोटींच्या व्यवहारावर विक्रम काकडेंचं स्पष्टीकरण

विधान परिषद निवडणुकीतील राष्ट्रवादीचे उमेदवार विक्रम काकडे यांच्या प्रतिज्ञापत्रातून 150 कोटींची मालमत्ता उघड झाली. त्यांनी जय पवारांना व्यवहारासाठी १० कोटी ॲडव्हान्स दिल्याचं सांगितलं.

Vikram Kakade
माध्यमांशी बोलताना विक्रम काकडे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 4, 2026 at 2:50 PM IST

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Updated : June 4, 2026 at 3:39 PM IST

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पुणे : सध्या राज्यात विधान परिषद निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. यासह निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात ऐनवेळी प्रवेश करत विक्रम काकडे यांनी उमेदवारी मिळवली. त्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून त्यांच्याकडे दीडशे कोटींची मालमत्ता असल्याचं समोर आलं आहे. विशेष म्हणजे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र जय पवार यांना 10 कोटी रुपयांचं कर्ज दिल्याचं त्यात नमूद आहे. याबाबत गुरुवारी (दि.4) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधान परिषद निवडणुकीचे उमेदवार विक्रम काकडे यांनी माध्यमांशी बोलताना आपलं मत व्यक्त केलं.

...ते कोणतंही कर्ज नाही : "प्रतिज्ञापत्र सादर करताना 'लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस असा एक रकाना असतो. त्यात या व्यवहाराची नोंद आहे. पुण्यात 'यशवंत घाडगे नगर' (शिवाजीनगर) इथं प्लॉट नंबर 9 वर आमचं सध्याचं निवासस्थान आहे. या घराला लागून असलेला प्लॉट नंबर 10 हा जय अजित पवार यांच्या मालकीचा आहे. मला स्वतःला राहण्यासाठी तो भूखंड खरेदी करायचा होता. त्या अनुषंगानं आम्ही गेल्यावर्षी हा व्यवहार केला होता. तो व्यवहार करण्यासाठी आम्ही स्वतः दादांशी इच्छा व्यक्त केली होती. हा व्यवहार पूर्णपणे व्यावसायिक असून त्या भूखंड खरेदीसाठी दिलेली ती 10 कोटींची रक्कम आहे. ते कोणतंही कर्ज नाही. हा व्यवहार गेल्यावर्षीच झाला असून त्याचा सध्याच्या निवडणुकीशी काहीही संबंध नाही," असं विक्रम काकडे म्हणाले.

माध्यमांशी बोलताना विक्रम काकडे (ETV Bharat Reporter)

95 टक्के मतं मला मिळणार : "आमच्या पक्षात कोणीही नाराज नाही. जोपर्यंत पक्षाकडून अधिकृत उमेदवार दिला जात नाही, तोपर्यंत सर्वजण प्रयत्न करत असतात. आमच्या पक्षात जे-जे इच्छुक उमेदवार होते, त्या सर्वांची मी भेट घेतली आहे. महाविकास आघाडीच्या उमेदवारानं उमेदवारी माघारी घेतली नाही तरी आम्ही निवडणुकीची तयारी केलेली आहे. जवळपास 95 टक्के मतं ही महायुतीकडं असून मला विश्वास आहे की संपूर्ण 95 टक्के मतं मला मिळणार आहेत. मला विश्वास आहे की ज्यांनी बंड केलं आहे ते आपले उमेदवारी अर्ज माघारी घेतील. महायुतीची एक टक्का ही मतं डिवाईड होणार नाहीत," असं विक्रम काकडे यांनी सांगितलं.

पवार साहेब आणि सुप्रिया ताईंना नम्र विनंती : "माझे शरद पवार साहेब आणि सुप्रिया सुळे यांना आवाहन आहे की, मताधिक्य पाहता त्यांनी माघार घ्यावी. 2012 साली माझ्या वडिलांकडं राज्यसभेसाठी जवळपास 50 हून अधिक आमदारांचा पाठिंबा असतानाही आदरणीय शरद पवार साहेबांच्या शब्दाचा मान राखून त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला होता. तोच शब्द आणि आदर लक्षात घेऊन मी आज पवार साहेबांना आणि सुप्रिया ताईंना नम्र विनंती करतो की, महायुतीचे प्रचंड बहुमत पाहता त्यांनी मविआच्या उमेदवाराला माघार घेण्यास सांगावं, जेणेकरून ही निवडणूक बिनविरोध होईल. या संदर्भात माझे वडील स्वतः पवार साहेबांशी संपर्क साधून चर्चा करणार आहे," असं विक्रम काकडे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

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Last Updated : June 4, 2026 at 3:39 PM IST

TAGGED:

विक्रम काकडे
JAY PAWAR
विधान परिषद निवडणूक
जय पवार कर्ज
VIKRAM KAKADE

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