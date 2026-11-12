विलीनीकरणाच्या चर्चेला वेग! सुनेत्रा पवारांशी दीड तास खलबतं, आता तटकरे थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चा जोर धरत असतानाच प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.
Published : November 12, 2026 at 9:47 AM IST
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलीनीकरणाची चर्चा जोर धरत असतानाच पक्षातील प्रमुख नेत्यांच्या वाढलेल्या भेटीगाठींनी राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याशी दीड तास चर्चा केल्यानंतर प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी तातडीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीला दिवाळीच्या शुभेच्छांचे निमित्त सांगितले जात असले, तरी भेटींचा क्रम आणि त्यामागील राजकीय पार्श्वभूमी यामुळे चर्चांना नवे वळण मिळाले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांतील संभाव्य एकत्रीकरणाबरोबरच सत्तेतील राजकीय समीकरणांचीही नव्याने जुळवाजुळव सुरू आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर दोन्ही गटांतील दरी कमी करण्यासाठी पडद्यामागून प्रयत्न सुरू आहेत. अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षाचे नेतृत्व, संघटनात्मक भवितव्य आणि दोन्ही गटांच्या राजकीय वाटचालीचा प्रश्न अधिक ऐरणीवर आला आहे. अशा परिस्थितीत विलीनीकरणाच्या शक्यतेवर दोन्ही बाजूंकडून चाचपणी सुरू असल्याची चर्चा आहे. काही आमदारांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागितल्याची माहितीही समोर आली आहे.
दरम्यान, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतल्यानंतर पक्षांतर्गत नाराजी उघड झाली होती. त्यानंतर देवगिरी निवासस्थानी झालेल्या बैठकीतही अंतर्गत मतभेद, नेतृत्वाची भूमिका आणि पक्षाच्या पुढील वाटचालीवर चर्चा झाल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे सुनेत्रा पवार यांच्यासमोर पक्षातील नाराजी दूर करण्याचे आणि नेत्यांना एकत्र ठेवण्याचे दुहेरी आव्हान आहे.
याच पार्श्वभूमीवर तटकरे यांनी सुनेत्रा पवार यांची भेट घेतली. या बैठकीत नेमकी कोणत्या विषयांवर चर्चा झाली, याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, त्यानंतर तटकरे यांनी आमदार धनंजय मुंडे यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. दिवाळीनिमित्त सदिच्छा भेट असल्याचे तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
एकीकडे दोन्ही राष्ट्रवादींच्या संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चा सुरू आहेत, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे प्रमुख नेते मुख्यमंत्र्यांच्या भेटी घेत आहेत. या भेटी केवळ औपचारिक आहेत की त्यातून भविष्यातील राजकीय वाटचालीची दिशा ठरवली जात आहे, याबाबत उत्सुकता आहे. विलीनीकरणाच्या चर्चांना नेत्यांच्या भेटीगाठींमुळे बळ मिळत असले, तरी अंतिम निर्णयाबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या राजकारणात पुढील काही दिवस महत्त्वाचे ठरण्याची शक्यता आहे.