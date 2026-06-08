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गोदावरीतील अवैद्य वाळू उपसा तहसीलदार, पोलीस प्रशासनाच्या आशीर्वादाने सुरू; सत्ताधारी आमदाराचा गंभीर आरोप

गोदावरी नदीतून लाखो ब्रास वाळू उपसा चालू आहे. याबाबत राष्ट्रवादीचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप केलेत.

illegal sand mining in Godavari river
गोदावरी नदीतील वाळू उपसा (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 8, 2026 at 10:50 AM IST

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बीड - गेवराई मतदारसंघातून वाहणाऱया गोदावरी नदीतून लाखो ब्रास वाळू उपसा चालू आहे. काही ठिकाणी कमी तर काही ठिकाणी जास्त उपसा केला जात आहे. "हा उपसा गेवराईचे तहसीलदार संदिपान खोमणे व पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने केला जात आहे," असा गंभीर आरोप गेवराई विधानसभा मतदारसंघाचे राष्ट्रवादीचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी केला.

आमदार विजयसिंह पंडित यांचा आरोप - गेवराई मतदारसंघातील श्रीक्षेत्र राक्षस भुवन या ठिकाणी गोदावरी पात्रातून मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा केला जात आहे. तहसीलदारांच्या मदतीने हा वाळू उपसा चालू आहे. हजारो ब्रास वाळू उपसा चालू आहे. तहसीलदार स्वतः उभा राहून हजारो ब्रास वाळूचे उत्खनन करतात. गेवराई मतदार संघातील 1 हजार 400 घरकुल लाभार्थ्यांची यादी त्यांच्याकडे आहे. जिल्ह्यातील इतर पंचायत समितीच्या माध्यमातून 200 घरकुलांची यादी त्यांच्याकडे आहे. शासनाच्या नियमानुसार, प्रत्येक घरकुल लाभार्थ्यांना पाच ब्रास वाळू देण्याचं शासनानं ठरवलेलं आहे. या वाळू उपशाची चौकशी एसआयटीच्या माध्यमातून करण्यात यावी, अशी मागणी करत आमदार विजयसिंह पंडित यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत.

ज्या ठिकाणावरून उत्खनन होतं, त्या ठिकाणचा सर्वे झाला पाहिजे. तब्बल 80 हजार ब्रास वाळू त्या ठिकाणावरून उचलली आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

तहसीलदार प्रत्येक गाडीमागे सात ते आठ हजार रुपये घेतात - "हा सर्व सावळा गोंधळ गेवराईचे तहसीलदार व पोलीस प्रशासनाच्या मदतीनं चालत आहे. येणाऱ्या अधिवेशनात हा मुद्दा मी मांडणार आहे. गोदावरीतील लाखो ब्रास वाळूचं उत्खनन केलं आहे. जवळपास 100 कोटी रुपयांचं उत्खनन हे फक्त तहसीलदार आणि पोलीस प्रशासनाच्या मदतीनं चालू आहे. वाळू वाहतूक करणारे हायवा कोणत्या पोलीस कर्मचाऱ्यांचे आहेत? याची यादी सोशल मीडियावर व्हायरल करणार आहे," असा इशारा देत आमदार विजयसिंह पंडित यांनी तहसीलदार आणि पोलीस प्रशासनावर गंभीर आरोप केलेत.

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TAGGED:

NCP MLA VIJAYSINH PANDIT
VIJAYSINH PANDIT ON TAHSILDAR
गोदावरी नदी वाळू उपसा
आमदार विजयसिंह पंडित
ILLEGAL SAND MINING IN GODAVARI

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