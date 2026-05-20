'माझ्या भावाच्या मृत्यूनंतर दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची चर्चा थांबली, भविष्यात चर्चा होणार नाहीत'-सुप्रिया सुळे
राष्ट्रवादी काँग्रेसचं विलीनीकरण व्हावं असं दोन्ही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना वाटत असलं विलीनीकरण होणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी याबाबत स्पष्टपणं भूमिका सांगितली आहे.
Published : May 20, 2026 at 7:05 PM IST
मुंबई- तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या मृत्यूपूर्वी आणि मृत्यूनंतरही दोन्ही राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण होण्याची आजवर चर्चा सुरू होती. मात्र, भविष्यात विलीनीकरणाबाबत कोणत्याही चर्चा होणार नाहीत, असे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे विलीनीकरणाच्या अधिकृत चर्चेला सुरुवात होण्यापूर्वीच पूर्णविराम मिळाला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षात पार्थ पवार यांचं वाढत चाललेलं वर्चस्व, त्यातून राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे आणि राज्यसभा खासदार प्रफुल्ल पटेल यांना संघटनेत दुय्यम स्थान मिळत असल्याची चर्चा, तसेच त्यानंतर या दोन्ही नेत्यांनी शरद पवार यांची घेतलेली भेट या सर्व घडामोडींमुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाच्या चर्चांना उधाण आलं. पण, दोन्ही राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या विलीनीकरणाच्या चर्चा आता थांबल्या आहेत. भविष्यात विलीनीकरणाबाबत कोणत्याही चर्चा होणार नाहीत असं खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं. यामुळे राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेवर पडदा पडला आहे.
विलीनीकरणाच्या चर्चेला ब्रेक- राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षातील आमदार, खासदार , पदाधिकारी यांची शरद पवार यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावरही बैठकीत चर्चा झाली. या विषयावर पक्षानं स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी अनेक नेते आणि पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली. त्यानंतर पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांनी विलिनीकरणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केल्याची माहिती समोर आली आहे. बैठकीदरम्यान सुप्रिया सुळे आणि जयंत पाटील यांनी “दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचं विलिनीकरण होणार नाही,” अशी स्पष्ट भूमिका मांडल्याचं सांगितलं जात आहे. यावेळी बैठकीत उपस्थित असतानाही शरद पवार यांनी त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नसल्याची माहिती आहे. मात्र, त्यांच्या उपस्थितीतच ही भूमिका मांडण्यात आल्यानं शरद पवारही या भूमिकेशी सहमत असल्याच बोललं जातंय.
बैठकीनंतर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना या माहितीला दुजोरा दिला, तेव्हा त्या याबाबत बोलताना म्हणाल्या, “माझ्या भावाच्या (अजित पवार) मृत्यूनंतर विलीनीकरणाची चर्चा थांबली आहे. यापुढे दोन्ही पक्षाच्या विलीनीकरणाची चर्चा भविष्यात होणार नाही. हे आम्ही बैठकीतही पदाधिकाऱ्यांना सांगितलं आहे.”
विलिनीकरणाच्या चर्चांवर स्वतः शरद पवार यांनी थेट भूमिका मांडायला हवी होती, अशी अपेक्षा बैठकीला उपस्थित काही नेते आणि पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केल्याची माहिती आहे.
15 ऑगस्टनंतर आंदोलनं करणार- राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या बैठकीत देशातील आर्थिक संकट आणि महागाई याबाबतही चर्चा झाली. महागाई आणि देशात सुरू असलेल्या आर्थिक संकटाच्या विरोधात महाविकास आघाडीकडून 15 ऑगस्टनंतर राज्यभर आंदोलने केली जाणार आहेत. याबाबत प्रदेशाध्यक्ष शशीकांत शिंदे यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले, “आमच्या पक्षाची संघटना मजबूत करण्यासाठी ही बैठक होती. येत्या 15 ऑगस्टनंतर आम्ही महाविकास आघाडीचे राज्यव्यापी दौरे करणार आहोत.”
राष्ट्रवादीचं पारडं जड- राष्ट्रवादीतील फुटीनंतर प्रथमच पवार कुटुंबातील दोन सदस्य निवडणुकीच्या रिंगणात एकमेकांविरोधात उभे राहिल्याचं संपूर्ण देशानं पाहिलं. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत बारामतीत अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार विरुद्ध खासदार सुप्रिया सुळे असा थेट सामना रंगला. मात्र, सुळे यांनी विजय मिळवला. विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुती पुन्हा सत्तेत आल्यानं अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपदासह अर्थखातं मिळालं. विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी 41 जागा जिंकत ताकद दाखवली. तर शरद पवारांचा पक्ष 10 जागांवर थांबला. त्यामुळे पवार कुटुंबातील राजकारणात अजित पवार यांचा प्रभाव लक्षणीयरीत्या वाढला. अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर संपूर्ण पवार कुंटूब एकत्र यावे, अशी दोन्ही राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांची इच्छा होती. मात्र, अजित पवार यांच्या निधनानंतर संपूर्ण राजकीय समीकरणे बदलल्यानं दोन्ही राष्ट्रवादीच्या वाटा वेगळ्याच राहणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
