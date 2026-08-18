'रस्ते आहेत तर अपघात होणारच' आमदार मांडेकरांचे अजब वक्तव्य; पत्रकारांना अरे-तुरे केल्याचा आरोप
म्हाळुंगे-नांदे रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे चिमुकल्याचा मृत्यू झाल्यानंतर आमदार शंकर मांडेकर यांना स्थानिक रहिवाशांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. अपघातावरून केलेल्या वक्तव्यामुळे ते वादात सापडले आहेत.
Published : August 18, 2026 at 9:52 PM IST
पुणे : म्हाळुंगे-नांदे रस्त्यावर पडलेल्या जीवघेण्या खड्ड्यांमुळे 11 वर्षीय चिमुकल्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे. या घटनेची पाहणी करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे भोर-मुळशीचे आमदार शंकर मांडेकर घटनास्थळी पोहोचले. यावेळी नागरिकांनी रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत आमदारांना जाब विचारला.
पत्रकारांनी अपघाताच्या घटनेबाबत आमदार मांडेकर यांना जबाबदार कोण, असा सवाल केला. त्यांनी सुरुवातीला पत्रकारांशी अरे-तुरेच्या भाषेत संवाद साधत त्यांना दम देण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप होत आहे. मात्र, नंतर परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आल्यानंतर त्यांनी या रस्त्याच्या प्रश्नावर सरकारकडे पाठपुरावा केल्याचं सांगत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला.
आमदाराकडून सरकारला घरचा आहेर!मांडेकर यांनी सांगितलं की, गेल्या दोन वर्षांपासून आपण या रस्त्याचा प्रश्न सभागृहात मांडत आहोत. रस्त्याच्या कामासाठी आवश्यक असलेली जमीन सरकारकडून अधिग्रहित केली जात नाही. त्यामुळे रस्त्याची दुरवस्था कायम असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. तसेच आपण प्रश्न मांडत असतानाही राज्य सरकारकडून त्याची दखल घेतली जात नसल्याची नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारानेच सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केल्यानं मांडेकर यांनी सरकारला घरचा आहेर दिल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, याचवेळी “रस्ते आहेत तर अपघात होणार आहेत. पण, असं घडू नये,” अशा आशयाचं वक्तव्य आमदार मांडेकर यांनी केल्यानं त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली आहे.
प्रशासनासह सरकारच्या भूमिकेकडं लक्ष- एका बाजूला रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे 11 वर्षीय चिमुकल्याचा मृत्यू झाला असताना, लोकप्रतिनिधीकडून अशा प्रकारचं वक्तव्य करण्यात आल्यानं नागरिकांनी संताप व्यक्त केला. घटनास्थळी उपस्थित नागरिकांनीही रस्त्याची दुरवस्था आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेबाबत आमदारांना जाब विचारला. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकारानंतर आमदार मांडेकर यांची भूमिका नेमकी अपघाताला जबाबदार असलेल्या यंत्रणेवर कारवाई करण्याची आहे की, रस्त्यासाठी जमीन अधिग्रहणाचा प्रश्न सोडवण्याची, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. आता या प्रकरणावर प्रशासन आणि सरकार काय भूमिका घेतं, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
सोमवारी घडला होता अपघात- शहरात यंदा पावसाळ्यात गेल्या काही दिवसांपासून शहरातील विविध रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. या खड्ड्यांचा नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास होत आहे. असे असताना पुण्यातील बालेवाडी म्हाळुंगे येथे खराब रस्त्यामुळे 11 वर्षीय मुलाचा अपघातात जागीच मृत्यू झाला. अपघाताची घटना सीसीटीव्ही कॅमरात कैद झाली आहे.
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