ETV Bharat / state

"मुंबई-पुणे हायवेने जाताना गाठ आमच्याशी...", आमदार सुनील शेळकेंचा काँग्रेस नेत्यांना जाहीर दम!

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याबाबत वापरण्यात आलेल्या भाषेचा निषेध करत आमदार सुनील शेळकेंनी काँग्रेसच्या नेत्यांना जाहीर माफी मागण्याची मागणी केली.

NCP MLA Sunil Shelke Warns Congress
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सुनील शेळके (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 5, 2026 at 5:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मावळ (पुणे) : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याबाबत काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्याचे पडसाद आता राज्यभर उमटत असून, मावळचे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) आमदार सुनील शेळके यांनी काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. सुनेत्रा पवार यांच्याबाबत वापरण्यात आलेल्या भाषेचा निषेध करत त्यांनी काँग्रेसच्या नेत्यांना जाहीर माफीची मागणी केली. तसंच माफी न मागितल्यास तीव्र शब्दांत इशाराही दिला.

''अन्यथा गाड्या आणि तोंड एका वेळी फुटतील" : प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आमदार सुनील शेळके म्हणाले, "काँग्रेसच्या नेत्यांना मावळ तालुक्यात यायचे असेल तर त्यांनी प्रथम उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची जाहीर माफी मागितली पाहिजे. अन्यथा गाड्या आणि तोंड एका वेळी फुटतील." त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वातावरण अधिकच तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

काँग्रेसवर टीका करताना आमदार सुनील शेळके (Etv Bharat)

काँग्रेसच्या नेत्यांवर सडकून टीका : शेळके यांनी काँग्रेसच्या नेत्यांवर सडकून टीका करत, "अशी गलिच्छ वक्तव्यं कुणालाही शोभणारी नाहीत. राजकारणामध्ये मतभेद असू शकतात, परंतु महिलांविषयी अशा प्रकारची भाषा वापरणं हे अत्यंत निंदनीय आहे", असं म्हटलं. राजकीय टीका करताना सभ्यतेची आणि मर्यादेची जाणीव प्रत्येकाने ठेवली पाहिजे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

''माफीची अपेक्षा नाही..'' : यावेळी त्यांनी काँग्रेसकडून माफीची अपेक्षा नसल्याचंही सांगितलं. "त्यांच्याकडून दिलगिरी किंवा माफीची अपेक्षा ठेवण्यात काहीही अर्थ नाही. अशा प्रकारची मानसिकता असलेल्या लोकांकडून सभ्यतेची अपेक्षा करता येत नाही," असं ते म्हणाले.

''कठोर भूमिका घेणे आवश्यक..'': पुढे बोलताना त्यांनी आणखी आक्रमक भूमिका घेत, "अशा प्रवृत्ती माफी मागून किंवा दिलगिरी व्यक्त करून संपणार नाहीत. या प्रवृत्ती ठेचून काढल्या पाहिजेत. समाजात महिलांचा सन्मान राखण्यासाठी अशा मानसिकतेविरोधात कठोर भूमिका घेणे आवश्यक आहे," असं वक्तव्य केलं.

हेही वाचा -

TAGGED:

SUNIL SHELKE
MAVAL MLA SUNIL SHELKE
आमदार सुनील शेळके
आमदार सुनील शेळके लेटेस्ट स्टेटमेंट
SUNIL SHELKE ON CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.