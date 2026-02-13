'या' तालुक्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र; अतुल बेनके अन् अमोल कोल्हेंचा एकत्र पुढं जायचा निर्णय
दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येण्याचं पहिलं पाऊल पुणे जिल्ह्यातील जुन्नरमध्ये पडलं आहे, याबाबत माजी आमदार अतुल बेनके यांनी माध्यमांशी बोलताना माहिती दिली.
Published : February 13, 2026 at 6:39 PM IST
पुणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विलिनीकरणाबाबत सातत्यानं चर्चा सुरू आहेत. असं असताना जिल्हा परिषद निवडणुकीत जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यात अजित पवार यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला एकत्र आणलं होतं. आता याच तालुक्यात दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांनी एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. "राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विलिनीकरणाबाबत काहीही निर्णय होऊ दे. इथून पुढं आम्ही एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला आहे," अशी प्रतिक्रिया माजी आमदार अतुल बेनके यांनी दिली.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी घेतली पदाधिकाऱ्यांची बैठक : राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार शुक्रवारी पुणे दौऱ्यावर आहेत. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी पुण्यातील सर्किट हाऊस इथं जिल्ह्यातील तसंच शहरातील पदाधिकारी, नवनिर्वाचित नगरसेवक, जिल्हा परिषदेचे नवनिर्वाचित सदस्य यांची बैठक घेतली. यावेळी जुन्नर नगरपालिकेत निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी त्यांची भेट घेतली.
सुनेत्रा पवार यांच्यामध्ये अजित पवार यांचं प्रतिबिंब : "उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. अजित पवार यांच्या निधनानंतर जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीला सामोरे गेलो. आज नेतृत्व स्वीकारल्यावर कार्यकर्त्यांना घेऊन सुनेत्रा पवार यांना भेटलो. यावेळी जुन्नरमधील प्रत्येक कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी उभ्या राहणार, असा विश्वास सुनेत्रा पवार यांनी आम्हाला दिला. जिजामाता सारखी चुणूक आम्हाला सुनेत्रा वहिनींमध्ये दिसली. अजित पवार यांचे विचार त्या पुढं घेऊन जात आहेत. अजित पवार यांचं प्रतिबिंब सुनेत्रा पवार यांच्यामध्ये बघून आम्ही पुढं जात आहोत. अजित पवार जसं जुन्नर तालुक्याला पाठबळ देत होते तसंच पाठबळ सुनेत्रा पवार देतील. आम्हाला जिल्हा परिषदमध्ये पद मिळावं अशी इच्छा होती. आता वरिष्ठ काय निर्णय घेतील याकडं पाहावं लागणार आहे," असं माजी आमदार अतुल बेनके म्हणाले.
जुन्नरमध्ये आम्ही एकत्र वाटचाल करणार : "राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाबाबत मला माहीत नाही. पण दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची आघाडी करून पुढं जायचं असं मला आणि खासदार अमोल कोल्हे यांना अजित पवार यांनी सांगितलं होतं. यानंतर आम्ही एकत्र येऊन जिल्हा परिषदेची निवडणूक एकाच चिन्हावर लढलो. विलिनीकरणाचा प्रश्न वरिष्ठांचा आहे. याबाबत पुढं काय होईल माहिती नाही. पण जुन्नरमध्ये आम्ही दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र वाटचाल करणार आहोत. आता पुढची वाटचाल कशी करायची याबाबत चर्चा झाली आहे," असं अतुल बेनके म्हणाले.
