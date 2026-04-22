शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी रोहित पवार यांना दिलासा, दोषमुक्तीची याचिका कोर्टानं स्वीकारली
शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Published : April 22, 2026 at 8:52 PM IST
मुंबई : कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणातून राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनाही आता दिलासा मिळालाय. बुधवारी आपल्या सोशल मीडियावरून रोहित पवार यांनी याबाबत माहिती दिलीय. “सत्य परेशान हो सकता है, मगर पराजित नहीं”, अखेर या घोटाळ्याच्या आरोपातून वगळत ईडीच्या फेऱ्यातून न्यायालयानं सुटका केली, याबाबत न्यायालयाचे मनापासून आभार, अशी पोस्ट रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर केलीय.
रोहित पवार यांची सोशल मीडिया पोस्ट काय? : न्यायदेवतेवर आमचा पूर्ण विश्वास असल्याचं मी पहिल्यापासून सांगत होतो. त्यानुसार अखेर घोटाळ्याच्या आरोपातून वगळत ईडीच्या फेऱ्यातून न्यायालयानं सुटका केली, याबाबत मा. न्यायालयाचे मनापासून आभार! 'सत्य परेशान हो सकता है, मगर पराजित नहीं..’ हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं..!, असं रोहित पवार यांनी एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं. या प्रकरणात नाहक त्रास आणि मनस्ताप सहन करावा लागल्याचं पवार म्हणाले. “घायल हूँ, इसलिए घातक हूँ”..!
रोहित पवारांसह 11 जणांना दिलासा : कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) घोटाळा प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्यासह इतर आरोपींनी दाखल केलेली दोषमुक्ततेची याचिका स्वीकारत विशेष सत्र न्यायाधीश महेश जाधव यांनी आपला निकाल जाहीर केलाय. शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी तपास यंत्रणेनं दाखल केलेला 'क्लोजर रिपोर्ट' न्यायालयानं स्वीकारल्यानंतर कोर्टानंही याप्रकाराला जवळपास पूर्णविराम दिलाय. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) घोटाळा प्रकरणी साल 2005 ते 2010 या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, कारखाने आणि इतर कंपन्यांना कर्ज दिलं गेलं होतं. मात्र ही सर्व कर्ज पुढे बुडीत निघाली होती. या बँकेचे तत्कालीन संचालक असलेल्या माजी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आमदार रोहित पवार यांच्यासह अन्य 70 जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं होतं. सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांच्या कथित शिखर बँक घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं दाखल केलेला अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्टही कोर्टानं स्वीकारलाय.
ईडीचे नेमकं आरोप काय : मूळ तक्रारीवर ईडीनं दाखल केलेल्या ईसीआयआरनुसार कन्नड सहकारी साखर कारखाना हा रोहित पवार यांच्या मालकीच्या बारामती अॅग्रो लिमिटेडच्या मालकीचा. या साखर कारखान्याचं 80.55 कोटी रुपयांचं थकीत कर्ज वसूल करण्यासाठी बँकेनं त्यांच्या सर्व मालमत्ता ताब्यात घेतल्या होत्या. त्यानंतर अत्यंत कमी किंमतीत या साखर कारखान्याचा लिलाव करण्यात आला. या लिलाव प्रक्रियेतही रोहित पवारांच्या जवळच्या व्यक्तींना झुकत माप देण्यात आल्याचा आरोप करत ईडीनं आमदार रोहित पवार यांच्याह अन्य काही जणांविरोधात पीएमएलए अंतर्गत पुरवणी आरोपपत्र दाखल केलंय. ज्यात रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रोसह अन्य कंपन्यांनी या संशयास्पद व्यवहार केलेत असा ठपका ठेवण्यात आलाय.
रोहित पवारांशी संबधित मालमत्ता जप्त : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील कथित आर्थिक गैरव्यवहाप्रकरणी ईडीनं राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्याविरोधात मुंबईतील विशेष न्यायालयात दाखल झालेल्या पुरवणी आरोपपत्राची दखल घेत साखर कारखाना गैरव्यवहार प्रकरणात प्रथमदर्शनी रोहित पवारांचा सहभाग असल्याचं मान्य करत कोर्टान रोहित पवार यांच्यासह बारामती अॅग्रो लिमिटेड, राजेंद्र इंगवले यांना याप्रकरणी चौकशीसाठी समन्स बजावण्याचे निर्देश जारी केले होते. जानेवारी 2023 मध्ये ईडीनं रोहित पवार यांच्याशी संबंधित काही जागा आणि बारामती अॅग्रोवर अनेक ठिकाणी छापे टाकले होते. ज्यात बारामती अॅग्रो कंपनीची 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीची मालमत्ता जप्त केली होती. त्यानंतर कर्जत-जामखेड विधानसभेकरता आमदार रोहित पवार यांना चौकशीसाठी ईडीच्या मुंबई कार्यालयातही बोलावलं होतं. त्यानंतर मार्च 2023 मध्ये, ईडीनं बारामती अॅग्रोची 50.20 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. यामध्ये औरंगाबादच्या कन्नड येथील 161.30 एकर जमीन, एक साखर कारखाना, यंत्रसामग्री आणि काही इमारतींचा समावेश होता. ईडीचा दावा आहे की या मालमत्ता कन्नड सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड (कन्नड एसएसके) च्या होत्या, ज्या बारामती अॅग्रोनं बनावट लिलाव प्रक्रियेद्वारे खरेदी केल्यात. त्यामुळं हे सरळपणे मनी लाँडरिंग कायद्याच उल्लंघन असल्याचा ईडीचा आरोपय.
मुंबई पोलीसांच्या ईओडब्ल्यूची मूळ एफआयआर काय : ईडीनं ऑगस्ट 2019 मध्ये मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेन (ईओडब्ल्यू) नोंदवलेल्या एफआयआरवर आपला ईसीआयआर दाखल केलं. आयपीसी आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमाखाली या एफआयआरमध्ये अनेक आरोप करण्यात आलेत. एमएससीबीच्या अधिकारी आणि संचालकांनी अनेक सहकारी साखर कारखाने रोहित पवार आणि त्यांच्या नातेवाईकांना अत्यंत कमी किंमतीत बेकायदेशीरपणे विकल्याचा आरोप यात करण्यात आला.
काय आहे प्रकरण? : राज्यातील 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांशी घोटाळ्याच्या या प्रकरणात जवळपास सर्वच राजकीय पक्षातील अनेक नेत्यांचा समावेश होता. राजकीय पुढाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील या सहकारी बँकांनी सहकारी साखर कारखान्यांना नियमांचं उल्लंघन करून कर्ज वाटप केल्याचा आरोप आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं 25,000 कोटी रुपयांच्या कथित शिखर बँक घोटाळ्यात सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाने स्वीकारला होता. अखेर याप्रकरणी आता आमदार रोहित पवार यांनाी मोठा दिलासा मिळाला असून, कोर्टनं त्यांना दोषमुक्त केलंय.
- अजित पवार, सुनेत्रा पवार आणि रोहित पवार यांना क्लीनचीट, शिखर बँक घोटाळ्याची फाईल बंद, कोर्टानं क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला
- शिखर बँक घोटाळाप्रकरणी रोहित पवारांच्या दोषमुक्ती याचिकेवर गुणवत्तेनुसार निर्णय घ्या, ईडीची कोर्टात मागणी
- शिखर बँक घोटाळा प्रकरण : आमदार रोहित पवार यांचा मुंबई सत्र न्यायालयात दोषमुक्तीसाठी अर्ज